Коронавирус
ИА КрыминформДва новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Крыму
В Крыму за последние сутки было зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом. Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. Общее число заразившихся таким образом достигло 20 число.
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Эти сутки не такие хорошие были как предыдущие. У нас два заболевших. Это члены семьи одного из последних заразившихся, который приехал из Москвы. Посторонних, других случаев, к счастью, на сегодня нет. Ситуация динамично развивается.
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Общество
В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом
Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
Происшествия
В Москве найдены мумифицированные сестры
В одной из квартир жилого дома на востоке Москвы обнаружены мумифицированные тела двух сестер, 1962 и 1965 годов рождения.
Здоровье
Врач рассказал об опасности самоизоляции для пенсионеров
Москва, 5 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Пожилые люди, которые мало двигаются во время самоизоляции из-за коронавируса, могут стать сидячими и лежачими больными, заявил израильский врач Леонид Эйдельман.
Общество
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по коронавирусу
Врач Александр Мясников в телеграм-канале признал, что недооценил серьезность развития пандемии коронавируса.
Политика
Песков сообщил о продлении дистанционной работы Путина
Режим дистанционной работы президента России Владимира Путина продлится еще минимум неделю.
Происшествия
В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским
В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским. Инцидент произошел ночью в Веневском районе, сообщает ТАСС.
Общество
Раскрыт возраст новых заразившихся коронавирусом в Москве
Оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения коронавируса раскрыл возраст новых заразившихся в Москве.
Экономика
Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы
В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
Происшествия
Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
Общество
Раскрыты занятия россиян во время карантина
Сайт «стопкоронавирус.рф» раскрыл результаты опроса о занятиях россиян во время карантина из-за коронавируса.
Энергетика
Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступит США
Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
Происшествия
Еще одну пациентку с коронавирусом вылечили в Тульской области
Контрольный анализ на коронавирус показал отрицательный результат. Напомним, что это уже четвертый случай выздоровления в Тульской области.
Кино
Квентин Тарантино мечтал экранизировать комикс Marvel
Знаменитый голливудский режиссер Квентин Тарантино признался, что однажды мечтал экранизировать комикс Marvel, посвященный Люку Кейджу, но его друзья помешали осуществить этот замысел.
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт
В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Политика
В Кремле назвали главное условие сокращения режима нерабочих дней
Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы главы РФ – назвал главное условие сокращения режима нерабочих дней в России.
Политика
Минобороны России перевело военкоматы на удаленную работу
Сотрудники военкоматов переведены на удаленную работу в рамках мер по противодействию распространению коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса
По данным на 4 апреля, в России было выявлен 4731 случай инфицирования. С начала распространения коронавируса в стране умерли 43 пациента.
Общество
Нижегородцам разрешили ездить на дачу и к родственникам
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вновь отредактировал указ о режиме повышенной готовности и расширил список ситуаций, в которых нижегородцам можно покидать дома.
Шоу-бизнес
Виторган высказался о Собчак: «Сеет конфликты и мракобесие»
Авто
Появились изображения преемника легендарной «Нивы»
Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
Вспышка новой коронавирусной инфекции должна завершиться к лету, заявил вспышка главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Общество
У депутата Мосгордумы Ступина обнаружили коронавирус
Транспорт
Белоруссия приостановила железнодорожное сообщение с Россией
Белоруссия из-за ситуации с COVID-19 временно отменила два оставшихся в сообщении с Россией поезда до Москва и Петербурга.
Политика
Песков рассказал о спорах из-за продления нерабочего режима
По информации ВОЗ, в мире зафиксировано как минимум 1,05 миллиона инфицированных, свыше 57 тысяч человек умерли.
Армия и оружие
Третий случай заражения коронавирусом подтвердили в ВСУ
Киев, 4 апреля 2020, 22:36 — REGNUM Три случая заражения коронавирусом зарегистрировали в вооруженных силах Украины (ВСУ) по состоянию на 4 апреля.
Общество
В Норвегии предложили выявлять коронавирус тестами на болезни лососей
Норвежские учёные считают, что тесты, предназначенные для определения болезней у лосося, можно использовать для выявления нового типа коронавируса у людей.
Общество
В Подмосковье разрешили ездить в магазин на машине
Красногорск, 5 апреля 2020, 11:44 — REGNUM Власти Московской области разрешили гражданам в период карантина ездить в ближайший магазин на личном транспорте.