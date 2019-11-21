Общество
Газета.RuДва новых дела заведены по факту хищений на космодроме Восточный
Следственный комитет России возбудил два новых дела, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Об этом сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что оба дела проходят по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
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Экономика
ФНС увеличила поступление налогов в бюджет
Поступления от НДС за 10 месяцев достигли 3,5 триллиона рублей (рост на 16,7%), налога на прибыль - 4 триллиона рублей (13,5%), НДФЛ - 3,1 триллиона рублей (8,4%).
Происшествия
В Москве недовольный пробками мужчина открыл стрельбу по таксистам
Полиция столицы проводит проверку по факту стрельбы по таксистам в центре города, задержан подозреваемый, сообщает в четверг пресс-служба полиции центрального округа ГУМВД.
Политика
ФСБ: задержанные корабли были переданы Украине в нормальном состоянии
Задержанные в ноябре 2018 года за провокацию в керченском проливе корабли были переданы Украине в нормальном состоянии и с рабочей сантехникой.
Общество
В Малайзии поблагодарили Россию за большие закупки пальмового масла
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым передал ему слова благодарности за то, что Россия закупает большие объемы пальмового масла.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Общество
Путин назвал скромными результаты работы по повышению доходов граждан
Зарплаты граждан России растут, но реальные доходы стоят на месте, и такую ситуацию нужно менять.
Общество
В психдиспансере на Невского тоже образовались очереди из водителей
Денис Туголуков / Новый Калининград Поток водителей, желающих получить необходимую для замены водительских прав справку, в четверг увеличился и в психдиспансере на ул. Невского.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк ответила на сообщения о планах Чернышева развестись
Семья российской актрисы Анастасии Заворотнюк ответила на информацию о планах Чернышева развестись в скором времени.
Происшествия
Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»
После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
Политика
Кремль отреагировал на видео с российским шпионом в Сербии
17 ноября в интернете было опубликовано видео встречи предполагаемого российского шпиона с сербским агентом.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию
Авто
Кроссовер Aston Martin DBX представлен официально
Компания Aston Martin представила на автосалоне в Лос-Анджелесе первый в своей истории кроссовер - DBX.
Космос
Прототип Starship Mk1 компании SpaceX взорвался на испытаниях
Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX взорвался во время испытаний на полигоне в Бока Чика (штат Техас).
Экономика
«Газпром» продаст 3,59% акций на Московской бирже
Компания собирается разместить на бирже пакет в 3,59% казначейских акций (850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг).
Футбол
Виталий Дьяков: «Увижу Григоряна — пройду, как мимо памятника»
Уже полгода Виталий Дьяков в статусе свободного агента занят поисками нового клуба.
Экономика
Названо лучшее время для обращения за ипотекой
По данным аналитиков, в декабре ЦБ может снова снизить ключевую ставку, что сделает ипотеку еще доступней.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
Политика
Железняк: угрозы санкций США не сорвут «Северный поток-2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток — 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год, заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз.
Футбол
Моуринью прокомментировал назначение в «Тоттенхэм»
Хоккей
Главный тренер «Рейнджерс» перечислил все достоинства Панарина
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:1) перечислил все достоинства российского нападающего Артемия Панарина.
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей удалить мессенджер WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за многочисленных обнаруженных в нем уязвимостей в сфере безопасности.
Общество
ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда
В настоящее время человек может управлять автомобилем до истечения срока действия прав, а отобрать документ можно только через суд.
Общество
На создание российского аналога «Википедии» уйдет около 2 млрд рублей
На создание Большой российской энциклопедии (БРЭ), которую называют российским аналогом «Википедии», потребуется около 2 млрд рублей.
Экономика
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на следующую трехлетку, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.
Единоборства
Хабиб назвал Макгрегора идиотом
Российский боец Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отношение и возможный реванш с ирландцем Конором Макгрегором.
Происшествия
В «Максидоме» на ребенка упал шкаф
В мебельном гипермаркете Петербурга на ребенка упал шкаф, закончившийся серьезным переломом.
Авто
Опубликованы новые фото салона рестайлинговой Lada 4x4
По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.
Авто
Озвучены российские цены на новый Hyundai Sonata
Ранее стало известно, что новую Hyundai Sonata предложат на российском рынке с 2,0-литровым 150-сильным и 2,5-литровым 180-сильным двигателями в сочетании с безальтернативным шестиступенчатым «автоматом».