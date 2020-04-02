Происшествия

ИзвестияИзвестияДва генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки. По данным РЕН ТВ, речь идет о заместителе начальника Следственного департамента Александре Краковском и генерале Александре Бирюкове.
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Источник: ФСБ проводит следственные действия в МВД в рамках дела о коррупции

МОСКВА, 2 апреля. / ТАСС/. Сотрудники ФСБ России проводят следственные действия в следственном департаменте МВД России в рамках уголовного дела о коррупции.
ТАСС08:33

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ФСБ проводит следственные действия в МВД

Газета.Ru09:07

ФСБ пришла с обысками в Следственный департамент МВД по делу генералов

Lenta.ru08:35

Генералы МВД злоупотребили с застройщиком

Коммерсантъ09:02

ФСБ пришло с обысками в следственный департамент МВД

РБК08:51

Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

Известия08:43

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД за взятку

РЕН ТВ08:37

Два замначальника СД МВД РФ задержаны по делу о получении взятки от бизнесмена

Эхо Москвы09:05
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Экономика

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Совет Федерации одобрил закон, который предоставляет право на кредитные каникулы гражданам, индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, пострадавшим от коронавируса.
РБК 09:00
Здоровье

ВОЗ: свыше 95% умерших с коронавирусом в Европе были старше 60 лет

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свыше 95% людей в Европе, которые умерли с диагнозом коронавирусная инфекция, были старше 60 лет, сообщает «Интерфакс».
Общественное телевидение России 08:14
Общество

Роспотребнадзор предложил продлить нерабочую неделю в России

Нерабочую неделю, которую ранее утвердил президент РФ Владимир Путин, чтобы не допустить распространения коронавируса, необходимо продлить.
URA.Ru вчера в 11:44
Армия и оружие

Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС вчера в 18:44
Энергетика

Песков прокомментировал желание Белоруссии покупать нефть у РФ по $4

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание Белоруссии закупить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:34
Здоровье

В Москве родился ребенок с коронавирусом

В московской больнице №15, перепрофилированной для госпитализации пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией.
Lenta.ru вчера в 17:01
Общество

В Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции

Столичные власти ввели наказание за несоблюдение режима повышенной готовности, в частности самоизоляции.
РИА Новости 08:38
Политика

В МИДе рассказали об оплате США половины гуманитарного груза

США отплатили половину стоимости гуманитарного груза из России, а вторая половина была оплачена Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
Известия 07:02
Футбол

Егоров прокомментировал конфликт Дзюбы и Уткина

Напомним, что форвард санкт-петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба высказался по поводу своего отношения к журналисту Василию Уткину, который называет «Зенит» империей зла, а Дзюбу критиковал за пассивную позицию в конфликте фанатов и полиции.
ODDS.ru 08:22
Общество

В Петербург из Катара прибыл самолет со 128 россиянами

В Пулково приземлился самолет из Катара, на борту которого были 128 россиян. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.
FlashNord 08:23
Экономика

Кудрин допустил снижение ВВП в 2020 году на 3-5%

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что снижение ВВП из-за пандемии коронавируса может составить 3-5% в 2020 году, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:59
Политика

Путин снова обратится к гражданам России

Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:04
Политика

Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть

Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 23:42
Спорт

На базе в Новогорске у одного из спортсменов выявили коронавирус — СМИ

Москва, 2 апреля 2020, 15:58 — REGNUM В учебно-тренировочном центре «Новогорск» выявили коронавирус у одного из спортсменов.
REGNUM 08:58
Общество

Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом

Результаты анализов на коронавирус главного редактора пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасии Петровой, умершей 31 марта, оказались положительными.
Известия 04:50
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости 08:50
Политика

Генсек НАТО оценил помощь России в борьбе с коронавирусом в Италии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал помощь, которую оказывает Москва Риму в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Городовой вчера в 06:23
Здоровье

Ученые рассказали, когда наступит пик эпидемии коронавируса в России

К несчастью, некоторые ученые отмечают, что осенью коронавирус может вновь вернуться.
Pro Город Ярославль 08:37
Общество

Джоан Роулинг запустила сайт про Гарри Поттера для детей на карантине

Российская газета вчера в 11:55
Технологии

Глава Xbox: коронавирус не повлияет на релиз Series X

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил, что релиз Xbox Series X состоится по расписанию в конце 2020 года, несмотря на пандемию COVID-19.
CyberSport.ru 00:04
Общество

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:39
Экономика

Х5 вернет штрафы за недопоставку товаров для части поставщиков

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших ритейлеров, включая Х5, "Магнит", "Ленту", "Ашан", Metro) напомнили, что мораторий на штрафы за недопоставку товаров был введен ритейлерами временно.
Интерфакс 08:45
Шоу-бизнес

Лещенко обратился к поддержавшим его поклонникам

Газета.Ru 03:31
Футбол

Уткин о трансфере Сутормина: «Можно поднять вопрос, и если „Зенит“ перестанет проходить по фэйр-плей, будет дисквалификация»

Журналист Василий Уткин высказался о переходе полузащитника Алексея Сутормина в «Зенит».
Sports.ru 09:05
Общество

В Италии выявили новые особенности коронавируса

Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
BFM.ru 02:05
Авто

В России пикап Isuzu D-Max получил спецверсию

Дилеры Isuzu в России стали продавать пикап D-Max в специальной версии с индексом AT35.
Тарантас Ньюс 02:41
Общество

В Италии стали бояться голода больше, чем коронавируса

Итальянцы начали бояться голода больше, чем коронавируса. Они перестали танцевать на балконах.
Деловое.ТВ 06:44
Транспорт

Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

РБК 08:36
Общество

«Эхо Москвы» привлекут к ответственности за «фейк» о коронавирусе

Материалы, позволяющие привлечь радиостанцию «Эхо Москвы» к административной ответственности за распространение фейка об эпидемии коронавируса, передала Роскомнадзору Генпрокуратура РФ, 2 апреля сообщает ресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна 08:43
Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

Интерфакс вчера в 18:09
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