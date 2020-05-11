Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruВ Беларуси перенесли матч из-за подозрения на коронавирус у игроков

Игра должна была пройти на стадионе "Трактор" в Минске 15-го мая. Причина переноса — у футболистов "Минска" подозрение на наличие вируса COVID-19.Недавно украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский высказал мнение о ситуации с пандемией коронавируса в Беларуси.
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Матч чемпионата Беларуси перенесен из-за подозрения на коронавирус у футболиста

Metaratings11:26

В Белоруссии перенесли два матча из-за подозрения на наличие коронавируса у футболистов

Sport24.ru10:14

Матч «Минск» - «Неман» перенесен из-за подозрения на коронавирус у игрока минского клуба

Советский спорт11:16

Два матча в Белоруссии перенесены из-за подозрения на коронавирус у футболистов

Матч ТВ10:38

В Белоруссии перенесли два матча из-за подозрения на коронавирус у футболистов

Спорт-Экспресс10:27

Два матча в Белоруссии перенесены из-за подозрений игроков на коронавирус

РИА Новости11:19

Матч чемпионата Беларуси перенесён из-за подозрения на коронавирус у футболиста

Чемпионат10:14
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 12:43, Ашберн
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
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Шоу-бизнес

27-летняя Алена Шишкова кардинально изменила имидж

В отличие от многих своих коллег по шоу-бизнесу 27-летняя Алена Шишкова крайне редко делится подробностями личной жизни.
Вокруг ТВ вчера в 10:13
4
Политика

Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней

Введенный в конце марта всеобщий режим нерабочих дней завершится 12 мая, сообщил президент Владимир Путин на совещании с Правительством РФ по теме пандемии COVID-19.
Экономика сегодня 09:14
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Общество

Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год

Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть гражданам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в 2019 году налог, а также предоставить им капитал в размере 1 МРОТ для уплаты налога в 2020 году.
Интерфакс 10:55
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Общество

Василий Голубев рассказал о темпах смягчения ограничительных мер

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о темпах смягчения ограничительных мер, подчеркнув, что они будут зависеть от качества соблюдения жителями донского региона "масочного" режима.
Ugpressa.ru 11:35
20
Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 09:40
3,5K
Происшествия

Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома

Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета 09 мая в 13:21
Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
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Политика

Путин объявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней

Более шести недель длился период нерабочих дней в России, что позволило замедлить развитие эпидемии коронавируса.
Зеленоград сегодня 10:54
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Общество

Путин назвал меры поддержки семей с детьми

Президент России Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей с детьми в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
RT на русском 09:53
77
Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
26
Игры

Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года

Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK вчера в 11:37
10
Общество

Правительство назвало условия открытия российских курортов этим летом

Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости коронавирусом COVID-19 в регионах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 09:03
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Политика

Путин сообщил о новом пакете мер по поддержке граждан

Президент России Владимир Путин 11 мая в процессе совещания с членами правительства РФ по ситуации с пандемией коронавирусной инфекции заявил, что в стране будет разработан новый пакет мер по поддержке населения.
News.ru 09:35
126
Политика

Власти США намерены обвинить КНР в попытках украсть данные о вакцине

Ведомства планируют публично обвинить хакеров из Китая в попытках получить доступ к информации об американских разработках вакцины от коронавируса.
News.ru 11:36
Общество

Собянин рассказал об условиях нормальной жизни в «новой реальности»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для обеспечения нормальной жизни гражданам в новой реальности с учетом ограничений были выделены несколько ключевых направлений.
Газета.Ru 12:25
123
Общество

На Кубани продлили карантин до 23 мая

Решение о продлении карантина на Кубани принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Южный Федеральный вчера в 08:39
1,6K
Политика

Путин поручил довести до медиков апрельские выплаты до 15 мая

Президент России Владимир Путин поручил губернаторам направить до 15 мая выплаты медперсоналу, работающему с пациентами с коронавирусом.
Коммерсантъ 10:19
61
Общество

В Новосибирской области продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
ТАСС 04:31
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Общество

В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до конца мая

Срок режима самоизоляции на территории Волгоградской области продлили до 31 мая, сообщает оперативный штаб региона.
Российская газета 10:53
21
Кино

Энди Серкис: Новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории

Большое внимание в ленте будет уделено отношениям Альфреда и Брюса Уэйна.
Piter.tv 09 мая в 13:01
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Шоу-бизнес

Влад Соколовский заразился коронавирусом

В финале послания 28-летний Соколовский заявил, что будет держать публику в курсе и рассказывать обо всех шагах.
StarHit.ru 11:31
Политика

В Польше задержали вербовщиков ИГ из Таджикистана

Задержанных иностранцев поместили в охраняемый погранцентр для высылки, их также внесли в список нежелательных лиц на территории Польши и Шенгенской зоны.
News.ru 08:26
Культура

Умер актер и комик Джерри Стиллер

На 93-м году жизни умер американский актер и комик Джерри Стиллер. Об этом в твиттере сообщил его сын, актер Бен Стиллер.
Афиша Daily 08:35
7
Общество

Минпросвещения рассказало о требованиях по проведению ЕГЭ

Правила проведения Единого государственного экзамена в условиях распространения COVID-19 разработали Министерство просвещения РФ и Роспотребнадзор, об этом сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.
Политическая Экспертиза вчера в 08:48
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Общество

Собянин заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса.
Lenta.ru 10:42
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Здоровье

До 31 мая продлили режим самоизоляции в Волгоградской области

Сегодня, 11 мая, в Волгоградской области было принято решение о продлении режима самоизоляции. Сидеть дома жителям придется до начала лета.
Блокнот Волгоград 10:42
Происшествия

Подозреваемый во взрыве гранаты в Ставропольском крае задержан

Подозреваемый в броске гранаты в группу людей в посёлке Приэтокском Ставропольского края задержан.
RT на русском вчера в 17:45
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Экономика

Промсвязьбанк продал почти все запасы золота

Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ вчера в 08:20
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Политика

Путин 11 мая рассмотрит возможность продления нерабочих дней

В понедельник Владимир Путин планирует провести совещание по текущей ситуации с коронавирусом в регионах, на котором также будет рассмотрен вопрос продления нерабочих дней, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Право.ру вчера в 11:50
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