Коронавирус
ИА КрыминформДва новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Крыму
До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан.
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Политика
Песков сообщил, что Путину сейчас не хватает живого общения
Президент России Владимир Путин в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса скучает по прямому общению с людьми, но график его работы в эти дни стал гораздо более интенсивным.
ТАСС 06:57
Общество
Борис Джонсон выписан из больницы
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы после прохождения лечения от коронавируса нового типа, сообщает Sky News со ссылкой на канцелярию главы британского правительства.
Газета.Ru 08:40
Здоровье
Пик заражения коронавирусом на Украине ожидается 17 апреля — Ляшко
Киев, 12 апреля 2020, 15:03 — REGNUM Пик заражения коронавирусом на Украине ожидается 17 апреля, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко 12 апреля в интервью изданию «Левый берег».
REGNUM 08:03
Общество
В Москве 3,5 млн человек надолго выходили из дома в пятницу
В Москве в пятницу, 10 апреля, на продолжительное время покидали дом 3,5 млн, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 06:41
Общество
Минкомсвязь выпустила приложение для получения электронных пропусков
Минкомсвязь России выпустила приложение для выдачи электронных пропусков, оно доступно в App Store и Play Market.
Коммерсантъ 05:21
Общество
Голикова оценила сроки появления эффекта от самоизоляции
С конца марта первые регионы начали вводить режим самоизоляции, сейчас он действует в большинстве регионов России.
РБК 07:51
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Общество
Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС вчера в 05:45
Религия
Вербное воскресенье отмечают 12 апреля
Телепорт вчера в 19:35
Религия
Патриарх Кирилл считает коронавирус божественным промыслом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал пандемию COVID-19 божественным промыслом, который должен разрушить идеалы потребительского общества, сообщил «Интерфакс».
Коммерсантъ 08:05
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
Политика
Евросоюз предостерег Россию от призыва крымчан в армию
Евросоюз предостерег Россию от призыва крымчан в армию, назвав это нарушением международного гуманитарного права.
Lenta.ru вчера в 11:26
Здоровье
В Башкирии назвали закрытые на карантин медучреждения
Уфа, 12 апреля 2020, 13:09 — REGNUM Поликлинику Раевской Центральной районной больницы закрыли на карантин по коронавирусу в Башкирии.
REGNUM 06:09
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
Общество
Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 16:43
Общество
Российский банкир пожертвовал клинике в Британии миллион фунтов
Андрей Бородин, который объявлен в России в международный розыск, и его жена Татьяна Корсакова перевели один миллион фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусом.
News.ru вчера в 21:16
Происшествия
В Пермском крае выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом
В Пермском крае выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный штаб по борьбе с инфекцией.
Рифей-Пермь 04:06
Религия
Евгений Куйвашев удивился скоплению верующих в екатеринбургском храме
Областная газета 07:29
Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна дома, пытаясь сделать селфи
Мужчина, находясь в гостях в московском районе Некрасовка, чуть не выпал из окна жилого дома, пытаясь сделать селфи.
ТАСС 08:16
Общество
В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции
«За субботу сотрудники полиции совместно с сотрудниками ОАТИ, Департамента торговли, префектур составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции по статье 3.18.1 КОАП г. Москвы», — указано в сообщении.
RT на русском 07:01
Культура
Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»
Piter.tv 10 апреля в 01:37
Общество
ФАС заявила о стабилизации цен на имбирь
Крупные торговые сети устранили дефицит имбиря на полках своих магазинов и установили его рыночную цену в диапазоне от 400 до 700 руб. за килограмм, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Коммерсантъ 08:37
Происшествия
В Иркутской области во время бунта в колонии начался пожар
В исправительной колонии №15 в городе Ангарск Иркутской области начался пожар во время массового бунта заключенных.
Телеканал RTVI 10 апреля в 12:04
Киберспорт
Fallout 76 уже можно предварительно заказать и загрузить в Steam
Компания Valve объявила, что Fallout 76 уже можно предварительно заказать в Steam за 1999 рублей.
Игромания.ру 02:59
Армия и оружие
The National Interest напомнил о внушительном ракетном арсенале России
REGNUM 10 апреля в 01:42
Общество
Как будет работать пропускной режим в Москве и в Подмосковье. Инструкция
Какие меры были введены раньше С 29 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех жителей города (до этого власти просили его соблюдать только людей старше 65 лет).
РБК вчера в 13:57
Футбол
Вратарь «Спартака» Ребров постригся налысо
Sports.ru 04:55
Хоккей
Задоров объяснил слова о нежелании возвращаться в Россию
Месяц назад Никита Задоров стал главным российским ньюсмейкером в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в общении с подписчиками бросив неосторожную фразу о нежелании возвращаться в Россию по окончании карьеры и общем недовольстве происходящим в стране.
Газета.Ru 05:48