Экономика
Телеканал Санкт-Петербург246 компаний вошли в список системообразующих предприятий России
Минпромторг внес 246 компаний в список системообразующих предприятий страны. В этот перечень вошли организации по 15 различным отраслям.
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Важные и не очень. Кого предлагает поддержать главное промышленное ведомство
ФедералПрессвчера в 10:20
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Общество
Собянин заявил об управляемости прироста заболевающих коронавирусом
Ежедневный прирост количества заболевших коронавирусом в России не имеет резких скачков по сравнению со странами Европы или США.
Известия 12:13
Общество
Сильный ветер повалил 132 дерева в Москве
Шквалистый ветер в Москве повалил уже более 130 деревьев и повредил 26 автомобилей, информации о пострадавших не поступало, сообщил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
РИАМО 12:08
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Политика
В Кремле назвали «очень серьёзной» ситуацию с коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNBC заявил, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 является «очень серьёзной».
RT на русском 12:13
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 10:23
Футбол
«Арсенал» вспомнил покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»
Газета.Ru вчера в 05:57
Экономика
Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ
Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
Гаджеты
Motorola опубликовала фото своего флагманского смартфона Edge
В Сети опубликованы снимки и технические характеристики флагманского смартфона Motorola Edge, который не только имеет оригинальный дизайн, но и может похвастаться отличной начинкой.
Дни24 06:30
Кино
Режиссер Иван Щёголев умер от коронавируса
20 апреля на 60-м году жизни скончался известный режиссер Иван Щеголев, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов.
Живая Кубань вчера в 07:30
Авто
ГАЗ разрабатывает новый среднетоннажный грузовик
«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня вчера в 04:40
Общество
Малышева посчитала Москву готовой к отмене карантина
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева посчитала, что Москва готова к отмене карантинных мер, введенных из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 05:25
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что пыталась родить от Дмитрия Тарасова
Отечественная исполнительница Ольга Бузова призналась, что во время брака с Дмитрием Тарасовым предпринимала попытки родить от футболиста.
Актуальные Новости 11:52
Общество
Премьер Украины заявил о планах продлить карантин до 11 мая
Власти Украины планируют продлить карантин из-за угрозы коронавируса до 11 мая.
РБК 07:20
Наука
Ранние зародыши мыши не смогли полноценно развиться в космосе
Чтобы выяснить, оказала ли она влияние на ДНК зародышей, они измерили количество двунитевых разрывов в клетках бластоцист: у тех, что летали в космос, их оказалось почти в два раза больше.
N+1 02:11
Космос
Хаотичная и завораживающая атмосфера Юпитера на новом фото от аппарата «Юнона»
10 апреля крохотный зонд Juno («Юнона»), находящийся на расстоянии в миллионы километров от Земли в системе Юпитера, в 26-й по счету раз прошел перицентр своей орбиты вокруг гигантской планеты, пролетев на относительно небольшом расстоянии от нее.
AstroNews.ru 19 апреля в 08:07
Экономика
Минфин России внес проект по льготным ипотечным кредитам под 6,5%
Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Об этом «Известиям» в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе министерства.
Известия 11:00
Общество
Названа дата первых туров за рубеж
После окончания пандемии коронавируса первые туры за рубеж планируются не раньше 1 августа.
Профиль 11:27
Авто
Opel Mokka станет полностью электрическим
Компания Opel опубликовала видеотизер нового поколения компактного кроссовера Mokka с электрической силовой установкой.
Quto.ru 07:58
Энергетика
Нефть WTI поднялась в цене на 25%
Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
REGNUM 10:48
Общество
В России резко вырос спрос на пищевую соль
В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль.
Ведомости вчера в 22:18
Здоровье
Глава Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса к лету
Глава Минздрава выразил надежду на то, что уже к лету этого года ситуация начнет меняться в лучшую сторону и эпидемия пойдет на спад.
Петербургский дневник 20 апреля в 12:24
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Экономика
Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам
Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
РИА Новости вчера в 16:33
Наука
Новая солнечная панель бьет все рекорды: энергия без ограничений
В новой панели сосредоточено в общей сложности 140 слове шести различных материалов.
Популярная механика 11:40
Шоу-бизнес
Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса втроем
Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса втроем Певица призналась, что у нее был такой опыт.
Экспресс газета 05:36
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 08:33
Футбол
«Чемпионат»: Шатов переходит в «Рубин»
По неофициальной информации Шатов получал в «Зените» около 2,5 млн евро, а журналист Иван Карпов сообщил вчера, что ТАИФ (основной спонсор «Рубина») приняли решение о сокращении финансирования футбольного клуба на 70 процентов.
Спорт день за днем 12:29