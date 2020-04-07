Коронавирус
EastRussiaДва новых случая коронавируса появились в Забайкалье
У двух жительниц Забайкальского края лабораторно подтвержден коронавирус. Теперь в регионе трое заболевших, их состояние медики оценивают как удовлетворительное. По информации пресс-службы краевого правительства, одна из пациенток недавно вернулась из Москвы и находилась в Улетах.
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Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
Происшествия
Мужчина показал гениталии во время досмотра на вокзале Пскова
Мужчина показал гениталии во время досмотра на вокзале Пскова.
Общество
В России из-за пандемии предложили отменить ЕГЭ
Москва, 7 апреля 2020, 08:18 — REGNUM В России на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции следует отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году.
Единоборства
Глава UFC назвал нового соперника Фергюсона вместо Нурмагомедова
Американец Джастин Гейджи станет соперником Тони Фергюсона на турнире UFC 249.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Происшествия
Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке
На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Политика
Отстраненный командир атомного авианосца США заразился коронавирусом
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Общество
Названы последние регионы России без коронавируса
В России осталось четыре региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
Политика
Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны
В документе отмечается, что США должны иметь право «вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве».
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
Общество
«Спортмастер» закроет магазины из-за коронавируса
Розничная сеть «Спортмастер» приняла решение временно закрыть фирменные магазины.
Общество
В Приморье начинает действовать система электронных пропусков
С сеголдняшнего дня в Приморье начинает действовать система пропусков для жителей края, которым нужно в период самоизоляции добраться на работу и обратно.
Гаджеты
Процессоры Core i9-10900K получат десять ядер и частоту до 5,3 ГГц
Самый производительный чип — Core i9-10900K будет десятиядерным с режимом многопоточности, а благодаря технологии Thermal Velocity Boost максимальная частота процессора достигнет 5,3 ГГц.
Общество
В Свердловской области ещё четыре человека заразились коронавирусом
В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом.
Общество
В Москве от пневмонии умер известный физик Мишик Казарян
В Москве в медицинском центре "Новомосковский" скончался известный физик, профессор Мишик Казарян. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Финансы
Прибыль Сбербанка по РСБУ в I квартале выросла до 218,7 млрд рублей
Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе - марте 2020 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 0,2%, до 218,7 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Общество
В Пензенской области коронавирусом заразились еще 19 человек
По данным на вторник, 7 апреля, в Пензенской области выявлено еще 19 случаев заражения коронавирусом.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Общество
За сутки в России подтверждено 1154 случая COVID-19 в 43 регионах
Всего по России выписано 494 человека.
Общество
Число заражений коронавирусом за сутки в России впервые превысило 1 тыс
За сутки в России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом в 43 регионах России.
Футбол
Головин назван самым прогрессирующим игроком чемпионата Франции
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин был назван самым прогрессирующим игроком чемпионата Франции, сообщает The Score.
Общество
В МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок
По возвращении домой после прогулки, чтобы уберечься от коронавируса, необходимо поменять одежду и вымыть обувь, промыть нос и горло, рассказали в МЧС.
Происшествия
В «Гидре» запустили печатные станки
Фальшивки весьма высокого качества изготавливали в Нижнем Новгороде, откуда через законспирированную сеть поставляли практически во все регионы РФ, используя интернет-ресурс Hydra и его «зеркала», регулярно блокируемые Роскомнадзором.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Общество
В России выявлен рост числа банкротств граждан
Отмечается, что в Москве в январе — марте число банкротств граждан выросло на 40,5%.