Коронавирус
EastRussiaДва новых случая коронавируса появились в Забайкалье
У двух жительниц Забайкальского края лабораторно подтвержден коронавирус. Теперь в регионе трое заболевших, их состояние медики оценивают как удовлетворительное. По информации пресс-службы краевого правительства, одна из пациенток недавно вернулась из Москвы и находилась в Улетах.
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Происшествия
Верховный суд Австралии освободил осужденного за педофилию кардинала
Верховный суд Австралии удовлетворил апелляцию кардинала Пелла, осужденного в марте прошлого года за насильственные действия в отношении детей, и освободил его из-под стражи.
Общество
В МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок
Мыть руки в МЧС советуют с мылом под теплой водой не менее 20 секунд. Кроме того, следует умыть лицо и глаза.
Политика
Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны
В документе отмечается, что США должны иметь право «вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве».
Здоровье
Российские военные врачи начали принимать больных в Белграде
Российские военные врачи после дезинфекции медицинского центра имени "Драгиша Мишовича" в Белграде начали прием пациентов с подозрением на коронавирус, сообщило Министерство обороны.
Шоу-бизнес
Как выглядят и чем занимаются внуки Софии Ротару
Как живут внуки звёздной бабушки Софии Ротару. София Ротару и её супруг Анатолий Евдокименко были образцом правильных семейных отношений.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Общество
Состояние заболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после ухудшения его состояния из-за коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера.
Энергетика
РБК сообщил о планах правительства запретить импорт дешевого бензина
Правительство решило ввести запрет на импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, сообщает РБК со ссылкой на одного из участников топливного рынка и трех чиновников.
Общество
178 сотрудников Росатома вернулись из Бангладеш в Нижний Новгород
Госкорпорация «Росатом» организовала перелет специальным авиарейсом в Нижний Новгород для сотрудников, работающих по контракту на сооружении атомной электростанции «Руппур» в Республике Бангладеш.
Здоровье
Составлен портрет типичной жертвы коронавируса
Врачи из Китая разместили отчет, благодаря которому удалось выяснить, что самой уязвимой группой граждан в плане инфицирования коронавирусом является мужская часть населения в возрасте старше 50 лет, узнал корреспондент «SMINEWS».
Общество
Минпромторг проведёт проверку из-за инцидента с замминистра в Ижевске
«В Министерстве промышленности и торговли России будет проведено внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшим в аэропорту города Ижевск с участием заместителя главы Минпромторга России Дмитрия Овсянникова», — заявили в пресс-службе.
Общество
В России выявлен рост числа банкротств граждан
За январь — март этого года банкротами стали 22,4 тыс. россиян, что на 68% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, пишет РБК со ссылкой на статистику Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Общество
Тестирования на коронавирус на дому начинает проводить Роспотребнадзор
Процедура проводится Центром молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD). Она проводится практически бесконтактно.
Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
"Тучные времена прошли" Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о наступлении "новой реальности" в экономике.
Экономика
Коронавирус ударил по бизнесу Трампа: состояние президента США сократилось на $1 млрд за месяц
Дорогая беспечность: ошибки Дональда Трампа могут стоить его детям $1,3 млрд после его смерти Вот к чему мы пришли: чистая стоимость активов Трампа теперь оценивается в $2,1 млрд — на $1 млрд меньше, чем месяц назад.
Здоровье
Заболевших COVID-19 выявили в республиканской больнице Коми
Зараженные коронавирусной инфекцией выявлены в Коми в республиканской клинической больнице.
Здоровье
В Свердловской области ещё четыре человека заразились коронавирусом
В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Религия
Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Экономика
Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса
Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса Представители fashion-ритейла, не вошедшего в список пострадавших на фоне борьбы с COVID-19 отраслей, просят федеральные власти включить их в число тех, кому требуется господдержка.
Экономика
Порог для ипотечных каникул может быть повышен для ряда регионов
Полуторамиллионный порог для ипотечных каникул соответствует среднему размеру жилищного займа в большинстве регионов.
Общество
Минкомсвязь утвердила список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь России утвердила перечень интернет-ресурсов, доступ к которым не будет тарифицироваться в рамках эксперимента, который продлится до 1 июля.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Культура
Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»
Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Футбол
Минюст США обвинил Россию и Катар в даче взятки ФИФА за проведение ЧМ
Как проинформировал официальный сайт министерства юстиции Соединенных Штатов, Россия и Катар подкупили чиновников федерации при голосовании за право проведения чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах соответственно.
Футбол
Нападающий «Боруссии» Холанд принял участие в челлендже Роналду
19-летний норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд принял участие в челлендже, который запустил португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Гаджеты
Xiaomi обновила Mi Max 3 и Mi 8 Lite до Android 10
Без лишней шумихи китайская компания выпустила глобальные прошивки MIUI 11, основанные на Android 10, для смартфонов Mi Max 3 и Mi 8 Lite.
Политика
В партии Зеленского спрогнозировали окончание карантина
Первый заместитель главы фракции партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко спрогнозировал сроки окончания карантина.