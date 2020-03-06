Происшествия

Газета.RuГазета.RuДва горняка погибли при выбросе метана на шахте в Коми

Работа предприятия приостановлена - проводится разгазирование горных выработок, выясняются причины происшествия. На шахте "Воркутинская" в республике Коми произошел выброс метана. В результате на поверхность вывели 104 человека - двое горняков погибли.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Шахтеры гибнут без конца: вспоминаем самые громкие трагедии в Воркуте

КП - Сыктывкар04:36

Сергей Гапликов выразил соболезнования семьям горняков, погибших на шахте «Воркутинская»

ИА БНК03:26

На шахте «Воркутинская» произошел выброс метана, двое горняков под землей

Комиинформвчера в 23:05

СКР Коми возбудил уголовное дело по факту гибели двух шахтёров

АиФ Коми01:50

СК возбудил дело после гибели двух работников шахты в Коми

РБК02:25

Работа шахты в Коми, где произошел выброс метана, приостановлена

РИА Новости00:17

В Коми возбудили дело после ЧП с двумя погибшими на шахте

ТАСС01:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 06:34, Ашберн
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
Происшествия

Москвич избил фельдшера скорой помощи из-за защитного костюма

Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
Газета.Ru 05:46
Экономика

38 банков могут потерять лицензию

Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Вести.Ru 01:45
Культура

Создатель «Чернобыля» снимет сериал по игре The Last of Us

Продюсеры телеканала HBO и Sony Pictures Television вместе создадут сериал по знаменитой видеоигре The Last of Us.
УтроNews 04:52
Общество

Первое появление Меган Маркл в Лондоне без королевского титула высмеяли в сети

Внешний вид Меган Маркл во время первого появления в Лондоне без королевского титула высмеяли в сети. Ее фотографии публикует Daily Mail.
Lenta.ru 05:14
Политика

Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Известия вчера в 23:57
Биатлон

Томшин завоевал бронзу в масс-старте на Кубке IBU в Раубичах

ГЛАС.RU 06:16
Политика

Российским чиновникам передумали запрещать недвижимость за рубежом

Российским чиновникам передумали запрещать иметь недвижимость за рубежом. Данное положение не вошло в новый проект поправок в Конституцию.
Lenta.ru 05:52
Политика

МИД потребовал от Испании отказаться от экстрадиции россиянки в США

Российский МИД передал испанским властям ноту с предложением отказаться от экстрадиции в США российской гражданки Олеси Красиловой, задержанной в Мадриде по запросу Вашингтона.
РБК 05:57
Происшествия

Появилось видео задержания похитителя девочки под Костромой

Следствие в Костромской области обнародовало видео задержания мужчины, подозреваемого в похищении маленькой дочери полицейского в городе Нея.
Российская газета 02:49
Общество

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Известия 04:30
Хоккей

КХЛ определила порядок проведения серий второго раунда плей-офф-2020

18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 марта 2020 года состоятся серии с участием победителей пар ЦСКА — "Торпедо" и "Ак Барс" — "Нефтехимик"; 17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 марта 2020 года пройдут матчи двух других серий второго раунда плей-офф.
Sport24.ru 06:23
Политика

Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию РФ

Президент России Владимир Путин считает поправки в Конституцию РФ востребованными, так как ситуация в стране за последнее время кардинально изменилась.
iReactor вчера в 17:00
Политика

Эрдоган: ЗРС С-400 будут введены в эксплуатацию в Турции в апреле

ТК Звезда 06:23
Общество

Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные при карантине

Если человек оказался на больничном из-за карантина, то ему оплатят отсутствие на работе как при болезни.
Российская газета 05:54
Политика

Познер назвал страну, с которой дружить лучше, чем с Китаем

Познер отметил, что у России «довольно неплохие» отношения с Японией, хотя страны до сих пор не заключили мирный договор.
Взгляд.ру 06:21
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми на западе Москвы

Газета.Ru 05:11
Политика

МИД РФ обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила власти Нидерландов в давлении на суд, который будет рассматривать дело о крушении Boeing авиакомпании Malaysian Airlines.
Газета.Ru 06:09
Общество

Сын Высоцкого не оценил рекламу ФБР с портретом отца

Актер Никита Высоцкий прокомментировал решение ФБР использовать в рекламе портрет его отца Владимира Высоцкого в образе Глеба Жеглова из фильма "Место встречи изменить нельзя".
Газета.Ru 03:40
Финансы

Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года

Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года.
РБК 05:02
Политика

Путин заявил Эрдогану о требующей прямого разговора ситуации в Сирии

Обострившаяся ситуация в сирийском Идлибе требует прямого разговора Москвы и Анкары.
РБК вчера в 07:13
Общество

В Ватикане выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Ватикане был выявлен первый случай заражения коронавирусом, сообщает Reuters со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Газета.Ru 04:24
Происшествия

При атаке на мероприятии в Кабуле пострадали не менее 18 человек

В результате атаки на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, ранены 18 человек.
Известия 05:21
Армия и оружие

В Пентагоне сравнили гиперзвуковые разработки США и России

Городовой вчера в 01:53
Происшествия

Террорист-смертник взорвал бомбу у посольства США в Тунисе

Известия 06:18
Технологии

Вопрос об использовании операторами 5G связи снова отложен

Операторам сотовой связи не дают разрешение использовать частоты, которые есть в их распоряжении, для того чтобы строить сети 5 поколения, сообщает газета «Ведомости».
Live24 02:54
Космос

НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.
Вестник Кавказа 04 марта в 07:34
Армия и оружие

В США признали, что не воюют против террористов в сирийском Идлибе

По слова Джеффри, Соединенные Штаты не поддерживают сотрудничество с боевиками бывшей ан-Нусры, но и не воюют против них, так как они сосредоточены на борьбе против правительственной армии Сирии и не занимаются международной террористической деятельностью.
Военное обозрение 05:45
Политика

Блогеры нашли тайные знаки на снимках встречи Путина и Эрдогана

Блогеры отметили, что президенты сидели у камина, на котором стояли часы с бронзовой статуэткой по мотивам работы скульптора Евгения Лансере «Переход через Балканы».
Московский Комсомолец 04:51
Политика

Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции

В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
RT на русском вчера в 07:31
Главное