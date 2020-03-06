Происшествия
Газета.RuДва горняка погибли при выбросе метана на шахте в Коми
Работа предприятия приостановлена - проводится разгазирование горных выработок, выясняются причины происшествия. На шахте "Воркутинская" в республике Коми произошел выброс метана. В результате на поверхность вывели 104 человека - двое горняков погибли.
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Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
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Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
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Создатель «Чернобыля» снимет сериал по игре The Last of Us
Продюсеры телеканала HBO и Sony Pictures Television вместе создадут сериал по знаменитой видеоигре The Last of Us.
Общество
Первое появление Меган Маркл в Лондоне без королевского титула высмеяли в сети
Внешний вид Меган Маркл во время первого появления в Лондоне без королевского титула высмеяли в сети. Ее фотографии публикует Daily Mail.
Политика
Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Политика
Российским чиновникам передумали запрещать недвижимость за рубежом
Российским чиновникам передумали запрещать иметь недвижимость за рубежом. Данное положение не вошло в новый проект поправок в Конституцию.
Политика
МИД потребовал от Испании отказаться от экстрадиции россиянки в США
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Общество
Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви
В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
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КХЛ определила порядок проведения серий второго раунда плей-офф-2020
18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 марта 2020 года состоятся серии с участием победителей пар ЦСКА — "Торпедо" и "Ак Барс" — "Нефтехимик"; 17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 марта 2020 года пройдут матчи двух других серий второго раунда плей-офф.
Политика
Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию РФ
Президент России Владимир Путин считает поправки в Конституцию РФ востребованными, так как ситуация в стране за последнее время кардинально изменилась.
Общество
Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные при карантине
Если человек оказался на больничном из-за карантина, то ему оплатят отсутствие на работе как при болезни.
Политика
Познер назвал страну, с которой дружить лучше, чем с Китаем
Познер отметил, что у России «довольно неплохие» отношения с Японией, хотя страны до сих пор не заключили мирный договор.
Политика
МИД РФ обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила власти Нидерландов в давлении на суд, который будет рассматривать дело о крушении Boeing авиакомпании Malaysian Airlines.
Общество
Сын Высоцкого не оценил рекламу ФБР с портретом отца
Актер Никита Высоцкий прокомментировал решение ФБР использовать в рекламе портрет его отца Владимира Высоцкого в образе Глеба Жеглова из фильма "Место встречи изменить нельзя".
Финансы
Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года
Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года.
Политика
Путин заявил Эрдогану о требующей прямого разговора ситуации в Сирии
Обострившаяся ситуация в сирийском Идлибе требует прямого разговора Москвы и Анкары.
Общество
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В Ватикане был выявлен первый случай заражения коронавирусом, сообщает Reuters со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Происшествия
При атаке на мероприятии в Кабуле пострадали не менее 18 человек
В результате атаки на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, ранены 18 человек.
Армия и оружие
В Пентагоне сравнили гиперзвуковые разработки США и России
Технологии
Вопрос об использовании операторами 5G связи снова отложен
Операторам сотовой связи не дают разрешение использовать частоты, которые есть в их распоряжении, для того чтобы строить сети 5 поколения, сообщает газета «Ведомости».
Космос
НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.
Армия и оружие
В США признали, что не воюют против террористов в сирийском Идлибе
По слова Джеффри, Соединенные Штаты не поддерживают сотрудничество с боевиками бывшей ан-Нусры, но и не воюют против них, так как они сосредоточены на борьбе против правительственной армии Сирии и не занимаются международной террористической деятельностью.
Политика
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Политика
Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции
В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.