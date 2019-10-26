«Вашингтон» одержал победу над «Ванкувером» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Две шайбы из шести в ворота канадцев забросил российский форвард Евгений Кузнецов. Наряду с ним отличись Ларс Эллер, дважды Михал Кемпни и Никлас Бэкстрём.

Два гола Кузнецова помогли «Вашингтону» выиграть у «Ванкувера»

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