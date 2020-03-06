Работа предприятия приостановлена - проводится разгазирование горных выработок, выясняются причины происшествия. На шахте "Воркутинская" в республике Коми произошел выброс метана. В результате на поверхность вывели 104 человека - двое горняков погибли.

Два горняка погибли при выбросе метана на шахте в Коми

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