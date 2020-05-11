Коронавирус
Soccer.ruВ Беларуси перенесли матч из-за подозрения на коронавирус у игроков
Игра должна была пройти на стадионе "Трактор" в Минске 15-го мая. Причина переноса — у футболистов "Минска" подозрение на наличие вируса COVID-19.Недавно украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский высказал мнение о ситуации с пандемией коронавируса в Беларуси.
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Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
Шоу-бизнес
27-летняя Алена Шишкова кардинально изменила имидж
В отличие от многих своих коллег по шоу-бизнесу 27-летняя Алена Шишкова крайне редко делится подробностями личной жизни.
Вокруг ТВ вчера в 10:13
Политика
Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней
Введенный в конце марта всеобщий режим нерабочих дней завершится 12 мая, сообщил президент Владимир Путин на совещании с Правительством РФ по теме пандемии COVID-19.
Экономика сегодня 09:14
Общество
Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год
Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть гражданам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в 2019 году налог, а также предоставить им капитал в размере 1 МРОТ для уплаты налога в 2020 году.
Интерфакс 10:55
Общество
Василий Голубев рассказал о темпах смягчения ограничительных мер
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о темпах смягчения ограничительных мер, подчеркнув, что они будут зависеть от качества соблюдения жителями донского региона "масочного" режима.
Ugpressa.ru 11:35
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 09:40
Происшествия
Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома
Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета 09 мая в 13:21
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
Политика
Путин объявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней
Более шести недель длился период нерабочих дней в России, что позволило замедлить развитие эпидемии коронавируса.
Зеленоград сегодня 10:54
Общество
Путин назвал меры поддержки семей с детьми
Президент России Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей с детьми в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
RT на русском 09:53
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
Игры
Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года
Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK вчера в 11:37
Общество
Правительство назвало условия открытия российских курортов этим летом
Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости коронавирусом COVID-19 в регионах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 09:03
Политика
Путин сообщил о новом пакете мер по поддержке граждан
Президент России Владимир Путин 11 мая в процессе совещания с членами правительства РФ по ситуации с пандемией коронавирусной инфекции заявил, что в стране будет разработан новый пакет мер по поддержке населения.
News.ru 09:35
Политика
Власти США намерены обвинить КНР в попытках украсть данные о вакцине
Ведомства планируют публично обвинить хакеров из Китая в попытках получить доступ к информации об американских разработках вакцины от коронавируса.
News.ru 11:36
Общество
Собянин рассказал об условиях нормальной жизни в «новой реальности»
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для обеспечения нормальной жизни гражданам в новой реальности с учетом ограничений были выделены несколько ключевых направлений.
Газета.Ru 12:25
Общество
На Кубани продлили карантин до 23 мая
Решение о продлении карантина на Кубани принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Южный Федеральный вчера в 08:39
Политика
Путин поручил довести до медиков апрельские выплаты до 15 мая
Президент России Владимир Путин поручил губернаторам направить до 15 мая выплаты медперсоналу, работающему с пациентами с коронавирусом.
Коммерсантъ 10:19
Общество
В Новосибирской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
ТАСС 04:31
Общество
В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до конца мая
Срок режима самоизоляции на территории Волгоградской области продлили до 31 мая, сообщает оперативный штаб региона.
Российская газета 10:53
Кино
Энди Серкис: Новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории
Большое внимание в ленте будет уделено отношениям Альфреда и Брюса Уэйна.
Piter.tv 09 мая в 13:01
Шоу-бизнес
Влад Соколовский заразился коронавирусом
В финале послания 28-летний Соколовский заявил, что будет держать публику в курсе и рассказывать обо всех шагах.
StarHit.ru 11:31
Политика
В Польше задержали вербовщиков ИГ из Таджикистана
Задержанных иностранцев поместили в охраняемый погранцентр для высылки, их также внесли в список нежелательных лиц на территории Польши и Шенгенской зоны.
News.ru 08:26
Культура
Умер актер и комик Джерри Стиллер
На 93-м году жизни умер американский актер и комик Джерри Стиллер. Об этом в твиттере сообщил его сын, актер Бен Стиллер.
Афиша Daily 08:35
Общество
Минпросвещения рассказало о требованиях по проведению ЕГЭ
Правила проведения Единого государственного экзамена в условиях распространения COVID-19 разработали Министерство просвещения РФ и Роспотребнадзор, об этом сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.
Политическая Экспертиза вчера в 08:48
Общество
Собянин заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса.
Lenta.ru 10:42
Здоровье
До 31 мая продлили режим самоизоляции в Волгоградской области
Сегодня, 11 мая, в Волгоградской области было принято решение о продлении режима самоизоляции. Сидеть дома жителям придется до начала лета.
Блокнот Волгоград 10:42
Происшествия
Подозреваемый во взрыве гранаты в Ставропольском крае задержан
Подозреваемый в броске гранаты в группу людей в посёлке Приэтокском Ставропольского края задержан.
RT на русском вчера в 17:45
Экономика
Промсвязьбанк продал почти все запасы золота
Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ вчера в 08:20
Политика
Путин 11 мая рассмотрит возможность продления нерабочих дней
В понедельник Владимир Путин планирует провести совещание по текущей ситуации с коронавирусом в регионах, на котором также будет рассмотрен вопрос продления нерабочих дней, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Право.ру вчера в 11:50