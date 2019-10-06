Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран. О том, что заседание Первого комитета отложили, сообщил РИА Новости источник в российской делегации.

Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян

Политика Допрошенная ФБР депутат Госдумы покинула США 6 октября стало известно о том, что ФБР задержало и в течение часа допрашивало Юмашеву, которая прибыла в США на форум «Диалог Форт-Росс», в аэропорту Нью-Йорка.

Политика США ввели санкции против 28 китайских организаций Министерство торговли США решило внести в санкционный список 28 китайских компаний и организаций из-за нарушения прав уйгуров и других мусульман в КНР.

Космос Спутник «Глонасс-М» №736 временно вывели из группировки В начале августа 2019 года на техобслуживание был также выведен спутник "Глонасс-М" №717. Еще один спутник (№742) был выведен 26 августа.

Армия и оружие В Идлибе саперы подорвали пещеру, где располагалось убежище боевиков Саперы сирийской армии на юге провинции Идлиб ликвидировали пещеру, используемую боевиками в качестве убежища, хранилища боеприпасов и оружия, включая из стран НАТО, а также мастерские по изготовлению ударных беспилотников.

Политика Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.

Кино Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти» Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.

Армия и оружие Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.

Политика Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.

Происшествия На Украине умерли сиамские близнецы, родившиеся неделю назад Сиамские близнецы - девочки с двумя головами и одним телом - родились на 33 неделе беременности в роддоме украинского города Черновцы в ночь на 28 сентября.

Армия и оружие Турция нанесла авиаудар по арабо-курдам в Сирии "Турецкие самолеты нанесли удар по штабу курдских сил в окрестностях города аль-Маликия в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии", - передает РИА Новости сообщение корреспондента al-Mayadeen в телеэфире.

Армия и оружие Российский истребитель вызвал фурор на индийском параде Судя по восторженным словам местных СМИ, занятых освещающением процесса подготовки и репетиции летчиками выступления для парада, местные мастера пилотирования покажут максимум, на что они способны — в том числе и продемонстрируют фигуры высшего пилотажа, которые будут выполнены на многоцелевом истребителе Су-30МКИ, спроектированном в России.

Шоу-бизнес 10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.

Армия и оружие Праздник для США закончился Карлайл отмечает, что при развёртывании ВВС США для операции "Буря в пустыне" они насчитывали 134 эскадрильи истребителей.