Хоккей
News.ruДва гола Кузнецова помогли «Вашингтону» выиграть у «Ванкувера»
«Вашингтон» одержал победу над «Ванкувером» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Две шайбы из шести в ворота канадцев забросил российский форвард Евгений Кузнецов. Наряду с ним отличись Ларс Эллер, дважды Михал Кемпни и Никлас Бэкстрём.
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Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
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