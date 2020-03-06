Происшествия
BFM.ruПри выбросе метана на шахте в Коми погибли два человека
При выбросе метана на шахте «Воркутинская» в Коми погибли два шахтера. В момент ЧП в забое шахты находились четыре человека, сообщает ТАСС. На поверхность выведены 43 горняка.
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Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Общество
Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок
Красноярский экономический форум (КЭФ), который должен был пройти 19-21 марта, перенесен на неопределенный срок.
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Политика
Поклонская оценила заявления Шмыгаля о воде для Крыма
Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на слова нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который в эфире телеканала "1+1" заявил, что выступает за возобновление подачи воды Киевом в Крым.
Политика
«Ведомости»: в Конституцию не вносят запрет на иностранную недвижимость из-за чиновников
Запрет на владение иностранной недвижимостью для госслужащих не вошел в перечень поправок в Конституцию из-за чиновников и депутатов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации и Госдуме.
Происшествия
В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка
В квартире на западе Москвы найдены тела парня и девушки, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Политика
Сенатор Уоррен вышла из президентской гонки в США
Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен выбыла из дальнейшего участия в предвыборной кампании Демократической партии.
Кино
Премьера сериала «Шерлок в России» состоится этой осенью
Политика
Утверждена новая структура аппарата правительства
В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство.
Футбол
Футболист «Монако» Мартинш дисквалифицирован на полгода
Португальскому полузащитнику футбольного клуба «Монако» Желсону Мартиншу в наказание за толчок судьи в матче 22-го тура чемпионата Франции против «Нима» назначена дисквалификация сроком на шесть месяцев.
Происшествия
В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус
Более 60 человек, приехавших в Санкт-Петербург из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, обследуют в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
Политика
Сторонника Зеленского забросали яйцами на Украине
Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского Максим Бужанский заявил, что на него напали после того, как он вышел после записи эфира передачи "Народ против".
Хоккей
Овечкин оформил дубль и догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ
Александр Овечкин оформил дубль и сравнялся с лидером гонки снайперов сезона, Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу за "Вашингтон", но три очка Артемия Панарина принесли победу "Рейнджерс".
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Общество
ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого
Федеральное бюро расследований США разместило в соцсетях рекламу на русском языке с использованием фотографии советского певца и актера Владимира Высоцкого.
Армия и оружие
Турция и САР соблюдают режим прекращения огня в Идлибе
Сирия и Турция соблюдают режим прекращения огня, обстановка в районе сирийского города Саракеб спокойная.
Происшествия
Застройщика обвинили в хищении 3 млрд рублей
Сумма ущерба составила порядка 3 млрд рублей. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает ФСБ России.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Космос
Космонавт Борисенко выбран для полёта на МКС на американском корабле
Российский космонавт Андрей Борисенко вошёл в число кандидатов на полёт к Международной космической станции на новых пилотируемых кораблях США.
Фигурное катание
На юниорском ЧМ по фигурному катанию участники измеряют температуру
Организаторы юниорского чемпионата мира по фигурному катанию измеряют температуру всем участникам из-за коронавируса, сообщает Sport24.
Технологии
Вопрос о разрешении операторам связи использовать 5G снова отложен
ГКРЧ должна была дать разрешение операторам на использование диапазонов, в которых сейчас работает связь второго, третьего и четвертого поколений (2G, 3G, LTE) 10 марта.
Наука
Женщины живут дольше мужчин из-за различия половых хромосом
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Армия и оружие
В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе
«В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций», — сказал представитель ведомства.
Общество
Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину
Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ.
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
Гаджеты
Apple предупредила о нехватке iPhone для замены
В связи со вспышкой коронавируса, многие предприятия по выпуску комплектующих и готовой продукции находились или находятся в простое, что провоцирует сбои в поставках.
Культура
HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя «Чернобыля»
Крэйг Мазин, который стал известен широкой аудитории после успеха мини-сериала "Чернобыль", назначен в проекте сценаристом и исполнительным продюсером.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
Из новостей Кудрявцева узнала, что ее коллега директор телеканала Арман Давлетяров не включил девушку в список ведущих ежегодной премии МУЗ-ТВ.