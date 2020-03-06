Происшествия

Газета.RuГазета.RuДва горняка погибли при выбросе метана в шахте «Воркутинская» в Коми

Два человека погибли в шахте "Воркутинская" в республике Коми из-за выброса метана в забое. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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Компания-владелец шахты в Коми, где погибли горняки, исключила угрозу взрыва

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Работа шахты в Коми, где произошел выброс метана, приостановлена

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Из-за выброса метана на шахте «Воркутинская» погибли два человека

ИА БНКвчера в 23:40

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В результате выброса метана в шахте «Воркутинская» погибло два человека

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На шахте «Воркутинская» произошел выброс метана, двое горняков под землей

Комиинформвчера в 23:05
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Как рассказал украинский агент, после убийства командира Арсения Павлова, также известного как Моторола, Толстых боялся выходить из дома.
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Комсомольская правда 03 марта в 19:00
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Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
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Культура

HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя «Чернобыля»

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Федеральное бюро расследований (ФБР) США решило привлечь в свои ряды информаторов, запустив рекламу на русском языке с изображением советского певца и актера Владимира Высоцкого.
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В России индекс здоровья банковского сектора (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) повысился в 2019 году до 90,5%. Для сравнения, в 2018-м году было 89%.
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Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
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Путин поручил проверить исполнение бюджета Хакасии

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место по числу шайб в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
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Пятый канал вчера в 23:25
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Опрос показал, что 68% россиян не хотят видеть президентом женщину

Большая часть граждан РФ (69%) были бы рады видеть женщин на таких постах, как глава Минздрава, министр социального обеспечения и глава министерства образования, не хотели бы таких назначений для женщин 20% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс вчера в 16:11
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Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200

Сирийская арабская армия предприняла попытку сбить турецкий истребитель из комплекса С-200 "Агара".
Деловое.ТВ 04 марта в 06:12
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