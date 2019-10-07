Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу из-за проблем с выдачей виз делегатам из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации.

Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами россиян

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