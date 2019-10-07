Политика

РИА НовостиРИА НовостиДва комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян

Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран. О том, что заседание Первого комитета отложили, сообщил РИА Новости источник в российской делегации.
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