Происшествия

ИзвестияИзвестияДва горняка пропали при пожаре на шахте в Коми

Судьба двух человек остается неизвестной. Накануне вечером в шахте на глубине около 200 метров произошло задымление во время буровых работ. Под землей находились 45 горняков, 33 сами поднялись на поверхность, пишет ТАСС.
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В МЧС заявили о локализации пожара на шахте в Коми

RT на русском00:10

Пожар на шахте в Ухте локализован

Комиинформвчера в 23:07

МЧС подтвердило потерю связи с тремя горняками на шахте в Коми

Интерфаксвчера в 15:05

В МЧС заявили об обнаруженном живым после задымления в шахте горняке

РБКвчера в 21:17

Пожар в шахте в Коми локализовали

ТАСС00:09

Рабочие нефтешахты под Ухтой пропали после задымления

КомиОнлайнвчера в 15:12

Двое рабочих числятся пропавшими без вести после ЧП на шахте в Коми

РИА Новостивчера в 23:59
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Политика

Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".
РИА Новости вчера в 22:00
Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.
Lenta.ru вчера в 23:26
Музыка

«Детское Евровидение 2019» выиграла участница из Польши

Коммерсантъ вчера в 14:28
Кино

В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix

Gmbox.ru вчера в 12:07
Политика

Бывший депутат рады рассказал о поразивших его переменах в Крыму

Бывший депутат Верховной рады Василий Волга заявил, что жителям Украины сложно вообразить масштабы и скорость развития инфраструктуры в Крыму.
Известия вчера в 22:10
Политика

Крым инициирует международный трибунал по Керченской провокации

Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида".
РИА Новости вчера в 19:17
Политика

В Совфеде оценили новые санкции США против «Северного потока-2»

В Совете Федерации дали оценку намерениям США включить санкции против газопровода "Северный поток-2" в военный бюджет страны на 2020 год.
Российская газета вчера в 04:20
Транспорт

Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

Проезд на электричках по первым двум Московским центральным диаметрам с 25 ноября на ближайшие две недели станет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 15:29
Футбол

В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле

Sport24.ru вчера в 03:59
Общество

Скончалась президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Вести.Ru вчера в 14:27
Армия и оружие

В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, и в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.
RT на русском вчера в 19:44
Происшествия

В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы

Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости вчера в 23:11
Авто

Новая Chevrolet Niva перестанет быть Chevrolet

Популярный внедорожник Chevrolet Niva следующей генерации может лишиться значка марки "Chevrolet" и, скорее всего, выйдет под другим брендом.
Новые автомобили вчера в 07:54
Происшествия

В Сургуте произошел крупный пожар в ресторане

В одном из ресторанов Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) произошел пожар, в настоящее время идет эвакуация людей.
РБК вчера в 12:45
Музыка

Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна

Тилль Линдеманн намекнул, что в его новом клипе снялась 37-летняя Светлана Лобода.
Ruposters.ru 22 ноября в 03:42
Культура

Участник «Уральских пельменей» заявил, что ждет возвращения Сергея Светлакова в команду

Пятый канал вчера в 13:17
Шоу-бизнес

Лазарев выложил видео «милейшей» драки Крутого и матерящегося Баскова

"Милейший финал юбилейного концерта Игоря Крутого в Минске!" - отметил под роликом исполнитель.
Московский Комсомолец 23 ноября в 14:34
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Lenta.ru 23 ноября в 18:01
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Происшествия

Семье погибшего мальчика в пожаре «Холдоми» вручили орден Мужества

Напомним, пожар в детском палаточном лагере на турбазе «Холдоми» начался около трех часов ночи 23 июля.
КП - Хабаровск 22 ноября в 23:31
Происшествия

На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

РИА Новости вчера в 05:29
Происшествия

Мэр Тулуна попал в страшное ДТП

Мэр Тулуна Юрий Карих на своем автомобиле попал в аварию.
Утро.ru 23 ноября в 09:56
Экономика

В ОСАГО заканчивается сезон скидок

Притормозившая реформа меняет ожидания страховщиков Средняя стоимость полиса ОСАГО в стране падает десятый месяц подряд, при этом количество страховок и выплаты по ним растут.
Коммерсантъ вчера в 17:44
Спорт

Сборная России проиграла ОАЭ на чемпионате мира по пляжному футболу

В первом матче российские «пляжники» победили команду Сенегала (8:7). Чемпионат мира по пляжному футболу 2019.
Sport24.ru вчера в 15:37
Происшествия

Стало известно о раскаянии расстрелявшего восемь сослуживцев солдата

Тюменский солдат Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восемь сослуживцев, извинился перед родными Евгения Графова, получившего тяжелые ранения.
Lenta.ru 00:14
Политика

На выборах в Гонконге побеждает продемократический блок

Представители продемократических сил после предварительного подсчета голосов получили абсолютное большинство на выборах в советы округов Гонконга, сообщает газета South China Morning Post.
Аргументы и Факты вчера в 23:34
Экономика

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Коммерсантъ вчера в 19:52
Общество

Сахалинскую ГРЭС-2 ввели в эксплуатацию

Первую очередь Сахалинской ГРЭС-2 в селе Ильинское Томаринского района на западном побережье острова официально ввели в эксплуатацию в понедельник, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости вчера в 23:55
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Вести.Ru вчера в 18:29
Общество

Названы профессии с высокой конкуренцией на рынке труда

Специалисты из Академии труда и социальных отношений рассказали RT, в каких профессиях наблюдается самая большая конкуренция за рабочие места.
RT на русском вчера в 22:00
Главное