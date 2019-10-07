Политика
РБКДва комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США
Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации, передает «РИА Новости».
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 16:34, Ашберн
Политика
Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru 11:55
Футбол
«Барселона» до сих пор не рассчиталась с «Бордо» за трансфер Малкома
ProstoProSport 15:42
Культура
В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»
Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
АМИТЕЛ вчера в 08:58
Гаджеты
Apple выпустила новую операционную систему macOS Catalina без iTunes
Компания Apple выпустила стабильную версию операционной системы macOS Catalina для пользователей своих компьютеров.
iXBT.com 15:50
Единоборства
Головкин по очкам победил Деревянченко
В главном поединке вечера профессионального бокса, который состоялся в Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden», Геннадий Головкин из Казахстана победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей.
Metaratings вчера в 02:01
Футбол
Спаллетти договорился с «Миланом», но не может расстаться с «Интером»
Напомним, «Милан» может расстаться с Марко Джампаоло из-за неудовлетворительных результатов.
Евро-футбол.ру 16:20
Экономика
В Минэкономразвития предложили повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 14:51
Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
REGNUM 11:25
Общество
Врач назвал симптомы рака на теле человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Известия 12:49
Армия и оружие
Министр обороны и глава Генштаба Украины посетили Золотое, где запланирован отвод войск
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк совместно с начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком посетили поселок Золотое в Луганской области, где запланировано разведение войск.
ТАСС 13:50
Происшествия
Сбербанк обнаружил новую утечку данных карт клиентов
На прошлой неделе Сбербанк сообщил об утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов.
РИА Новости 16:15
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом
Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
ТАСС 12:40
Кино
Появился трейлер российского фильма «Спутник»
Газета.Ru 15:58
Космос
«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»
Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Lenta.ru 04 октября в 04:50
Хоккей
Овечкин пожелал Путину подольше занимать пост президента
Александр Овечкин, российский хоккеист, решил поздравить Владимира Путина, лидера РФ, с днем рождения, пожелав ему подольше быть президентом страны.
Discover24 06:19
Политика
Песков рассказал, как Путин отмечает день рождения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как российский лидер Владимир Путин отмечает свой день рождения.
RT на русском 06:10
Происшествия
В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки
Следователи задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летней студентки в Домодедово Московской области.
РБК вчера в 12:56
Шоу-бизнес
Брежнева и Меладзе появились вместе на публике после слухов о разладе
На опубликованном на личной странице Брежневой в социальной сети "Инстаграм" видео из сториз певица вместе с подругой вовсю подпевает исполнителю.
Дни.ру 09:41
Армия и оружие
Американский портал рассказал об атаке «русской орды плавящихся зомби»
РИА Новости 05 октября в 21:55
Общество
Король Швеции исключил пятерых внуков из членов королевского двора
Король Швеции Карл Густав XVI принял решение исключить пятерых внуков, детей своих младших сына и дочери, из списка членов Королевского дома.
РИА Новости 11:02
Политика
Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
Sputnik Литва вчера в 11:40
Происшествия
Росгвардия не нашла нарушений в работе ОМОН при задержании Устинова
Национальная служба новостей 12:18
Футбол
Уткин прокомментировал ответ Орлова на слова про «Зенит» и империю зла
Известный блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание комментатора Геннадия Орлова, ответившего на сравнения «Зенита» с империей зла.
Чемпионат 03:48
Хоккей
«Спартак» переиграл СКА в овертайме
Metaratings 15:20
Футбол
«Александр Григорян: «Сегодняшний футбол «Уфы» выглядит скучно и уныло»
Посмотрите на сегодняшний футбол «Уфы», которая стабильно добывает очки. Внешне это выглядит скучно и уныло, но есть турнирная таблица.
Спорт-Экспресс 16:06
Экономика
МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.
REGNUM 02:39