с чего всё началось

Два крымских водохранилища, Тайганское и Симферопольское, свяжут между собой 60-километровым трубопроводом для перекачки воды. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Два крымских водохранилища свяжут между собой трубопроводом

Политика Трамп назвал важнейший аспект в отношениях России и США Президент США Дональд Трамп признался, что самым значительным аспектом в отношениях государства и России является тема контроля над вооружениями. 1

Происшествия Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова 6. Прокуратура назначила проверку дела о смерти туристов в феврале прошлого года Новой проверкой по выяснению причин трагедии прокуратора занялась в феврале 2019 года из-за обращений, поступающих от родственников погибших туристов. 907

Происшествия При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга. 1

Происшествия Адвокат Ефремова заявил о «коммерциализации» ДТП семьей погибшего Эльман Пашаев, адвокат попавшего в ДТП с погибшим актера Михаила Ефремова, раскрыл детали переговоров о компенсации с семьей погибшего в аварии экспедитора Сергея Захарова. 33

Здоровье Доктор Мясников рассказал, о чем говорит «походка Франкенштейна» Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, что по походке человека можно определить, каково его физическое состояние, настроение человека.

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 5,9K

Игры PC-версия Persona 4 Golden достигла отметки в 500 тысяч игроков Разработчики из компании Atlus объявили, что PC-версия Persona 4 Golden достигла отметки в 500 тысяч игроков.

Шоу-бизнес Дакота рассказала о конфликте с Рудковской из-за сумок «LV» Рита Дакота, фото из Instagram @ritadakota, Яна Рудковская, фото из Instagram @rudkovskayaofficial Певица Рита Дакота рассказала о неудачном опыте участия в розыгрыше сумок от Louis Vuitton и конфликте с Яной Рудковской из-за её «статуса».

Гаджеты Apple предупредила о последствиях заклеивания веб-камеры MacBook Пользователи, которые опасаются слежки за ними при помощи встроенной в ноутбук веб-камеры, часто заклеивают объектив.

Экономика Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров Пенсионеры старше 60 лет могли заметить, что во время пика коронавируса их лимиты по кредитным картам стали больше, чем до кризиса. 6

Политика Абхазия выразила готовность открыть границу и принимать российских туристов Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что республика готова открыть границу с Россией и начать принимать организованные группы туристов, цитирует "Интерфакс". 5

Шоу-бизнес Водонаева одобрила роман Карпович и Прилучного Водонаева призвала всех, кто осуждает Мирославу Карпович за её роман с разведённым Павлом Прилучным, остановиться и посмотреть на ситуацию с другой стороны. 1

Шоу-бизнес Дочь Волочковой подвергается травле из-за матери Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна заявила, что столкнулась с преследованиями со стороны людей, ненавидящих ее мать. 15