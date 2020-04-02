Происшествия
ИзвестияДва генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку
ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки. По данным РЕН ТВ, речь идет о заместителе начальника Следственного департамента Александре Краковском и генерале Александре Бирюкове.
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с чего всё началось
МОСКВА, 2 апреля. / ТАСС/. Сотрудники ФСБ России проводят следственные действия в следственном департаменте МВД России в рамках уголовного дела о коррупции.ТАСС08:33
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Экономика
Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Совет Федерации одобрил закон, который предоставляет право на кредитные каникулы гражданам, индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, пострадавшим от коронавируса.
Здоровье
ВОЗ: свыше 95% умерших с коронавирусом в Европе были старше 60 лет
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свыше 95% людей в Европе, которые умерли с диагнозом коронавирусная инфекция, были старше 60 лет, сообщает «Интерфакс».
Общество
Роспотребнадзор предложил продлить нерабочую неделю в России
Нерабочую неделю, которую ранее утвердил президент РФ Владимир Путин, чтобы не допустить распространения коронавируса, необходимо продлить.
Армия и оружие
Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»
Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
Энергетика
Песков прокомментировал желание Белоруссии покупать нефть у РФ по $4
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание Белоруссии закупить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Здоровье
В Москве родился ребенок с коронавирусом
В московской больнице №15, перепрофилированной для госпитализации пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией.
Общество
В Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции
Столичные власти ввели наказание за несоблюдение режима повышенной готовности, в частности самоизоляции.
Политика
В МИДе рассказали об оплате США половины гуманитарного груза
США отплатили половину стоимости гуманитарного груза из России, а вторая половина была оплачена Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
Футбол
Егоров прокомментировал конфликт Дзюбы и Уткина
Напомним, что форвард санкт-петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба высказался по поводу своего отношения к журналисту Василию Уткину, который называет «Зенит» империей зла, а Дзюбу критиковал за пассивную позицию в конфликте фанатов и полиции.
Общество
В Петербург из Катара прибыл самолет со 128 россиянами
В Пулково приземлился самолет из Катара, на борту которого были 128 россиян. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.
Экономика
Кудрин допустил снижение ВВП в 2020 году на 3-5%
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что снижение ВВП из-за пандемии коронавируса может составить 3-5% в 2020 году, пишет РИА "Новости".
Политика
Путин снова обратится к гражданам России
Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Политика
Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть
Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
Спорт
На базе в Новогорске у одного из спортсменов выявили коронавирус — СМИ
Москва, 2 апреля 2020, 15:58 — REGNUM В учебно-тренировочном центре «Новогорск» выявили коронавирус у одного из спортсменов.
Общество
Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом
Результаты анализов на коронавирус главного редактора пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасии Петровой, умершей 31 марта, оказались положительными.
Общество
В Забайкалье запретили продажу алкоголя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Политика
Генсек НАТО оценил помощь России в борьбе с коронавирусом в Италии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал помощь, которую оказывает Москва Риму в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Здоровье
Ученые рассказали, когда наступит пик эпидемии коронавируса в России
К несчастью, некоторые ученые отмечают, что осенью коронавирус может вновь вернуться.
Общество
Джоан Роулинг запустила сайт про Гарри Поттера для детей на карантине
Технологии
Глава Xbox: коронавирус не повлияет на релиз Series X
Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил, что релиз Xbox Series X состоится по расписанию в конце 2020 года, несмотря на пандемию COVID-19.
Общество
В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса
Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Экономика
Х5 вернет штрафы за недопоставку товаров для части поставщиков
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших ритейлеров, включая Х5, "Магнит", "Ленту", "Ашан", Metro) напомнили, что мораторий на штрафы за недопоставку товаров был введен ритейлерами временно.
Шоу-бизнес
Лещенко обратился к поддержавшим его поклонникам
Футбол
Уткин о трансфере Сутормина: «Можно поднять вопрос, и если „Зенит“ перестанет проходить по фэйр-плей, будет дисквалификация»
Журналист Василий Уткин высказался о переходе полузащитника Алексея Сутормина в «Зенит».
Общество
В Италии выявили новые особенности коронавируса
Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
Авто
В России пикап Isuzu D-Max получил спецверсию
Дилеры Isuzu в России стали продавать пикап D-Max в специальной версии с индексом AT35.
Общество
В Италии стали бояться голода больше, чем коронавируса
Итальянцы начали бояться голода больше, чем коронавируса. Они перестали танцевать на балконах.
Общество
«Эхо Москвы» привлекут к ответственности за «фейк» о коронавирусе
Материалы, позволяющие привлечь радиостанцию «Эхо Москвы» к административной ответственности за распространение фейка об эпидемии коронавируса, передала Роскомнадзору Генпрокуратура РФ, 2 апреля сообщает ресс-служба ведомства.
Общество