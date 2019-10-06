Политика

Lenta.ruLenta.ruДва комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами россиян

Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу из-за проблем с выдачей виз делегатам из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации.
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Работа еще одного Комитета ГА ООН перенесена из-за невыдачи виз дипломатам

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В ООН прокомментировали невыдачу виз дипломатам из России

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Дата проведения встречи лидеров государств "нормандского формата" еще не определена.
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Состоялось выездное совещание по XXI «Играм Манчаары»

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Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
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