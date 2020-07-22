Два игрока футбольного клуба "ЦСКА", возможно, заразились коронавирусом. Как говорился в сообщении клуба, в ходе подготовки к заключительному матчу сезона с "Тамбовым" было проведено очередное тестирование футболистов, тренеров и персонала.

Общество Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу. 18

Единоборства Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца Российский боец смешанного стиля, абсолютный чемпион (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Общество Лето 2020 года может стать самым дождливым в истории Москвы В Москве в текущем месяце уже выпала норма осадков, таким образом июль продолжил серию месяцев с дождливой погодой.

Футбол Клопп рассказал о гордости за выдающийся сезон «Ливерпуля» Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о гордости за проведение выдающегося сезона.

Общество В ВОЗ назвали сроки получения вакцины от коронавируса Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал сроки получения вакцины от коронавируса. 76

Политика Трамп назвал «лидера» в гонке создания вакцины от коронавируса Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что две перспективные американские вакцины против коронавирусной инфекции выйдут на финальную стадию клинических испытаний уже в июле 2020 года.

Шоу-бизнес Алексей Глызин дал оценку разводу Пелагеи и Телегина В последнее время стало появляться довольно много различных фактов о супружеской жизни Пелагеи и Телегина, а также о причинах развода. 22

Политика Трамп допустил закрытие других дипломатических миссий Китая в США Вашингтон, 23 июля 2020, 02:42 — REGNUM Вслед за генеральным консульством Китая в Хьюстоне, власти США могут закрыть и другие дипломатические миссии КНР, заявил 22 июля американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме. 131

Единоборства Исмаилов потяжелел до 97 кг перед боем с Емельяненко Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, какой вес ему удалось набрать в ходе подготовки к поединку с другим бойцом MMA Александром Емельяненко. 9

Происшествия Дело экс-начальника Управления города Якутска направлено в суд После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Футбол Юран прокомментировал вылет «Крыльев Советов» в ФНЛ Главный тренер «Химок» Сергей Юран признался, что ему жалко болельщиков «Крыльев Советов», которым в следующем сезоне предстоит переживать за свою команду в ФНЛ.