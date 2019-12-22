Политика
RT на русскомДва кандидата вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии
Лидер Социал-демократической партии Зоран Миланович и действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Государственной избирательной комиссии.
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Политика
Лавров оценил влияние американских санкций на «Северный поток — 2»
Проект строительства газопровода "Северный поток — 2" будет реализован, несмотря на угрозы со стороны США ввести санкции против проекта, Евросоюз понимает свой коммерческий интерес в его строительстве, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Политика
Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
В понедельник по новой железной дороге Крымского моста первым пройдет состав из Санкт-Петербурга в Севастополь, а вслед за ним поезда "Таврия" начнут курсировать между Москвой и Симферополем.
Происшествия
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Политика
Bild: Меркель «объявила войну» Трампу
Как сообщает РИА «Новости», немецкое издание Bild назвало эти слова канцлера «чётким объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.
Общество
ВНИИТ и Минтруда назвали самые востребованные профессии в России
Всероссийский научно-исследовательский институт труда сообщил, что самой востребованной профессией в стране — продавец-кассир.
Авто
Бюджетный Kia Sportage ставит новые рекорды продаж
Экономика
Японский оператор игровых зон Round One откроется в России
В августе 2019-го Round One Corporation зарегистрировала филиал в России — 100%-ю "дочку" ООО "Раун Уан Рус" с уставным капиталом 150 млн руб. В сообщении о регистрации российского филиала указано, что компания подписала договор аренды помещения площадью около 4,7 тыс кв. м. в ТЦ "Европейский".
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в убийстве найденных в люке рабочих
В Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в непредумышленном убийстве двух рабочих, тела которых ранее нашли в канализационном люке в Новой Москве.
Происшествия
В Приморье четыре человека получили ранения при стрельбе у ресторана
Здоровье
Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
Наука
Патент недели: новый способ бурения скважин
Российские инженеры предложили окружить буровой механизм защитной трубой.
Экономика
Названы самые закредитованные регионы России
Калмыкия стала самым закредитованным регионом России. Индикатор долговой нагрузки в этом регионе составляет 86,2 процента.
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем
Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
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Кирилл Цыганов из Кстова стал победителем шоу «Танцы»
Названы имена победителей в шоу «Танцы». Победа досталась Кириллу Цыганову из Кстова Нижегородской области.
Футбол
The Sun: «Челси» близок к приобретению Санчо за 140 миллионов
Нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может перейти в «Челси».
Политика
Český rozhlas (Чехия): в декабре 2019 русских интересует не август 1968 года (Český rozhlas)
В общем, стало более чем понятно, что для России август 1968 года — не лучший способ повлиять на происходящее сегодня в Чешской Республике.
Общество
России указали на низкие объемы возврата преступных активов из-за рубежа
Россия должна активнее добиваться возврата незаконно выведенного за рубеж имущества, денежных средств и ценных бумаг, заключила международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Общество
В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа
Россия и Украина достигли компромисса по транзиту газа. Об этом рассказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Происшествия
В Москве студент погиб при падении с 18 этажа
В Москве на улице Лобачевского погиб 18-летний студент Российской академии народного хозяйства и государственной службы из Южно-Сахалинска.
Экономика
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Армия и оружие
Балтийский флот крепнет и развивается
На вопросы «Красной звезды» отвечает командующий Балтийским флотом адмирал Александр НОСАТОВ.
Футбол
«Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» и отстал от «Барселоны» в Примере
Футболисты "Реала" сыграли вничью с "Атлетиком" в матче 18-го тура чемпионата Испании.
Шоу-бизнес
Симба Сивова: певица Нюша раскрыла имя дочери
Российская популярная исполнительна Нюша родила первенца – дочку – еще в ноябре 2019 года, но более года не раскрывала ее лицо и имя в сети.
Происшествия
Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке
На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Футбол
«Челси» обыграл «Тоттенхэм» под руководством Моуринью
В матче 18-го тура Английской премьер-лиги "Тоттенхэм" принимал "Челси". Лондонское дерби закончилось со счетом 2:0 в пользу гостей.
Происшествия
На сотрудника Генпрокуратуры напали за сделанное замечание
Мужчина напал на сотрудника Генеральной прокуратуры в одном из продуктовых магазинов Москвы за сделанное замечание.
Авто
Автомобили марки Lexus признали самыми надежными
Армия и оружие
Россия планирует создать беспилотный стратегический бомбардировщик
Командующий Дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш рассказал, что в России планируют создать стратегический бомбардировщик шестого поколения.
Футбол
Роналду снял медаль после поражения в матче за Суперкубок Италии
Игрокам туринского клуба после окончания встречи вручили серебряные медали, но португалец не стал держать её на шее.