Лидер Социал-демократической партии Зоран Миланович и действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Государственной избирательной комиссии.

Два кандидата вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии

Политика Лавров оценил влияние американских санкций на «Северный поток — 2» Проект строительства газопровода "Северный поток — 2" будет реализован, несмотря на угрозы со стороны США ввести санкции против проекта, Евросоюз понимает свой коммерческий интерес в его строительстве, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Политика Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.

Политика Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту В понедельник по новой железной дороге Крымского моста первым пройдет состав из Санкт-Петербурга в Севастополь, а вслед за ним поезда "Таврия" начнут курсировать между Москвой и Симферополем.

Политика Bild: Меркель «объявила войну» Трампу Как сообщает РИА «Новости», немецкое издание Bild назвало эти слова канцлера «чётким объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.

Экономика Японский оператор игровых зон Round One откроется в России В августе 2019-го Round One Corporation зарегистрировала филиал в России — 100%-ю "дочку" ООО "Раун Уан Рус" с уставным капиталом 150 млн руб. В сообщении о регистрации российского филиала указано, что компания подписала договор аренды помещения площадью около 4,7 тыс кв. м. в ТЦ "Европейский".

Экономика Названы самые закредитованные регионы России Калмыкия стала самым закредитованным регионом России. Индикатор долговой нагрузки в этом регионе составляет 86,2 процента.

Общество России указали на низкие объемы возврата преступных активов из-за рубежа Россия должна активнее добиваться возврата незаконно выведенного за рубеж имущества, денежных средств и ценных бумаг, заключила международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Экономика СБП обрастает банковскими комиссиями СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).

Шоу-бизнес Симба Сивова: певица Нюша раскрыла имя дочери Российская популярная исполнительна Нюша родила первенца – дочку – еще в ноябре 2019 года, но более года не раскрывала ее лицо и имя в сети.