Два человека погибли в шахте "Воркутинская" в республике Коми из-за выброса метана в забое. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Два горняка погибли при выбросе метана в шахте «Воркутинская» в Коми

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