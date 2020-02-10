Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде. Об этом РИА Новости сообщили в российском посольстве.

Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде

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