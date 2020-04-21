Экономика

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-Петербург246 компаний вошли в список системообразующих предприятий России

Минпромторг внес 246 компаний в список системообразующих предприятий страны. В этот перечень вошли организации по 15 различным отраслям.
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Важные и не очень. Кого предлагает поддержать главное промышленное ведомство

ФедералПрессвчера в 10:20

От «Калашникова» до «Мира хобби». Кого признал системообразующим Минпромторг

ТАССвчера в 07:34

Минпромторг сформировал свой список из 246 системообразующих компаний

Интерфакс20 апреля в 17:06

Минпромторг внес 246 компаний в список системообразующих

Коммерсантъ20 апреля в 21:58

В перечень системообразующих предприятий России вошли 246 компаний

РБК20 апреля в 20:11

В список системообразующих предприятий России вошли 246 компаний

RT на русском20 апреля в 19:34

Павловопосадская мануфактура вошла в список системообразующих предприятий

РИА Новостивчера в 03:54
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Происшествия

Замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в Крыму

Вести.Ru 08:11
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Общество

Собянин заявил об управляемости прироста заболевающих коронавирусом

Ежедневный прирост количества заболевших коронавирусом в России не имеет резких скачков по сравнению со странами Европы или США.
Известия 12:13
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Общество

Сильный ветер повалил 132 дерева в Москве

Шквалистый ветер в Москве повалил уже более 130 деревьев и повредил 26 автомобилей, информации о пострадавших не поступало, сообщил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
РИАМО 12:08
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Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
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Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
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Политика

В Кремле назвали «очень серьёзной» ситуацию с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNBC заявил, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 является «очень серьёзной».
RT на русском 12:13
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 10:23
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Футбол

«Арсенал» вспомнил покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»

Газета.Ru вчера в 05:57
Экономика

Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ

Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
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Гаджеты

Motorola опубликовала фото своего флагманского смартфона Edge

В Сети опубликованы снимки и технические характеристики флагманского смартфона Motorola Edge, который не только имеет оригинальный дизайн, но и может похвастаться отличной начинкой.
Дни24 06:30
Кино

Режиссер Иван Щёголев умер от коронавируса

20 апреля на 60-м году жизни скончался известный режиссер Иван Щеголев, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов.
Живая Кубань вчера в 07:30
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Авто

ГАЗ разрабатывает новый среднетоннажный грузовик

«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня вчера в 04:40
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Общество

Малышева посчитала Москву готовой к отмене карантина

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева посчитала, что Москва готова к отмене карантинных мер, введенных из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 05:25
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова призналась, что пыталась родить от Дмитрия Тарасова

Отечественная исполнительница Ольга Бузова призналась, что во время брака с Дмитрием Тарасовым предпринимала попытки родить от футболиста.
Актуальные Новости 11:52
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Общество

Премьер Украины заявил о планах продлить карантин до 11 мая

Власти Украины планируют продлить карантин из-за угрозы коронавируса до 11 мая.
РБК 07:20
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Наука

Ранние зародыши мыши не смогли полноценно развиться в космосе

Чтобы выяснить, оказала ли она влияние на ДНК зародышей, они измерили количество двунитевых разрывов в клетках бластоцист: у тех, что летали в космос, их оказалось почти в два раза больше.
N+1 02:11
Космос

Хаотичная и завораживающая атмосфера Юпитера на новом фото от аппарата «Юнона»

10 апреля крохотный зонд Juno («Юнона»), находящийся на расстоянии в миллионы километров от Земли в системе Юпитера, в 26-й по счету раз прошел перицентр своей орбиты вокруг гигантской планеты, пролетев на относительно небольшом расстоянии от нее.
AstroNews.ru 19 апреля в 08:07
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Экономика

Минфин России внес проект по льготным ипотечным кредитам под 6,5%

Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Об этом «Известиям» в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе министерства.
Известия 11:00
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Общество

Названа дата первых туров за рубеж

После окончания пандемии коронавируса первые туры за рубеж планируются не раньше 1 августа.
Профиль 11:27
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Авто

Opel Mokka станет полностью электрическим

Компания Opel опубликовала видеотизер нового поколения компактного кроссовера Mokka с электрической силовой установкой.
Quto.ru 07:58
Энергетика

Нефть WTI поднялась в цене на 25%

Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
REGNUM 10:48
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Общество

В России резко вырос спрос на пищевую соль

В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль.
Ведомости вчера в 22:18
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Здоровье

Глава Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса к лету

Глава Минздрава выразил надежду на то, что уже к лету этого года ситуация начнет меняться в лучшую сторону и эпидемия пойдет на спад.
Петербургский дневник 20 апреля в 12:24
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Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
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Экономика

Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам

Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
РИА Новости вчера в 16:33
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Младшая сестра Ким Чен Ына может стать новым лидером КНДР

Газета.Ru 05:28
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Наука

Новая солнечная панель бьет все рекорды: энергия без ограничений

В новой панели сосредоточено в общей сложности 140 слове шести различных материалов.
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Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса втроем

Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса втроем Певица призналась, что у нее был такой опыт.
Экспресс газета 05:36
Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 08:33
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Футбол

«Чемпионат»: Шатов переходит в «Рубин»

По неофициальной информации Шатов получал в «Зените» около 2,5 млн евро, а журналист Иван Карпов сообщил вчера, что ТАИФ (основной спонсор «Рубина») приняли решение о сокращении финансирования футбольного клуба на 70 процентов.
Спорт день за днем 12:29
Как работают Яндекс.Новости?
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