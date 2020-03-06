Происшествия
Газета.RuДва горняка погибли при выбросе метана в шахте «Воркутинская» в Коми
Два человека погибли в шахте "Воркутинская" в республике Коми из-за выброса метана в забое. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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Два горняка погибли в шахте "Воркутинская" в Коми после выброса метана в забое, на поверхность вывели 104 человека, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС.РИА Новостивчера в 23:48
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