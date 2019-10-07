Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации, передает «РИА Новости».

Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США

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