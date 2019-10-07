Политика

РБКРБКДва комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США

В начале октября Россия предложила перенести принятие программы работы Первого комитета Генассамблеи из-за невыдачи виз россиянам. Как пояснял заместитель постпреда России, из-за этого российская делегация не может принять полноценное участие в работе текущей сессии комитета.
Читать в источнике
Комментировать52

Подробнее о событии

Что случилось этой ночью: вторник, 8 октября

Интерфакс00:40

Россия ждет активного участия генсека ООН в решении ситуации с невыдачей виз

ТАССвчера в 18:14

Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян

РИА Новостивчера в 15:45

Еще один комитет ГА ООН приостановил работу из-за проблем с визами россиян

Газета.Ruвчера в 16:23

Работу правового комитета ГА ООН перенесли из-за невыдачи виз

RT на русскомвчера в 16:46

В ООН обеспокоены невыдачей США виз делегатам из РФ

Известиявчера в 18:22

В ООН обеспокоены невыдачей виз дипломатам из России

РЕН ТВвчера в 13:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 01:51, Ашберн
Армия и оружие

Китайские СМИ восхитились возможностями российского «надувного» полка

Взгляд.ру вчера в 14:03
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс вчера в 01:51
Политика

На губернаторов примеряют отставки

Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).
Коммерсантъ вчера в 18:07
Политика

Украинский режиссер призвал запретить сериал «Сваты»

Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев призвал запретить сериал «Сваты» из-за участия в нем российского актера Федора Добронравова.
iReactor вчера в 20:48
Политика

Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию

Пусковую платформу проекта "Морской старт" перебазируют из США в Россию.
Газета.Ru вчера в 23:56
Политика

Джим Керри посвятил карикатуру Зеленскому и Трампу

РИА Новости вчера в 18:30
Политика

МИД Украины не смог назвать дату нормандского саммита

Дата проведения встречи лидеров государств "нормандского формата" еще не определена.
ИА Новороссия вчера в 06:40
Армия и оружие

Сирийские саперы подорвали убежище боевиков в Идлибе

ФАН 01:22
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru вчера в 01:54
Общество

Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер

Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.
Газета.Ru вчера в 13:51
Шоу-бизнес

В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске

В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews вчера в 12:25
Общество

Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что следует обращать внимание, совершая покупки онлайн.
РИА Новости 00:14
Футбол

Власти Нидерландов решили полностью отказаться от названия Голландия

Правительство Нидерландов решило прекратить называть себя Голландией и будет использовать только одно название — Нидерланды.
Коммерсантъ 06 октября в 00:31
Авто

ОСАГО в России подорожает в два раза

Еще сложнее придется автовладельцам из Байконура, Дербента, Махачкалы, Грозного, Каспийска, Буйнакска и Хасавюрта - отмена регионального коэффициента, дающего ныне скидку на ОСАГО от 30 до 40%, приведет к подорожанию обязательного страхования более чем в два раза.
Новые автомобили вчера в 05:53
Политика

Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости вчера в 21:26
Политика

Депутат Госдумы Инга Юмашева вылетела из Нью-Йорка в Москву

Депутат Госдумы Инга Юмашева, ранее подвергнутая Федеральным бюро расследований (ФБР) США неправомерному допросу, вылетела в понедельник вечером из Нью-Йорка в Москву.
ТАСС вчера в 19:49
Происшествия

Открытые могилы безродных в Барнауле проверяет СК РФ

СУ СК РФ по Алтайскому крю уведомило о начале проверки по опубликованному ИА REGNUM видео с единственного городского кладбища в Барнауле, где хоронят безродных.
REGNUM вчера в 07:47
Шоу-бизнес

Самбурская порадовала фанатов фото в откровенном купальнике

Популярная актриса Настасья Самбурская поделилась с подписчиками в Instagram серией откровенных снимков с отдыха на берегу тайского острова Самуи.
7 новостей вчера в 03:05
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева после слухов об исчезновении вышла на связь

В конце сентября Наталья Бочкарева попала на страницы многих средств массовой информации в связи с, якобы, задержанием правоохранительными органами.
Дни24 01:15
Здоровье

Ученые выяснили, как на развитие рака влияет употребление грибов

Российская газета 00:00
Армия и оружие

США отказались от участия в военной операции Турции в Сирии

Газета.Ru 06 октября в 23:38
Происшествия

Россияне массово отравились в кафе

Деятельность кафе временно приостановлена. Уточняется, что это не первый случай массового отравления в этом кафе.
Lenta.ru 01:15
Происшествия

В здании МВД в Казани покончил с собой полицейский

В одном из зданий МВД в Казани совершил самоубийство сотрудник полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики.
РБК вчера в 12:44
Экономика

России предрекли рекордное число мигрантов

В 2019 году Россия примет рекордное число трудовых мигрантов.
Lenta.ru 01:37
Шоу-бизнес

Нейрохирург оценил шансы на выздоровление актрисы Заворотнюк

РИАМО – 7 окт. Ситуация со здоровьем актрисы театра и кино, звезды ситкома "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк волнует поклонников и профессиональное сообщество, так, нейрохирург из Красноярского края Павел Шнякин уверен, что, если у артистки нашли глиобластому, то рассчитывать можно лишь на продление жизни, а не на исцеление, сообщает kp.ru.
РИАМО вчера в 04:15
Политика

Андрей Бочаров назначил вице-губернатора Волгоградской области

Решением Андрея Бочарова должность вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора Волгоградской области – занял Евгений Харичкин, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Крестьянская жизнь вчера в 09:35
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации, как не заболеть гриппом

Роспотребнадзор дал ряд советов, следование которым уменьшит вероятность заболеть гриппом. Они размещены на сайте ведомства.
Татар-информ 06 октября в 03:20
Музыка

В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге

Взгляд.ру 06 октября в 05:40
Интернет

Роскачество составило рейтинг мессенджеров

14 из 49 приложений набрали более четырех баллов и рекомендованы Роскачеством к использованию.
Российская газета 01:00
Экономика

Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное