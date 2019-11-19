Общество
Газета.RuДва новых дела заведены по факту хищений на космодроме Восточный
Следственный комитет России возбудил два новых дела, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Об этом сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что оба дела проходят по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
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Непотопляемый Зиганшин: подрядчик Восточного накопил «космические» долги
Евразия Daily19 ноября в 05:07
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Футбол
УЕФА открыл дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией
УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией.
Кино
THR: продолжение «Робокопа» поставит Эйб Форсайт
Как сообщает THR, Форсайт перепишет сценарий, который вместе с Джастином Родсом («Терминатор: Тёмные судьбы») написали Эдвард Ноймайер и Майкл Майнер, авторы оригинального «Робокопа».
Общество
Сбербанк извинился перед клиентом за пароль антисемитского содержания
Сбербанк извинился за антисемитское содержание автоматически сгенерированного пароля, присланного одному из клиентов.
Политика
Зеленский перечислил составляющие «украинской ДНК»
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о составляющих «ДНК украинцев».
Общество
Принятие нового порядка медосмотра для российских водителей отложили
Минздрав принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.
Общество
Госдума приняла закон о многомиллионных штрафах в IT
Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах за нарушения правил хранения персональных данных, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.
Политика
Фонд Навального подает в суд на Путина
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Общество
Венский суд решил выдать России экс-чиновника Минкультуры Бориса Мазо
Земельный суд Вены по уголовным делам решил экстрадировать бывшего чиновника Минкульта РФ Бориса Мазо, сообщает Интерфакс .
Общество
Британский принц Эндрю прекратит исполнять официальные обязанности
Сын британской королевы принц Эндрю на время отказался от исполнения официальных обязанностей на фоне скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который обвинялся в сексуальном насилии и вовлечении в проституцию девушек-подростков, а в минувшем августе покончил с собой.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Транспорт
Путин открыл движение по Московским центральным диаметрам
Глава государства в четверг принимает участие в церемонии запуска двух первых маршрутов МЦД.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Футбол
В Турции пропал российский футболист Садаев
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма
Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
Футбол
Тедеско: Кутепов сможет сыграть с «Уралом». Будет ли — другой вопрос
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о том, как он работает с командой в перерыве на матчи сборных.
Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Политика
Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии
Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве
Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов.
Космос
Украина собралась искать полезные ископаемые на Луне
Украинское предприятие космической отрасли КБ «Южное» в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 презентовало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов.
Автоспорт
Red Bull провела пит-стоп в невесомости
Чтобы провести пит-стоп в невесомости, Red Bull Racing заручилась поддержкой «Роскосмоса» и привезла машину RB1 (сезона-2005) в Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в подмосковном Звездном городке.
Политика
Малайзия потребовала обнародования свидетельств по делу MH17
«Малайзия решительно настроена, мы хотим, чтобы все свидетельства, все доказательства были обнародованы и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать эти свидетельства в рамках расследования», — заявил министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Кино
Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
Общество
Госдума приняла закон о запрете продавать гаджеты без российского ПО
Госдума приняла закон о запрете продажи смартфонов, компьютеров и другой электронной техники без российского программного обеспечения (ПО).
Политика
Путин назвал причины распада СССР
Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Происшествия
Магазин сети «Лента» на Обводном канале опять загорелся
Пожар в магазине на Обводном канале произошёл 10 ноября 2018 года.
Технологии
В самолетах и поездах может появиться высокоскоростной интернет
Российские поезда и самолеты собираются оснастить высокоскоростным интернетом.
Экономика
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости.
Авто
Представлен агрессивный тюнинг для нового Toyota RAV4
Компания Climate регулярно выпускает агрессивные обвесы для внедорожников и кроссоверов Toyota и Lexus.