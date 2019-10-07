Политика
Lenta.ruДва комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами россиян
Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу из-за проблем с выдачей виз делегатам из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации.
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Хоккей
СКА уступил «Спартаку» в матче КХЛ
Санкт-Петербург.ру 15:24
Армия и оружие
В Донбассе резко обострилась обстановка по всей линии фронта
Вообще произошло обострение ситуации по всей линии фронта.
Новый День 11:19
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
РИА Новости 04:13
Политика
В Цхинвале переименовали улицу в честь Путина
«В день рождения президента России Владимира Владимировича Путина принято решение переименовать одну из красивейших улиц Цхинвала», — цитирует его ТАСС.
RT на русском 15:30
Политика
«Капитуляция» Украины в Донбассе уже произошла — депутат Рады
«Капитуляция» Украины в Донбассе произошла во время подписания Минских соглашений, заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдан Яременко.
REGNUM 07:09
Происшествия
Пожар в торговом центре в Баку локализовали
RT на русском 19:29
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала, кто изнасиловал ее в 15 лет
Вал Думас — грек, владевший популярным клубом La Cage Aux Folles, он скончался около 20 лет назад в возрасте 68 лет.
Gazeta.SPb 09:16
Политика
В США Путина поздравили надписью на небе
Lenta.ru 19:20
Экономика
Лишние электросети тянут средства
Проект о плате за резерв мощности внесен в Белый дом Минэнерго внесло в правительство проект постановления о введении платы за резерв электросетевой мощности.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Спорт
Глава РУСАДА сообщил о возможных санкциях со стороны WADA
Глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал о возможных санкциях со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), если 9 октября российское спортивное руководство не сможет объяснить WADA, откуда взялись изменения, найденные в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, пишет газета «Известия».
Аргументы и Факты вчера в 20:56
Авто
Стали известны рублевые цены на «заряженные» BMW X5 M и X6 M
На отечественном рынке BMW X5 M и BMW X6 M появятся в ограниченном количестве с приставкой Special Edition.
Профиль 14:32
Политика
Штайнмайер вступился за «формулу Штайнмайера»
По мнению Простакова, «выступая против «формулы Штайнмайера», в реальности украинские неонацисты и радикалы под практически явным руководством бывшего президента Украины Петра Порошенко желают прервать начавшийся процесс урегулирования конфликта».
ФАН 13:44
Шоу-бизнес
Иранскую «Анджелину Джоли» арестовали за богохульство
В Иране арестована «двойник Анджелины Джоли» Сахар Табар, ее обвинили в богохульстве, пишут СМИ.
Взгляд.ру 07:02
Культура
В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»
Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
АМИТЕЛ вчера в 08:58
Армия и оружие
В США придумали план сдерживания России в Черном море
«Черноморский регион занимает видное место в главной цели России по восстановлению влияния и контроля на ее периферии», — отмечается в докладе.
Lenta.ru 04:44
Наука
Названы самые безопасные страны при апокалипсисе
В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс вчера в 05:48
Общество
Кот попал под капельницу после ночи с кошками в отеле для животных
Житель провинции Гуандун в Китае мистер Чжао оставил своего кота Сяопи на одну ночь в специальной гостинице для кошек.
Телеканал 360° вчера в 10:01
Армия и оружие
Турция завершила подготовку к операции на севере Сирии
Минобороны Турции заявило, что подготовка к новой операции на севере Сирии завершена.
РИА Новости 18:30
Общество
Врач назвал симптомы рака на теле человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Известия 12:49
Авто
Представлены обновленные минивэны Ford Galaxy и S-Max
Пятиместный Ford S-Max стоит от 33 тысяч евро (третий ряд нужно заказывать отдельно), а за семиместный Ford Galaxy просят минимум 35 тысяч.
Авторевю 17:02
Транспорт
В РЖД рассматривают четыре варианта ВСМ из Москвы в Петербург
RT на русском 11:58
Политика
В МИД РФ обвинили Киев в насильственной украинизации страны
В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что власти Киева продолжают взятый ранее курс на тотальную и принудительную украинизацию страны, которая сопровождается дискриминацией русского языка.
Известия 14:30
Происшествия
Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев
В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru 14:15
Экономика
МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.
REGNUM 02:39
Наука
Имплантированные в мозг птиц воспоминания научили их новым песням
При помощи специально подобранных белков ученые сумели внедрить в память певчим птицам мелодии, которые они должны были услышать от родителей, но по каким-то причинам не смогли.
Волга-Медиа 05 октября в 06:11
Кино
Бондарчук начал съемки сериала «Псих» по сценарию Паулины Андреевой
Режиссер Федор Бондарчук в понедельник приступил к съемкам сериала "Псих" по сценарию своей супруги актрисы Паулины Андреевой, одну из главных ролей сыграет режиссер Константин Богомолов, сообщила пресс-служба проекта.
РИА Новости 09:10
Происшествия
Экс-руководство рудника «Мир» арестовали из-за гибели горняков
Российская газета 05:07
Политика
Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона Марком Эспером.
Вести.Ru 14:22
Политика
Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
Sputnik Литва вчера в 11:40