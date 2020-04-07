Коронавирус

EastRussiaEastRussiaДва новых случая коронавируса появились в Забайкалье

У двух жительниц Забайкальского края лабораторно подтвержден коронавирус. Теперь в регионе трое заболевших, их состояние медики оценивают как удовлетворительное. По информации пресс-службы краевого правительства, одна из пациенток недавно вернулась из Москвы и находилась в Улетах.
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Коронавирусная инфекция подтвердилась еще у двоих забайкальцев

Вести.Ru01:20

Количество заболевших коронавирусом в Забайкалье выросло до трех

Известия01:06

В Забайкалье еще два человека заразились коронавирусом

Российская газета00:02

Число инфицированных коронавирусом в Забайкалье увеличилось

Газета.Ru00:46

Число зараженных коронавирусом в Забайкалье выросло до трех

РИА Новостивчера в 23:59

Еще два случая коронавируса выявили в Забайкалье

ZAB.RUвчера в 23:32

Одна из заражённых коронавирусом девушек добиралась в Забайкалье самолётом и поездом

Чита.Ру00:20
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Происшествия

Верховный суд Австралии освободил осужденного за педофилию кардинала

Верховный суд Австралии удовлетворил апелляцию кардинала Пелла, осужденного в марте прошлого года за насильственные действия в отношении детей, и освободил его из-под стражи.
ТАСС вчера в 21:44
Общество

В МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок

Мыть руки в МЧС советуют с мылом под теплой водой не менее 20 секунд. Кроме того, следует умыть лицо и глаза.
РИА Новости вчера в 22:21
Политика

Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны

В документе отмечается, что США должны иметь право «вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве».
REGNUM вчера в 16:46
Здоровье

Российские военные врачи начали принимать больных в Белграде

Российские военные врачи после дезинфекции медицинского центра имени "Драгиша Мишовича" в Белграде начали прием пациентов с подозрением на коронавирус, сообщило Министерство обороны.
РИА Новости 00:31
Шоу-бизнес

Как выглядят и чем занимаются внуки Софии Ротару

Как живут внуки звёздной бабушки Софии Ротару. София Ротару и её супруг Анатолий Евдокименко были образцом правильных семейных отношений.
SM News вчера в 10:41
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Lenta.ru вчера в 18:16
Общество

Состояние заболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после ухудшения его состояния из-за коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера.
Коммерсантъ вчера в 15:59
Энергетика

РБК сообщил о планах правительства запретить импорт дешевого бензина

Правительство решило ввести запрет на импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, сообщает РБК со ссылкой на одного из участников топливного рынка и трех чиновников.
РИА Новости вчера в 19:27
Общество

178 сотрудников Росатома вернулись из Бангладеш в Нижний Новгород

Госкорпорация «Росатом» организовала перелет специальным авиарейсом в Нижний Новгород для сотрудников, работающих по контракту на сооружении атомной электростанции «Руппур» в Республике Бангладеш.
Патриоты Нижнего 01:39
Здоровье

Составлен портрет типичной жертвы коронавируса

Врачи из Китая разместили отчет, благодаря которому удалось выяснить, что самой уязвимой группой граждан в плане инфицирования коронавирусом является мужская часть населения в возрасте старше 50 лет, узнал корреспондент «SMINEWS».
SMINEWS вчера в 18:38
Общество

Минпромторг проведёт проверку из-за инцидента с замминистра в Ижевске

«В Министерстве промышленности и торговли России будет проведено внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшим в аэропорту города Ижевск с участием заместителя главы Минпромторга России Дмитрия Овсянникова», — заявили в пресс-службе.
RT на русском вчера в 08:28
Общество

В России выявлен рост числа банкротств граждан

За январь — март этого года банкротами стали 22,4 тыс. россиян, что на 68% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, пишет РБК со ссылкой на статистику Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
RT на русском 01:23
Общество

Тестирования на коронавирус на дому начинает проводить Роспотребнадзор

Процедура проводится Центром молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD). Она проводится практически бесконтактно.
Live24 вчера в 01:04
Политика

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

"Тучные времена прошли" Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о наступлении "новой реальности" в экономике.
РИА Новости 05 апреля в 19:29
Экономика

Коронавирус ударил по бизнесу Трампа: состояние президента США сократилось на $1 млрд за месяц

Дорогая беспечность: ошибки Дональда Трампа могут стоить его детям $1,3 млрд после его смерти Вот к чему мы пришли: чистая стоимость активов Трампа теперь оценивается в $2,1 млрд — на $1 млрд меньше, чем месяц назад.
Forbes 00:53
Здоровье

Заболевших COVID-19 выявили в республиканской больнице Коми

Зараженные коронавирусной инфекцией выявлены в Коми в республиканской клинической больнице.
ТАСС вчера в 14:08
Здоровье

В Свердловской области ещё четыре человека заразились коронавирусом

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом.
Вечерние Ведомости вчера в 03:39
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Lenta.ru 02:00
Религия

Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля

Телепорт вчера в 20:03
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Газета.Ru вчера в 14:57
Экономика

Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса

Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса Представители fashion-ритейла, не вошедшего в список пострадавших на фоне борьбы с COVID-19 отраслей, просят федеральные власти включить их в число тех, кому требуется господдержка.
Коммерсантъ вчера в 09:42
Экономика

Порог для ипотечных каникул может быть повышен для ряда регионов

Полуторамиллионный порог для ипотечных каникул соответствует среднему размеру жилищного займа в большинстве регионов.
Вести.Ru 00:37
Общество

Минкомсвязь утвердила список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь России утвердила перечень интернет-ресурсов, доступ к которым не будет тарифицироваться в рамках эксперимента, который продлится до 1 июля.
Коммерсантъ вчера в 15:02
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru вчера в 21:58
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:21
Культура

Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»

Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Народные новости вчера в 04:11
Футбол

Минюст США обвинил Россию и Катар в даче взятки ФИФА за проведение ЧМ

Как проинформировал официальный сайт министерства юстиции Соединенных Штатов, Россия и Катар подкупили чиновников федерации при голосовании за право проведения чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах соответственно.
Газета.Ru вчера в 20:04
Футбол

Нападающий «Боруссии» Холанд принял участие в челлендже Роналду

19-летний норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд принял участие в челлендже, который запустил португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Чемпионат 00:50
Гаджеты

Xiaomi обновила Mi Max 3 и Mi 8 Lite до Android 10

Без лишней шумихи китайская компания выпустила глобальные прошивки MIUI 11, основанные на Android 10, для смартфонов Mi Max 3 и Mi 8 Lite.
3DNews вчера в 14:40
Политика

В партии Зеленского спрогнозировали окончание карантина

Первый заместитель главы фракции партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко спрогнозировал сроки окончания карантина.
Lenta.ru вчера в 04:36
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