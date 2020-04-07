У двух жительниц Забайкальского края лабораторно подтвержден коронавирус. Теперь в регионе трое заболевших, их состояние медики оценивают как удовлетворительное. По информации пресс-службы краевого правительства, одна из пациенток недавно вернулась из Москвы и находилась в Улетах.

Два новых случая коронавируса появились в Забайкалье

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