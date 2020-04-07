У двух жительниц Забайкальского края лабораторно подтвержден коронавирус. Теперь в регионе трое заболевших, их состояние медики оценивают как удовлетворительное. По информации пресс-службы краевого правительства, одна из пациенток недавно вернулась из Москвы и находилась в Улетах.

Два новых случая коронавируса появились в Забайкалье

Происшествия Верховный суд Австралии освободил осужденного за педофилию кардинала Верховный суд Австралии удовлетворил апелляцию кардинала Пелла, осужденного в марте прошлого года за насильственные действия в отношении детей, и освободил его из-под стражи.

Общество В МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок Мыть руки в МЧС советуют с мылом под теплой водой не менее 20 секунд. Кроме того, следует умыть лицо и глаза.

Здоровье Российские военные врачи начали принимать больных в Белграде Российские военные врачи после дезинфекции медицинского центра имени "Драгиша Мишовича" в Белграде начали прием пациентов с подозрением на коронавирус, сообщило Министерство обороны.

Шоу-бизнес Как выглядят и чем занимаются внуки Софии Ротару Как живут внуки звёздной бабушки Софии Ротару. София Ротару и её супруг Анатолий Евдокименко были образцом правильных семейных отношений.

Общество Состояние заболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после ухудшения его состояния из-за коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера.

Энергетика РБК сообщил о планах правительства запретить импорт дешевого бензина Правительство решило ввести запрет на импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, сообщает РБК со ссылкой на одного из участников топливного рынка и трех чиновников.

Общество 178 сотрудников Росатома вернулись из Бангладеш в Нижний Новгород Госкорпорация «Росатом» организовала перелет специальным авиарейсом в Нижний Новгород для сотрудников, работающих по контракту на сооружении атомной электростанции «Руппур» в Республике Бангладеш.

Здоровье Составлен портрет типичной жертвы коронавируса Врачи из Китая разместили отчет, благодаря которому удалось выяснить, что самой уязвимой группой граждан в плане инфицирования коронавирусом является мужская часть населения в возрасте старше 50 лет, узнал корреспондент «SMINEWS».

Общество Минпромторг проведёт проверку из-за инцидента с замминистра в Ижевске «В Министерстве промышленности и торговли России будет проведено внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшим в аэропорту города Ижевск с участием заместителя главы Минпромторга России Дмитрия Овсянникова», — заявили в пресс-службе.

Общество В России выявлен рост числа банкротств граждан За январь — март этого года банкротами стали 22,4 тыс. россиян, что на 68% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, пишет РБК со ссылкой на статистику Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Энергетика Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.

Экономика Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса Представители fashion-ритейла, не вошедшего в список пострадавших на фоне борьбы с COVID-19 отраслей, просят федеральные власти включить их в число тех, кому требуется господдержка.

Общество Минкомсвязь утвердила список сайтов с бесплатным доступом Минкомсвязь России утвердила перечень интернет-ресурсов, доступ к которым не будет тарифицироваться в рамках эксперимента, который продлится до 1 июля.

Происшествия Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.

Культура Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска» Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.