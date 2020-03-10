Общество
Lenta.ruВ Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин. В документе говорится о запрете проведения спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.
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с чего всё началось
10 марта вечером появился указ (.pdf) Сергея Собянина о запрете проводить спортивные, зрелищные и иные массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек до 10 апреля 2020 года в Москве из-за опасности распространения коронавируса.Коммерсантъвчера в 16:06
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Москва вводит ограничения на массовые мероприятия численностью более 5 тысяч человек
Вечерняя Москвавчера в 13:36
В Москве ограничат массовые мероприятия с численностью более пяти тысяч человек
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 13:37
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