Политика
РИА НовостиДва комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян
Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран. О том, что заседание Первого комитета отложили, сообщил РИА Новости источник в российской делегации.
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Общество
В понедельник ожидаются мокрый снег и гололедица в Петербурге
Ночью выпадет небольшой мокрый снег, а днем ожидаются еще и дожди, помимо снега. Ветер будет дуть северный, северо-западный слабый.
Собака.ru вчера в 09:05
Гаджеты
Intel снизила цены на процессоры девятого поколения
Intel не только представила новейшее поколение процессоров Xeon W и Core X, но и объявила об изменениях в ценовой политике.
Ferra 09:00
Футбол
Это’О поделился мнением о Гвардиоле
Камерунец объявил о завершении карьеры в 2019 году. С 2008 по 2009 год Это'О работал под руководством Гвардиолы в «Барселоне».
RT на русском 16:11
Армия и оружие
В США опубликовали план по сдерживанию России в Черном море
Американский аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, в котором представлена стратегия безопасности в Черном море.
Известия 04:19
Энергетика
Новак назвал цену на нефть в $100 за баррель делом прошлого
В Минэнерго России назвали цену на нефть в $50 за баррель справедливой.
Газета.Ru 08:15
Финансы
Международные резервы Украины в сентябре сократились на 2,6%
Международные резервы Украины в сентябре уменьшились на 2,6% из-за выплат по госдолгу и по состоянию на 1 октября составили 21,4 миллиарда долларов, сообщила в понедельник пресс-служба украинского центробанка.
ПРАЙМ 08:58
Экономика
В Минэкономразвития предложили повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 14:51
Общество
Преподаватели СПбГУ выступили против переезда вуза в Пушкинский район
Коммерсантъ Санкт-Петербург 03:38
Политика
Владимир Путин отмечает свой 67-й день рождения
В понедельник, 7 октября, президент России Владимир Путин отмечает свой 67-й день рождения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Владивосток-Новости вчера в 19:37
Единоборства
Харитонов — о Тактарове: проснулся с перепоя и начал вызовы кидать
Российский боец ММА Сергей Харитонов ответил на вызов на бой со стороны первого российского чемпиона UFC Олега Тактарова.
Чемпионат 14:01
Происшествия
Убийца студентки Бауманки в Домодедово назвал свой мотив
Подозреваемый в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана Алисы Ш. — бывший муж старшей сестры девушки Павел З. сознался в содеянном.
Известия 08:03
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Политика
МИД России обвинил Киев в насильственной украинизации страны
"Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны", - подчеркнул МИД.
Газета.Ru 13:54
Политика
Трамп пригрозил разрушить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пригрозил разрушить экономику Турции, если Анкара предпримет какие-либо действия, выходящие за рамки дозволенного.
Российская газета 12:34
Политика
Лавров встретился с премьером Иракского Курдистана
RT на русском 12:41
Происшествия
Экс-руководителей рудника «Мир» арестовали из-за гибели горняков
Московский Комсомолец 06:03
Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
StarHit.ru 07:11
Происшествия
Полиция задержала сбившего под Белгородом трех велосипедистов водителя
По предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель автомобиля сбил трех велосипедистов — мать и двух детей 12-и и десяти лет — после чего скрылся с места происшествия.
РБК 16:53
Кино
Появился трейлер российского фильма «Спутник»
Газета.Ru 15:58
Политика
Добровольцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
Глава подразделения "Азов", экс-депутат Рады Андрей Билецкий заявил, что его бойцы заняли позиции вблизи населенного пункта Золотое в Донбассе.
Газета.Ru 04:23
Гаджеты
Следующий iPhone SE будет выглядеть как iPhone 8
По словам Куо, преемник iPhone SE 2016 будет похож на iPhone 8. "Железо" будет собрано на базе процессора A13 и иметь 3 ГБ оперативной памяти, что более или менее совпадает характеристиками iPhone 11, сообщает портал Тне Verge.
Реальное время 03 октября в 18:37
Происшествия
Пенсионеру в Москве не продали хлеб из-за десятикопеечных монет
По словам очевидцев, кассир не продала хлеб из-за того, что мужчина хотел расплатиться десятикопеечными монетами.
Вечерняя Москва вчера в 11:31
Политика
Вашингтон вводит санкции против 28 китайских компаний
В министерстве торговли США приняли решение внести в санкционный список 28 компаний из Китая из-за ситуации с уйгурами в КНР.
Московский Комсомолец 17:18
Религия
Поглощение Европы: РПЦ приняла в свой состав «русский экзархат»
В понедельник Священный синод РПЦ провел внеочередное заседание, главным решением которого стало включение в состав Русской православной церкви бывшего «русского экзархата» Константинопольского патриархата.
Известия 17:01
Авто
Автомобили LADA Classic оказались самыми популярными среди пенсионеров
SpeedMe вчера в 10:43
Происшествия
Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов
Позднее Сбербанк подтвердил эту информацию, однако отметил, что в Сеть утекли данные только 200 клиентов.
РБК 14:53
Здоровье
Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции
Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
Политическая Экспертиза вчера в 04:14
Общество
Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева
Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева».
РБК 09:06