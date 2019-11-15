Политика

Вести.RuВести.RuДва на три: состоялся обмен шпионами между Россией, Литвой и Норвегией

Литва и Норвегия сегодня сообщили про обмен с Москвой гражданами, ранее осужденными за шпионаж. Обмен предполагался по формуле "два на три" на границе Литвы и России. О возможности зеркальных действий Москвы в этой сфере ранее говорил и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
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с чего всё началось
Норвежца Фруде Берга, который получил в России 14 лет колонии по делу о шпионаже, передали властям Норвегии, сообщается
 на сайте премьер-министра страны Эрны Сульберг.
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