Общество

Газета.RuГазета.RuДва новых дела заведены по факту хищений на космодроме Восточный

Следственный комитет России возбудил два новых дела, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Об этом сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что оба дела проходят по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
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На космодроме Восточный вскрылись новые хищения

Lenta.ru03:42

СК РФ подтвердил возбуждение новых дел о хищениях на стройке «Восточного»

Росбалт02:53

В дирекции Восточного не стали комментировать возбуждение еще двух уголовных дел

ТАСС02:18

СКР выявил новые хищения при строительстве космодрома Восточный

Коммерсантъ02:12

СК возбудил два новых дела по хищениям на космодроме Восточный

РИА Новости04:06

СК сообщил о новых делах из-за хищений на строительстве Восточного

РБК02:51

«Коммерсантъ»: СК завел два новых уголовных дела о хищениях на Восточном

Ведомостивчера в 18:53
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Экономика

ФНС увеличила поступление налогов в бюджет

Поступления от НДС за 10 месяцев достигли 3,5 триллиона рублей (рост на 16,7%), налога на прибыль - 4 триллиона рублей (13,5%), НДФЛ - 3,1 триллиона рублей (8,4%).
Российская газета 05:08
Происшествия

В Москве недовольный пробками мужчина открыл стрельбу по таксистам

Полиция столицы проводит проверку по факту стрельбы по таксистам в центре города, задержан подозреваемый, сообщает в четверг пресс-служба полиции центрального округа ГУМВД.
РИА Новости 02:45
Политика

ФСБ: задержанные корабли были переданы Украине в нормальном состоянии

Задержанные в ноябре 2018 года за провокацию в керченском проливе корабли были переданы Украине в нормальном состоянии и с рабочей сантехникой.
Газета.Ru 03:43
Общество

В Малайзии поблагодарили Россию за большие закупки пальмового масла

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым передал ему слова благодарности за то, что Россия закупает большие объемы пальмового масла.
Московский Комсомолец 03:55
Политика

Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Lenta.ru 19 ноября в 14:24
Общество

Путин назвал скромными результаты работы по повышению доходов граждан

Зарплаты граждан России растут, но реальные доходы стоят на месте, и такую ситуацию нужно менять.
RT на русском вчера в 06:01
Общество

В психдиспансере на Невского тоже образовались очереди из водителей

Денис Туголуков / Новый Калининград Поток водителей, желающих получить необходимую для замены водительских прав справку, в четверг увеличился и в психдиспансере на ул. Невского.
Новый Калининград.Ru 03:21
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк ответила на сообщения о планах Чернышева развестись

Семья российской актрисы Анастасии Заворотнюк ответила на информацию о планах Чернышева развестись в скором времени.
Evo-rus.com 03:49
Происшествия

Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»

После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Интерфакс вчера в 14:16
Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
REGNUM 00:37
Политика

Кремль отреагировал на видео с российским шпионом в Сербии

17 ноября в интернете было опубликовано видео встречи предполагаемого российского шпиона с сербским агентом.
Lenta.ru 05:01
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию

News.ru вчера в 17:24
Авто

Кроссовер Aston Martin DBX представлен официально

Компания Aston Martin представила на автосалоне в Лос-Анджелесе первый в своей истории кроссовер - DBX.
За рулем Кубань вчера в 02:29
Космос

Прототип Starship Mk1 компании SpaceX взорвался на испытаниях

Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX взорвался во время испытаний на полигоне в Бока Чика (штат Техас).
Известия 02:34
Экономика

«Газпром» продаст 3,59% акций на Московской бирже

Компания собирается разместить на бирже пакет в 3,59% казначейских акций (850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг).
РБК 02:26
Футбол

Виталий Дьяков: «Увижу Григоряна — пройду, как мимо памятника»

Уже полгода Виталий Дьяков в статусе свободного агента занят поисками нового клуба.
Спорт-Экспресс 03:00
Экономика

Названо лучшее время для обращения за ипотекой

По данным аналитиков, в декабре ЦБ может снова снизить ключевую ставку, что сделает ипотеку еще доступней.
Известия 03:19
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
РИА Новости вчера в 09:15
Политика

Железняк: угрозы санкций США не сорвут «Северный поток-2»

Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток — 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год, заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз.
REGNUM 04:07
Футбол

Моуринью прокомментировал назначение в «Тоттенхэм»

ProstoProSport вчера в 02:16
Хоккей

Главный тренер «Рейнджерс» перечислил все достоинства Панарина

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:1) перечислил все достоинства российского нападающего Артемия Панарина.
Чемпионат 02:36
Технологии

Павел Дуров призвал пользователей удалить мессенджер WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за многочисленных обнаруженных в нем уязвимостей в сфере безопасности.
Известия вчера в 17:47
Музыка

Режиссер из США снял клип для главной группы Урала

Моменты 04:33
Общество

ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда

В настоящее время человек может управлять автомобилем до истечения срока действия прав, а отобрать документ можно только через суд.
RuNews24.ru вчера в 09:48
Общество

На создание российского аналога «Википедии» уйдет около 2 млрд рублей

На создание Большой российской энциклопедии (БРЭ), которую называют российским аналогом «Википедии», потребуется около 2 млрд рублей.
Известия 00:54
Экономика

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на следующую трехлетку, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.
РИА Новости 04:58
Единоборства

Хабиб назвал Макгрегора идиотом

Российский боец Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отношение и возможный реванш с ирландцем Конором Макгрегором.
ProstoProSport 02:18
Происшествия

В «Максидоме» на ребенка упал шкаф

В мебельном гипермаркете Петербурга на ребенка упал шкаф, закончившийся серьезным переломом.
Фонтанка.Ру 05:09
Авто

Опубликованы новые фото салона рестайлинговой Lada 4x4

По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.
Автоновости дня 01:40
Авто

Озвучены российские цены на новый Hyundai Sonata

Ранее стало известно, что новую Hyundai Sonata предложат на российском рынке с 2,0-литровым 150-сильным и 2,5-литровым 180-сильным двигателями в сочетании с безальтернативным шестиступенчатым «автоматом».
Автоновости дня вчера в 04:17
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