Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВДва игрока ПФК «ЦСКА», возможно, заболели коронавирусом

Два игрока футбольного клуба "ЦСКА", возможно, заразились коронавирусом. Как говорился в сообщении клуба, в ходе подготовки к заключительному матчу сезона с "Тамбовым" было проведено очередное тестирование футболистов, тренеров и персонала.
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Спасибо, ЦСКА, за интригу в последнем туре! Лига чемпионов была очень близка

Чемпионат15:45

У исландских игроков ЦСКА подозрение на коронавирус

Soccer.ru09:05

Два игрока ЦСКА сдали сомнительные тесты на коронавирус, они изолированы

Sport.ru11:15

Два игрока ЦСКА получили «сомнительные» результаты тестов на COVID-19, команда сможет сыграть с «Тамбовом»

Матч ТВ10:43

Официально: исландские игроки ЦСКА изолированы от команды и пропустят матч с «Тамбовом»

Sport24.ru10:34

ЦСКА — второй год подряд без ЛЧ. Зато у Щенникова и Облякова голы-красавцы

Спорт-Экспресс14:50

Источник: У игроков ЦСКА Магнуссона и Сигурдссона подозревают заражение коронавирусом

Советский спорт08:52
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Общество

Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей

Коммерсантъ 08:50
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Общество

Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина

Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета 12:53
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Шоу-бизнес

Суд взыскал с Шепелева 7 млн руб. в пользу родителей Жанны Фриске

РБК 18:35
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Единоборства

Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца

Российский боец смешанного стиля, абсолютный чемпион (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
Известия 19:10
Общество

Лето 2020 года может стать самым дождливым в истории Москвы

В Москве в текущем месяце уже выпала норма осадков, таким образом июль продолжил серию месяцев с дождливой погодой.
Газета.Ru 19:31
Общество

Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей

Российская газета 09:49
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Происшествия

На Камчатке нашли тело туриста, пропавшего на вулкане 17 дней назад

РИА Новости 20:57
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Кабмин вернет россиянам до 15 тыс. рублей за отдых внутри страны

Правительство компенсирует от пяти до 15 тысяч рублей туристам, отдохнувшим в некоторых российских регионах в этом году.
РИА Новости 17:45
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Общество

Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах

Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
Известия 09:39
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Политика

Британия расширит полномочия спецслужб в борьбе со шпионажем

Британское правительство планирует предоставить спецслужбам большие полномочия по борьбе со шпионажем.
Pravda.Ru 11:49
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Футбол

Клопп рассказал о гордости за выдающийся сезон «Ливерпуля»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о гордости за проведение выдающегося сезона.
Газета.Ru 20:56
Общество

В ВОЗ назвали сроки получения вакцины от коронавируса

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал сроки получения вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 20:39
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Технологии

В России испытали авиадвигатель, созданный с применением 3D-принтера

В России состоялось летное испытание авиадвигателя, который был изготовлен с применением технологий 3D-печати.
Planet Today 05:36
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Происшествия

Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-полицейских по делу Голунова

Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста четырем бывшим полицейским, проходящим по делу журналиста Ивана Голунова.
Газета.Ru 13:07
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Общество

Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении

Госдума в первом чтении приняла законопроект, регламентирующий дистанционную занятость.
Новые Ведомости 05:18
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Политика

Трамп назвал «лидера» в гонке создания вакцины от коронавируса

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что две перспективные американские вакцины против коронавирусной инфекции выйдут на финальную стадию клинических испытаний уже в июле 2020 года.
REGNUM 19:33
Шоу-бизнес

Алексей Глызин дал оценку разводу Пелагеи и Телегина

В последнее время стало появляться довольно много различных фактов о супружеской жизни Пелагеи и Телегина, а также о причинах развода.
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Политика

Трамп допустил закрытие других дипломатических миссий Китая в США

Вашингтон, 23 июля 2020, 02:42 — REGNUM Вслед за генеральным консульством Китая в Хьюстоне, власти США могут закрыть и другие дипломатические миссии КНР, заявил 22 июля американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
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Единоборства

Исмаилов потяжелел до 97 кг перед боем с Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, какой вес ему удалось набрать в ходе подготовки к поединку с другим бойцом MMA Александром Емельяненко.
Чемпионат 08:02
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Гаджеты

Unihertz представила самый маленький смартфон на Android 10

Деловое.ТВ 08:03
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Армия и оружие

Силы ПВО ЧФ и Балтфлота перехватили самолеты ВМС США над Черным морем

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Черноморского и Балтийского флотов перехватили и сопроводили в воздухе американские самолеты-разведчики Р-8А «Посейдон» и U-2S, а также Р-3С «Орион» ВВС Германии.
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Происшествия

Дело экс-начальника Управления города Якутска направлено в суд

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Московский Комсомолец Якутия 20:54
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу актера Михаила Ефремова.
BFM.ru 20 июля в 09:07
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Общество

Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

Известия 08:06
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Футбол

France Football принял решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году

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Футбол

Юран прокомментировал вылет «Крыльев Советов» в ФНЛ

Главный тренер «Химок» Сергей Юран признался, что ему жалко болельщиков «Крыльев Советов», которым в следующем сезоне предстоит переживать за свою команду в ФНЛ.
Metaratings 09:19
Музыка

Сервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году

Вечерний курьер 08:08
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Общество

Сроки окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

До конца 2020 года эпидемия коронавируса в России не завершится.
Петрозаводск говорит 12:08
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Общество

Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
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