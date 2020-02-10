Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРоссияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде

Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде. Об этом РИА Новости сообщили в российском посольстве.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Таиланде более 20 россиян пострадали в столкновении катеров

РИА Новостивчера в 23:41

Гражданин России пострадал при столкновении катеров на Пхукете

ТАССвчера в 23:43

Два человека погибли при столкновении катеров в Таиланде

Интерфаксвчера в 23:32

При столкновении катеров в Таиланде пострадали 20 россиян

РБКвчера в 23:47

Два ребенка из России погибли при столкновении двух катеров с туристами в Таиланде

Коммерсантъвчера в 23:46

Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде

Lenta.ruвчера в 23:42

Спасатели пострадали при столкновении катеров с туристами в Таиланде

Московский Комсомолецвчера в 23:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Происшествия

Число пострадавших в аварии в Кузбассе продолжает расти

Вести.Ru вчера в 13:29
Кино

Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»

Фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" завоевал главную награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший фильм".
РИА Новости вчера в 23:28
Экономика

Стоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч

По состоянию на 15:27 мск биткоин подорожал до $10,110.
RT на русском вчера в 07:27
Шоу-бизнес

Директор МакSим рассказала, что певица может не вернуться на сцену

Народные новости вчера в 22:55
Здоровье

Врачи выяснили, чем заболели два китайца в Судогде

В Роспотребнадзоре изучили результаты их анализов 6 февраля мы писали про двух жителей КНР, у которых подозревали коронавирус.
Pro Город Владимир 07 февраля в 03:00
Единоборства

Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
News.ru вчера в 00:12
Политика

Соловьев назвал мэра Львова сволочью

Телеведущий Владимир Соловьев назвал мэра Львова Андрея Садового сволочью за отказ передать прах советского разведчика Николая Кузнецова в Россию.
Lenta.ru вчера в 21:37
Энергетика

Лукашенко уехал из Сочи без скидки на нефть

Как прошла встреча президентов в Сочи Переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко начались утром 7 февраля в Сочи и шли весь день.
РБК вчера в 11:52
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости вчера в 15:29
Происшествия

«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами

Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
РИА Новости вчера в 18:36
Политика

Стали известны детали переговоров России и Турции по Идлибу

Россия и Турция завершили переговоры в Анкаре по поводу ситуации в сирийском Идлибе.
Газета.Ru вчера в 08:25
Культура

Хореограф из Читы попал на танцевальный проект Первого канала

Хореограф-постановщик из Читы Олег Волков принял участие в отборочном туре танцевального проекта «Dance Революция» на Первом канале, сообщается 9 февраля на сайте телеканала.
Чита.Ру вчера в 21:47
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Космос

Астрономы обнаружили повторяющиеся сигналы из космоса

Новый День 06 февраля в 17:30
Шоу-бизнес

Анна Седокова подтвердила, что беременна в четвертый раз

Известная поп-исполнительница и бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова подтвердила, что в четвертый раз беременна.
Слово и Дело вчера в 04:52
Общество

Правительство поручило создать стратегический запас медицинских масок

Правительство на фоне эпидемии коронавируса поручило сформировать в России стратегический запас медицинских масок, пишут «Известия» со ссылкой на копию протокола заседания премьер-министра Михаила Мишустина с заместителями.
РБК вчера в 20:08
Экономика

Глава «РТ-Инвест» заявил о плане построить 30 мусорных заводов в России

В конце декабря 2019 года гендиректор «Ростеха» (владеет 25,01% «РТ-Инвест») Сергей Чемезов также сказал РБК, что считает необходимым построить, как минимум, 25–30 таких заводов в России, включая Сочи.
РБК вчера в 23:30
Армия и оружие

Посадку уходящего от обстрела самолета на базе Хмеймим сняли на видео

Военное командование ВС РФ на авиабазе Хмеймим, получив запрос на разрешение экстренной посадки, одобрило его и предоставило пассажирскому самолету воздушный коридор.
Российская газета вчера в 07:29
Происшествия

В МВД назвали причину массовых беспорядков на юге Казахстана

ТК Звезда вчера в 04:22
Энергетика

Литовскую «Независимость» «отравил» российский газ

Департамент госбезопасности Литвы в своём традиционном отчёте об угрозах стране, который всегда целиком и полностью посвящён России (на этот раз слово «Россия» (и «Белоруссия», но в меньшей степени) на 74 страницах отчёта упомянуто 391 раз) увидело потенциальную угрозу нацбезопасности в терминале сжиженного природного газа Independence («Независимость») в Клайпеде.
REGNUM 08 февраля в 14:14
Хоккей

Ковальчук принес победу «Монреалю» над «Торонто» в овертайме

Хозяева одержали победу со счетом 2:1 в дополнительное время. Победную шайбу забросил российский форвард Илья Ковальчук.
Мой Брянск вчера в 02:14
Экономика

В России увеличилось число застройщиков-банкротов

По данным Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое.
Известия вчера в 18:39
Общество

Военным с госнаградами дадут скидки на продукты и одежду

Газета уточняет, что первые ритейлеры выбраны не случайно: «Армия России» — единственный продавец фирменной военной одежды и аксессуаров, а в «Военторге» делают покупки солдаты и офицеры, проходящие службу с отдаленных гарнизонах.
Lenta.ru вчера в 23:40
Политика

Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев

Минобороны России опубликовало в понедельник на своём официальном сайте уникальные фотографии советских полководцев времён Великой Отечественной войны периода освобождения Европы.
РИА Новости вчера в 20:22
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

BFM.ru вчера в 15:55
Футбол

Мамаев заявил, что его семью преследует женщина

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о том, что его семья страдает от "сталкера".
Газета.Ru 08 февраля в 13:59
Общество

Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей

В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
REGNUM вчера в 07:50
Футбол

Лидеры чемпионата Германии «Бавария» и «РБ Лейпциг» разошлись миром

Красная весна вчера в 13:54
Шоу-бизнес

Поклонники заметили кольцо на пальце жениха Ольги Бузовой

Поклонники Манукяна заметили на его безымянном пальце правой руки кольцо, которое косвенно подтверждает то, что они с Бузовой узаконили свои отношения.
Bimru.ru вчера в 09:37
Общество

Россиянам разрешат выбрать любую национальность при переписи населения

Жители России вновь смогут выбрать любую национальность при переписи населения, которая состоится в этом году, заявил "Парламентской газете" первый зампред Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.
РИА Новости вчера в 21:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное