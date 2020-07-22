Коронавирус
Деловое.ТВДва игрока ПФК «ЦСКА», возможно, заболели коронавирусом
Два игрока футбольного клуба "ЦСКА", возможно, заразились коронавирусом. Как говорился в сообщении клуба, в ходе подготовки к заключительному матчу сезона с "Тамбовым" было проведено очередное тестирование футболистов, тренеров и персонала.
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Музыка
Группа ABBA выпустит новые песни спустя почти 40 лет
Lenta.ru 18:43
Происшествия
Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля
«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
RT на русском 13:49
Здоровье
В Бразилии за сутки выявили рекордные число случаев заражения коронавирусом
Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом за сутки в Бразилии увеличилось на рекордные 67860, 22 июля сообщает министерство здравоохранения страны.
ИА Красная Весна 18:56
Политика
Госдума разрешила трехдневные голосования на выборах и референдумах
Госдума в окончательном третьем чтении приняла закон, по которому становится возможным проводить голосование в течение трех дней на выборах и референдумах.
ProUfu.ru вчера в 06:41
Кино
На Netflix вышел сериал по мотивам легенд о короле Артуре
RuNews24.ru 05:06
Общество
Ярчайшая комета последних лет 23 июля максимально приблизится к Земле
Ярчайшая комета последних семи лет максимально приблизится к Земле. Это произойдет в четверг, 23 июля.
Российская газета 18:42
Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК 07:36
Здоровье
Кардиолог Зубаилова назвала пять главных симптомов больного сердца
Врач назвала пять главных симптомов больного сердца. Один из них – одышка, возникающая при физической нагрузке.
MedikForum.ru 07:56
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru 15:02
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 15 млн
Общее число случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 15 млн — эти данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.
BFM.ru 14:45
Происшествия
Лесной пожар не представляет угрозы для нефтебазы села Хонуу в Якутии
Лесной пожар, который находится в километре от нефтебазы села Хонуу в Момском районе перестал представлять угрозу, передает телеканал «Якутия 24».
Якутия 24 08:17
Футбол
Марко Николич: 28 июля «Локомотив» начнет подготовку к новому сезону
Главный тренер «Локомотива» рассказал, когда команда начнет подготовку к новому сезону.
Советский спорт 16:04
Общество
Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:29
Здоровье
«Полиоксидоний» подтвердил свою безопасность при лечении коронавируса
Международное клиническое исследование подтвердило безопасность препарата «Полиоксидоний» при лечении коронавирусной инфекции.
78.ru 09:52
Игры
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Видеоролик, демонстрирующий игровой процесс ремейка игры Mafia: The City of Lost Heaven слили в Сеть.
Известия 08:42
Здоровье
Зарплаты российских врачей упали из-за коронавирусных доплат
В России у некоторых врачей, несмотря на президентские доплаты за коронавирусных пациентов, зарплаты стали меньше.
ФедералПресс 02:41
Наука
Обнаружены эффективные антитела против коронавируса
РИА Новости 16:48
Авто
О внедорожных возможностях нового Kia Sorento рассказали в компании
Как отмечает производитель, такая система должна подарить автомобилю самый высокий внедорожный потенциал за всю историю существования модели.
ГЛАС.RU 08:42
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Наука
Подтверждена теория мужской бисексуальности
В ходе исследования мужчинам демонстрировались эротические видео как с женщинами, так и с мужчинами.
ИнфоСМИ 11:41
Кино
«Бессмертная гвардия» вошла в топ-10 самых популярных фильмов Netflix
Руководство сервиса сообщило, что, таким образом, «Бессмертная гвардия» вошла в десятку самых популярных фильмов платформы.
REGNUM 20 июля в 16:03
Экономика
Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru 10:49
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов сразятся в Сочи без зрителей
Турнир АСА 107 в ходе которого 24 июля в Сочи встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов, пройдет без зрителей, в формате телешоу.
Югополис 09:02
Технологии
В России создана компания для автоматизации деятельности службы скорой помощи
В России создано предприятие, которое займется развитием и внедрением технологических решений для автоматизации работы скорой медицинской помощи, медицины катастроф и санитарной авиации.
Medvestnik.ru 08:18
Экономика
ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки
Банк России финализировал концепцию ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации при выдаче ипотеки берут на себя расходы по страховке заемщика и приобретаемой недвижимости.
Известия 17:55
Политика
Порошенко обвинили в незаконном получении трех миллиардов долларов
Бывший депутат Верховной Рады Давид Жвания обвинил пятого президента Украины Петра Порошенко в получении коррупционным путем более трех миллиардов долларов США во время пребывания у власти.
Lenta.ru 10:13
Игры
Карта Найт-Сити, российская корпорация «Техтроника» и красотка Джуди: первый взгляд на книгу по мотивам Cyberpunk 2077
3DNews 06:15
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»
Сбербанк выкупил у «Яндекса» долю в совместном предприятии «Яндекс.Деньги», став его единственным владельцем, сообщает 22 июля «Интерфакс».
Известия вчера в 18:33
Технологии
Microsoft показала обновленный дизайн Office 365
Microsoft раскрыла детали того, как будет выглядеть в будущем пользовательский интерфейс и дизайн приложений, входящих в состав офисного пакета компании.
Piter.tv 07:24