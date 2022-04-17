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Два ливийских порта остановили отгрузки нефти из-за политического кризиса

В двух ливийских портах -- Зувентина и Меллита -- приостановлены отгрузки нефти на фоне политической напряженности в стране.
Коммерсантъ
После появления в порту Зуветина к югу от Бенгази протестующих против отказавшегося уйти в отставку премьер-министра Абделя Хамида Дбейбы была остановлена отгрузка нефти, сообщают источники агентств Bloomberg и Reuters
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Газета.Ru
Как пишет Reuters, протестующие помешали отгрузке 1 млн баррелей нефти.
Коммерсантъ
В порту Меллита приостановили отгрузку энергоносителей из-за форс-мажора на месторождении Эль-Филь.
Lenta.ru

Подробнее о событии

В Ливии порты Зувентина и Меллита остановили отгрузку нефти из-за протестов
Lenta.ruвчера в 12:00
Два ливийских порта остановили отгрузки нефти из-за политического кризиса
Коммерсантъвчера в 10:27
Два ливийских порта прекратили погрузку нефти из-за протестов
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В Ливии два порта остановили отгрузку нефти
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Два ливийских порта прекратили отгрузки нефти из-за политического конфликта
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Два порта в Ливии остановили отгрузку нефти
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