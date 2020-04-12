До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан.

Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Крыму

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