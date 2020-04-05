Коронавирус

ИА КрыминформИА КрыминформДва новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Крыму

В Крыму за последние сутки было зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом. Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. Общее число заразившихся таким образом достигло 20 число.
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Сергей Аксенов
Эти сутки не такие хорошие были как предыдущие. У нас два заболевших. Это члены семьи одного из последних заразившихся, который приехал из Москвы. Посторонних, других случаев, к счастью, на сегодня нет. Ситуация динамично развивается.
— Сергей АксеновРИА Новости 03:38

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