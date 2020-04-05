Коронавирус
ИА КрыминформДва новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Крыму
В Крыму за последние сутки было зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом. Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. Общее число заразившихся таким образом достигло 20 число.
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Эти сутки не такие хорошие были как предыдущие. У нас два заболевших. Это члены семьи одного из последних заразившихся, который приехал из Москвы. Посторонних, других случаев, к счастью, на сегодня нет. Ситуация динамично развивается.
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Общество
В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией
В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Экономика
Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России
В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Происшествия
Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
Общество
В Москве за сутки 536 человек заразились коронавирусом
В Москве за сутки 536 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, всего по состоянию на 5 апреля в столице зафиксировано 3893 случая.
Общество
Воробьев пока не видит необходимости в пропускном режиме
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в воскресенье заявил, что пропускной режим в регионе пока не требуется.
Общество
Правительство утвердит список системообразующих компаний 10 апреля
Правительство России утвердит список системообразующих предприятий 10 апреля, сообщили ТАСС в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Происшествия
Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась
При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт
В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Общество
Доктор Комаровский рассказал о своих действиях при симптомах COVID-19
Врач и телеведущий Евгений Комаровский на канале в YouTube рассказал о своих действиях в случае, если почувствует симптомы коронавирусной инфекции.
Общество
Вирусолог оценил влияние потепления на коронавирус
Весенне потепление не уменьшит и не ускорит темпы распространения вируса, считает эксперт.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Авто
Появились изображения преемника легендарной «Нивы»
Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Общество
Профессор Яковлев порекомендовал не носить медицинскую маску на улице
Яковлев отметил, что маска не может стопроцентно защитить от вируса – он намного меньше, чем поры в маске.
Происшествия
3,5 тыс. жителей Ростовской области прошли проверку на коронавирус
По данным на утро 4 апреля в регионе зарегистрировано девять случаев заражения коронавирусом.
Политика
Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом
Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
Наука
В Сингапуре старые автопокрышки отправят в космос
Экономика
Сбербанк разъяснил условия предоставления кредитных каникул
Сбербанк посоветовал своим клиентам перед подачей заявки на оформление кредитных каникул убедиться, что их официальные доходы снизились именно в соответствии со льготной программой.
Общество
Власти Подмосковья объяснили правила передвижения на автомобилях
2 апреля порядок передвижения по Москве на автомобилях разъяснили в оперштабе по борьбе с COVID-19.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Происшествия
Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого
Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.
Общество
У депутата Мосгордумы Ступина обнаружили коронавирус
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин (КПРФ) заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он сам сообщил у себя в Facebook.
Происшествия
Историка Соколова этапировали в Петербург
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко, этапирован из Москвы в Санкт-Петербург.
Общество
В Краснодарском крае продлили карантин
Краснодар, 5 апреля 2020, 12:58 — REGNUM Сроки карантина на территории Краснодарского края продлены до 12 апреля, решение об этом принял губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края 5 апреля.
Происшествия
В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестер
В московской квартире следователи обнаружили мумифицированные тела двух сестер 1965 и 1962 годов рождения, пишет РИА "Новости" со ссылкой на помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.
Общество
Александр Беглов изменил правила жизни для петербуржцев на карантине
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес важные изменения в постановление, определяющее правила жизни в городе во время нерабочего апреля.
Общество
Оперштаб опроверг сообщения о заражении сотрудников мэрии Москвы
Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве опубликовал заявление, в котором подчеркивается, что распространяемая в социальных сетях информации о случаях заражения коронавирусом среди сотрудников мэрии является ложной.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Происшествия
В Тульской области отделения двух больниц закрыли на карантин
Отделения двух больниц в Тульской области закрылись на карантин из-за пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщает в воскресенье облправительство.
Общество
Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
Общество
Названы рискующие стать ненужными после конца пандемии коронавируса профессии
После окончания пандемии коронавируса невостребованными могут оказаться несколько профессий, в том числе из сферы туризма, сильнее всех пострадавшей от эпидемии и мер по борьбе с ней, а также ряд других специальностей.