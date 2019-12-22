Политика
RT на русскомДва кандидата вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии
Лидер Социал-демократической партии Зоран Миланович и действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Государственной избирательной комиссии.
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Политика
Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»
Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
Наука
Найден древнейший ископаемый лес на планете
При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.
Экономика
ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
Авто
Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
Портал "АвтоВзгляд" поделился с автомобилистами практическими советами по остановке машины в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Кино
Новый эпизод «Звездных войн» в первый уикенд заработал меньше ожиданий
Вышедший в 2015 году фильм «Звездные войны: Пробуждение силы» дебютировал со сборами в $248 млн на американском рынке, а появившийся на экранах в 2017-м «Звездные войны: Последние джедаи» в первые выходные проката заработали $220 млн.
Шоу-бизнес
Ведущая «Орла и Решки» Алина Астровская снялась без бюстгальтера
Алина Астровская обнародовала на своей странице в Instagram снимок, на которой позирует в облегающей водолазке без бюстгальтера.
Армия и оружие
ВС Сирии отбили атаку боевиков в Идлибе
ВС Сирии отбили атаку боевиков в Идлибе в Сирии, которые пытались прорваться к населенному пункту Карратин-Эль-Кебира.
Политика
Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Авто
Volkswagen выпустит 34 новые модели в 2020 году
В следующем году немецкий бренд Volkswagen планирует выпустить 34 новые модели.
Наука
Обнаружен вызывающий рак сибирский червь
Проведя опыты, российские исследователи подтвердили свою гипотезу о том, что Opisthorchis felineus действительно может способствовать развитию рака желчных протоков человека.
Общество
Звезды светят всем. Гороскоп на рабочую неделю 23 – 27 декабря
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 23 по 27 декабря 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Загадайте желание, и оно вполне может осуществиться.
Технологии
Apple, Google и Amazon создадут единые стандарты умного дома
Компании Amazon, Google и Apple создадут единый стандарт умного дома: они разрабатывают общую программу Connected Home over IP (CHIP).
Гаджеты
Перенесён старт продаж смартфона с гибким экраном Motorola Razr
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Происшествия
В Приморье четыре человека получили ранения при стрельбе у ресторана
Во время стрельбы в городе Дальнегорске (Приморский край) получили ранения четверо местных жителей.
Армия и оружие
В России планируют создать беспилотный стратегический бомбардировщик
В России к 2040 году планируется создать стратегический бомбардировщик шестого поколения, который будет беспилотным, заявил командующий Дальней авиацией ВКС РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Политика
Путин примет участие в открытии железнодорожной части Крымского моста
В понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых открытию железнодорожной части Крымского моста.
Общество
Власти Читы на этой неделе запустят маршрут №8
Администрация Читы на наступившей неделе планирует запустить несколько автобусов на маршрут №8, от которого ранее отказался перевозчик.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Наука
Российские ученые рассказали, как плавится графит
Политика
В МИД РФ ответили на введение санкций США против «Северного потока-2»
«С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников», - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.
Космос
Гамма-гало пульсаров прояснило природу избытка антиматерии
Проведенный анализ показывает, что эти объекты отвечают за существенную часть регистрируемого на Земле потока позитронов, а суммарный вклад всех пульсаров может быть ответственным за пока не получивший окончательного объяснения избыток этих частиц, пишут авторы в журнале Physical Review D.
Шоу-бизнес
Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы
Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
Политика
Кедми рассказал о самом большом страхе США
Самый большой страх США связан с утратой мирового господства, в том числе в военной и экономической сферах.
Шоу-бизнес
Концертный директор прокомментировал скандал Бочкаревой с наркотиками
Концертный директор Сергей Лавров высказался в эфире телеканала НТВ на тему скандала Натальи Бочкаревой с наркотиками, встав на защиту актрисы в сложившейся ситуации.
Политика
На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле
«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Кино