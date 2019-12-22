Политика

RT на русскомRT на русскомДва кандидата вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии

Лидер Социал-демократической партии Зоран Миланович и действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Государственной избирательной комиссии.
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