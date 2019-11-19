Общество

Газета.RuГазета.RuДва новых дела заведены по факту хищений на космодроме Восточный

Следственный комитет России возбудил два новых дела, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Об этом сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что оба дела проходят по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
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