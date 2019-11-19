Следственный комитет России возбудил два новых дела, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Об этом сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что оба дела проходят по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Два новых дела заведены по факту хищений на космодроме Восточный

Кино THR: продолжение «Робокопа» поставит Эйб Форсайт Как сообщает THR, Форсайт перепишет сценарий, который вместе с Джастином Родсом («Терминатор: Тёмные судьбы») написали Эдвард Ноймайер и Майкл Майнер, авторы оригинального «Робокопа».

Общество Госдума приняла закон о многомиллионных штрафах в IT Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах за нарушения правил хранения персональных данных, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Политика Фонд Навального подает в суд на Путина Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.

Общество Британский принц Эндрю прекратит исполнять официальные обязанности Сын британской королевы принц Эндрю на время отказался от исполнения официальных обязанностей на фоне скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который обвинялся в сексуальном насилии и вовлечении в проституцию девушек-подростков, а в минувшем августе покончил с собой.

Кино Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам» Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.

Политика Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов.

Космос Украина собралась искать полезные ископаемые на Луне Украинское предприятие космической отрасли КБ «Южное» в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 презентовало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов.

Автоспорт Red Bull провела пит-стоп в невесомости Чтобы провести пит-стоп в невесомости, Red Bull Racing заручилась поддержкой «Роскосмоса» и привезла машину RB1 (сезона-2005) в Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в подмосковном Звездном городке.

Политика Малайзия потребовала обнародования свидетельств по делу MH17 «Малайзия решительно настроена, мы хотим, чтобы все свидетельства, все доказательства были обнародованы и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать эти свидетельства в рамках расследования», — заявил министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Политика Путин назвал причины распада СССР Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.