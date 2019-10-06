Политика
РИА НовостиДва комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян
Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран. О том, что заседание Первого комитета отложили, сообщил РИА Новости источник в российской делегации.
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Политика
Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу
США рассматривают возможность выхода из Договора по открытому небу, об этом сообщил председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел.
Политика
В Иране назвали причину задержания российской журналистки Юзик
Российская журналистка Юлия Юзик была задержана в Тегеране не из-за шпионажа, а из-за проблем с визой.
Политика
Допрошенная ФБР депутат Госдумы покинула США
6 октября стало известно о том, что ФБР задержало и в течение часа допрашивало Юмашеву, которая прибыла в США на форум «Диалог Форт-Росс», в аэропорту Нью-Йорка.
Политика
США ввели санкции против 28 китайских организаций
Министерство торговли США решило внести в санкционный список 28 китайских компаний и организаций из-за нарушения прав уйгуров и других мусульман в КНР.
Космос
Спутник «Глонасс-М» №736 временно вывели из группировки
В начале августа 2019 года на техобслуживание был также выведен спутник "Глонасс-М" №717. Еще один спутник (№742) был выведен 26 августа.
Наука
Названы самые безопасные страны при апокалипсисе
В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Армия и оружие
В Идлибе саперы подорвали пещеру, где располагалось убежище боевиков
Саперы сирийской армии на юге провинции Идлиб ликвидировали пещеру, используемую боевиками в качестве убежища, хранилища боеприпасов и оружия, включая из стран НАТО, а также мастерские по изготовлению ударных беспилотников.
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Наука
Полностью парализованный француз смог ходить благодаря экзоскелету
Уникальный экзоскелет дал возможность двигаться 30-летнему парализованному жителю Франции. Этот костюм контролируется мозгом.
Политика
МИД Украины не смог назвать дату нормандского саммита
Дата проведения встречи лидеров государств "нормандского формата" еще не определена.
Кино
Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»
Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.
Политика
В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Пользователи считают, что это было оригинальное поздравление президента России Владимира Путина с днем рождения.
Спорт
Россию могут отстранить от двух Олимпиад из-за манипуляций с допингом
Россия может пропустить Олимпийские игры 2020 и 2022 годов из-за манипуляций с допинг-пробами.
Происшествия
Пенсионеру в Москве не продали хлеб из-за десятикопеечных монет
По словам очевидцев, кассир не продала хлеб из-за того, что мужчина хотел расплатиться десятикопеечными монетами.
Единоборства
Деревянченко – Головкин: почему победить должен был казахстанец
Армия и оружие
Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом
Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.
Политика
Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву
Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
Наука
Ученые зафиксировали рекордный выброс метана в Арктике
Ученые Томского политехнического университета зафиксировали выброс метана в Арктике, который стал рекордным.
Происшествия
В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки
Происшествия
На Украине умерли сиамские близнецы, родившиеся неделю назад
Сиамские близнецы - девочки с двумя головами и одним телом - родились на 33 неделе беременности в роддоме украинского города Черновцы в ночь на 28 сентября.
Армия и оружие
Турция нанесла авиаудар по арабо-курдам в Сирии
"Турецкие самолеты нанесли удар по штабу курдских сил в окрестностях города аль-Маликия в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии", - передает РИА Новости сообщение корреспондента al-Mayadeen в телеэфире.
Политика
Раскрыта стоимость одежды Путина во время отдыха в тайге
Президент России Владимир Путин отдохнул в Сибири перед своим днем рождения в одежде российского бренда «Армия России».
Армия и оружие
Российский истребитель вызвал фурор на индийском параде
Судя по восторженным словам местных СМИ, занятых освещающением процесса подготовки и репетиции летчиками выступления для парада, местные мастера пилотирования покажут максимум, на что они способны — в том числе и продемонстрируют фигуры высшего пилотажа, которые будут выполнены на многоцелевом истребителе Су-30МКИ, спроектированном в России.
Здоровье
Названы 2 крупы, нормализующие инсулин и борющиеся с ожирением
Особенное внимание было уделено ячменю (ячневой и перловой крупы), употребление которого нормализует инсулин и глюкозу в крови.
Шоу-бизнес
10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Армия и оружие
Праздник для США закончился
Карлайл отмечает, что при развёртывании ВВС США для операции "Буря в пустыне" они насчитывали 134 эскадрильи истребителей.
Шоу-бизнес
Самбурская порадовала фанатов фото в откровенном купальнике
Популярная актриса Настасья Самбурская поделилась с подписчиками в Instagram серией откровенных снимков с отдыха на берегу тайского острова Самуи.
Общество