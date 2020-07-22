Коронавирус
Деловое.ТВДва игрока ПФК «ЦСКА», возможно, заболели коронавирусом
Два игрока футбольного клуба "ЦСКА", возможно, заразились коронавирусом. Как говорился в сообщении клуба, в ходе подготовки к заключительному матчу сезона с "Тамбовым" было проведено очередное тестирование футболистов, тренеров и персонала.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 21:09, Ашберн
Общество
Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей
Коммерсантъ 08:50
Общество
Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина
Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета 12:53
Единоборства
Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца
Российский боец смешанного стиля, абсолютный чемпион (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
Известия 19:10
Общество
Лето 2020 года может стать самым дождливым в истории Москвы
В Москве в текущем месяце уже выпала норма осадков, таким образом июль продолжил серию месяцев с дождливой погодой.
Газета.Ru 19:31
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Российская газета 09:49
Путешествия
Кабмин вернет россиянам до 15 тыс. рублей за отдых внутри страны
Правительство компенсирует от пяти до 15 тысяч рублей туристам, отдохнувшим в некоторых российских регионах в этом году.
РИА Новости 17:45
Общество
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
Известия 09:39
Политика
Британия расширит полномочия спецслужб в борьбе со шпионажем
Британское правительство планирует предоставить спецслужбам большие полномочия по борьбе со шпионажем.
Pravda.Ru 11:49
Футбол
Клопп рассказал о гордости за выдающийся сезон «Ливерпуля»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о гордости за проведение выдающегося сезона.
Газета.Ru 20:56
Общество
В ВОЗ назвали сроки получения вакцины от коронавируса
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал сроки получения вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 20:39
Технологии
В России испытали авиадвигатель, созданный с применением 3D-принтера
В России состоялось летное испытание авиадвигателя, который был изготовлен с применением технологий 3D-печати.
Planet Today 05:36
Происшествия
Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-полицейских по делу Голунова
Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста четырем бывшим полицейским, проходящим по делу журналиста Ивана Голунова.
Газета.Ru 13:07
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума в первом чтении приняла законопроект, регламентирующий дистанционную занятость.
Новые Ведомости 05:18
Политика
Трамп назвал «лидера» в гонке создания вакцины от коронавируса
Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что две перспективные американские вакцины против коронавирусной инфекции выйдут на финальную стадию клинических испытаний уже в июле 2020 года.
REGNUM 19:33
Шоу-бизнес
Алексей Глызин дал оценку разводу Пелагеи и Телегина
В последнее время стало появляться довольно много различных фактов о супружеской жизни Пелагеи и Телегина, а также о причинах развода.
Bimru.ru 09:10
Политика
Трамп допустил закрытие других дипломатических миссий Китая в США
Вашингтон, 23 июля 2020, 02:42 — REGNUM Вслед за генеральным консульством Китая в Хьюстоне, власти США могут закрыть и другие дипломатические миссии КНР, заявил 22 июля американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 19:42
Единоборства
Исмаилов потяжелел до 97 кг перед боем с Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, какой вес ему удалось набрать в ходе подготовки к поединку с другим бойцом MMA Александром Емельяненко.
Чемпионат 08:02
Гаджеты
Unihertz представила самый маленький смартфон на Android 10
Деловое.ТВ 08:03
Армия и оружие
Силы ПВО ЧФ и Балтфлота перехватили самолеты ВМС США над Черным морем
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Черноморского и Балтийского флотов перехватили и сопроводили в воздухе американские самолеты-разведчики Р-8А «Посейдон» и U-2S, а также Р-3С «Орион» ВВС Германии.
Пятый канал 09:38
Происшествия
Дело экс-начальника Управления города Якутска направлено в суд
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Московский Комсомолец Якутия 20:54
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу актера Михаила Ефремова.
BFM.ru 20 июля в 09:07
Футбол
France Football принял решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году
Vprognoze.ru 20 июля в 10:15
Футбол
Юран прокомментировал вылет «Крыльев Советов» в ФНЛ
Главный тренер «Химок» Сергей Юран признался, что ему жалко болельщиков «Крыльев Советов», которым в следующем сезоне предстоит переживать за свою команду в ФНЛ.
Metaratings 09:19
Музыка
Сервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году
Вечерний курьер 08:08
Общество
Сроки окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
До конца 2020 года эпидемия коронавируса в России не завершится.
Петрозаводск говорит 12:08
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 08:20