Происшествия

Газета.RuГазета.RuДва горняка погибли при выбросе метана в шахте «Воркутинская» в Коми

Два человека погибли в шахте "Воркутинская" в республике Коми из-за выброса метана в забое. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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При выбросе метана в шахте «Воркутинская» погибли два человека

Два горняка погибли в шахте "Воркутинская" в Коми после выброса метана в забое, на поверхность вывели 104 человека, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС.
РИА Новостивчера в 23:48

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В Коми из-за выброса метана в шахте погибли два человека

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Все горняки выведены из шахты «Воркутинская» на поверхность

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При взрыве в шахте «Воркутинская» погибли два человека

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На шахте «Воркутинская» произошел выброс метана, двое горняков под землей

Комиинформвчера в 23:05
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