Политика
РБКДва комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США
В начале октября Россия предложила перенести принятие программы работы Первого комитета Генассамблеи из-за невыдачи виз россиянам. Как пояснял заместитель постпреда России, из-за этого российская делегация не может принять полноценное участие в работе текущей сессии комитета.
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Армия и оружие
Китайские СМИ восхитились возможностями российского «надувного» полка
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Политика
На губернаторов примеряют отставки
Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).
Политика
Украинский режиссер призвал запретить сериал «Сваты»
Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев призвал запретить сериал «Сваты» из-за участия в нем российского актера Федора Добронравова.
Политика
Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию
Пусковую платформу проекта "Морской старт" перебазируют из США в Россию.
Политика
Джим Керри посвятил карикатуру Зеленскому и Трампу
Политика
МИД Украины не смог назвать дату нормандского саммита
Дата проведения встречи лидеров государств "нормандского формата" еще не определена.
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Общество
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
Общество
Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что следует обращать внимание, совершая покупки онлайн.
Футбол
Власти Нидерландов решили полностью отказаться от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило прекратить называть себя Голландией и будет использовать только одно название — Нидерланды.
Авто
ОСАГО в России подорожает в два раза
Еще сложнее придется автовладельцам из Байконура, Дербента, Махачкалы, Грозного, Каспийска, Буйнакска и Хасавюрта - отмена регионального коэффициента, дающего ныне скидку на ОСАГО от 30 до 40%, приведет к подорожанию обязательного страхования более чем в два раза.
Политика
Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
Политика
Депутат Госдумы Инга Юмашева вылетела из Нью-Йорка в Москву
Депутат Госдумы Инга Юмашева, ранее подвергнутая Федеральным бюро расследований (ФБР) США неправомерному допросу, вылетела в понедельник вечером из Нью-Йорка в Москву.
Происшествия
Открытые могилы безродных в Барнауле проверяет СК РФ
СУ СК РФ по Алтайскому крю уведомило о начале проверки по опубликованному ИА REGNUM видео с единственного городского кладбища в Барнауле, где хоронят безродных.
Шоу-бизнес
Самбурская порадовала фанатов фото в откровенном купальнике
Популярная актриса Настасья Самбурская поделилась с подписчиками в Instagram серией откровенных снимков с отдыха на берегу тайского острова Самуи.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева после слухов об исчезновении вышла на связь
В конце сентября Наталья Бочкарева попала на страницы многих средств массовой информации в связи с, якобы, задержанием правоохранительными органами.
Здоровье
Ученые выяснили, как на развитие рака влияет употребление грибов
Армия и оружие
США отказались от участия в военной операции Турции в Сирии
Происшествия
Россияне массово отравились в кафе
Деятельность кафе временно приостановлена. Уточняется, что это не первый случай массового отравления в этом кафе.
Происшествия
В здании МВД в Казани покончил с собой полицейский
В одном из зданий МВД в Казани совершил самоубийство сотрудник полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики.
Экономика
России предрекли рекордное число мигрантов
В 2019 году Россия примет рекордное число трудовых мигрантов.
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы на выздоровление актрисы Заворотнюк
РИАМО – 7 окт. Ситуация со здоровьем актрисы театра и кино, звезды ситкома "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк волнует поклонников и профессиональное сообщество, так, нейрохирург из Красноярского края Павел Шнякин уверен, что, если у артистки нашли глиобластому, то рассчитывать можно лишь на продление жизни, а не на исцеление, сообщает kp.ru.
Политика
Андрей Бочаров назначил вице-губернатора Волгоградской области
Решением Андрея Бочарова должность вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора Волгоградской области – занял Евгений Харичкин, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации, как не заболеть гриппом
Роспотребнадзор дал ряд советов, следование которым уменьшит вероятность заболеть гриппом. Они размещены на сайте ведомства.
Музыка
В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге
Интернет
Роскачество составило рейтинг мессенджеров
14 из 49 приложений набрали более четырех баллов и рекомендованы Роскачеством к использованию.
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.