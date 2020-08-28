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Известия
Известия

Доступ к двум новостным сайтам заблокировали в Белоруссии

Доступ еще к двум новостным интернет-ресурсам заблокировали для пользователей в Белоруссии. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».В источнике
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Известия

Доступ к двум новостным сайтам заблокировали в Белоруссии

Известия19:34
Московский Комсомолец

В Белоруссии заблокировали еще два новостных сайта

Московский Комсомолец18:22
Lenta.ru

В Белоруссии заблокировали два новостных сайта

Lenta.ru19:12
РИА Новости

Доступ к двум новостным сайтам заблокировали в Белорусии

РИА Новости19:40
RT на русском

В Белоруссии заблокирован доступ к двум новостным сайтам

RT на русском19:18
Газета.Ru

Два новостных сайта заблокировали в Белоруссии

Газета.Ru18:21
РБК

Власти Белоруссии ограничили доступ к двум новостным сайтам

РБК18:08
КП - Беларусь

Сайты «Наша Ніва» і Naviny.by заблокированы

КП - Беларусь18:02

Ученые хотят использовать ракеты для изучения микроорганизмов в атмосфере

Российские ученые планируют использовать зондирующие ракеты для изучения микроорганизмов, которые могут жить в стратосфере Земли, рассказал РИА Новости заведующий отделом санитарно-гигиенической безопасности в искусственной среде обитания ИМБП Вячеслав Ильин.
РИА Новости20:12

Валютные вклады в России сократились на полмиллиарда долларов

В июле российские вкладчики забрали с банковских депозитов $508,6 млн как из системно значимых, так и из мелких банков, свидетельствуют подсчеты РИА "Новости", основанные на статистике Банка России.
Газета.Ruвчера в 10:58
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Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю через ее порты

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко "поставить на место" Литву соответствуют его линии поведения в сложных условиях, но выглядят неадекватно.
Ruposters.ruвчера в 10:25
37

Тихановская допустила посредничество РФ в разрешении кризиса в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сказала, что видит РФ посредником, если политический кризис в стране не получится разрешить без международной помощи.
Вечерняя Москва19:05
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МИД предупредил россиян за границей об угрозе преследования США

Выезжающим за границу россиянам следует помнить об угрозе преследования со стороны американских правоохранительных органов и специальных служб на территории США и по запросам их властей в третьих странах, сообщили в МИД России.
RT на русскомвчера в 15:04
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Аккреционные диски черных дыр могут «извергать» инфракрасные ветры

Группа исследователей обнаружила, что среди различных типов «излучения» материалов и газов, циркулирующих вокруг черной дыры звездной массы, также могут быть непрерывные инфракрасные ветры.
V-kosmose.comвчера в 02:25
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