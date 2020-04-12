Коронавирус

ИА КрыминформИА КрыминформДва новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Крыму

До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан.
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В Симферополе и Керчи выявили новые случаи заражения коронавирусом

РИА Новости03:42

Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 12 апреля 2020 года: Новые случаи в Керчи и Симферополе

КП - Крым03:08

Инфицированный COVID-19 в Крыму мог заразить ещё 6 человек

Крым 2403:39

Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Крыму

ИА Крыминформ03:02

В Крыму сын, приехавший из Москвы, заразил коронавирусом отца

Вести.Севастополь03:01

В Крыму два новых случая заболевания коронавирусом

РИА Новости Крым03:03

Заболевший симферополец мог заразить пятерых коллег с работы

КИА03:34
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Общество

В мурманском Междуречье из-за коронавируса введен режим ЧС

Мурманск, 12 апреля 2020, 12:26 — REGNUM В селе Междуречье из-за роста числа зараженных коронавирусом на стройплощадке компании «Новатэк» введен режим ЧС.
REGNUM 05:26
Общество

Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Известия 05:37
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Общество

В Москве за нарушение карантина оштрафовано уже 30 человек

"За прошедшие сутки в Москве зафиксировано четыре нарушения карантина людьми с подтвержденным коронавирусом, которые находились на домашнем лечении", – говорится в сообщении.
Москва 24 05:27
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова попала в реанимацию из-за проблем с сердцем

Интерфакс 05:35
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Музыка

«Россия 1» покажет концерт в поддержку медиков и волонтеров

Lenta.ru 10 апреля в 11:44
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Происшествия

В Иркутске из психиатрической больницы сбежали шесть пациентов

РИА Новости 00:29
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Киберспорт

Fallout 76 уже можно предварительно заказать и загрузить в Steam

Компания Valve объявила, что Fallout 76 уже можно предварительно заказать в Steam за 1999 рублей.
Игромания.ру 02:59
Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета вчера в 09:13
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Общество

В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов, больных COVID-19

Количество пациентов с коронавирусом в Свердловской области, которые находятся в тяжелом состоянии, возросло до пяти, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 03:47
Общество

Оперативный штаб обновил данные по новым случаям COVID-19 в России

В России за минувшие сутки зафиксировано 2186 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 52 регионах, при этом полностью выздоровели 246 человек, а 24 человека умерло.
Вести.Ru 04:30
5
Общество

Число заболевших коронавирусом в Красноярском крае достигло 85 человек

20 новых случаев зафиксировано в Красноярске, 2 — в Новоселово. По одному — в Дивногорске, Балахте и Енисейском районе.
ИА 1-Line 04:04
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Футбол

Комличенко: до карантина тренировался с охранником

До введения жёсткого карантина даже играл в футбол на площадке тестя с искусственной травой: ставил в ворота охранника и бил.
Чемпионат вчера в 23:36
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
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Общество

В Кремле допустили перенос парада Победы

В марте пресс-секретарь Владимира Путина отмечал, что возможность отмены парада Победы в Москве рассматривается в связи с коронавирусом, однако окончательного решения по этому вопросу на тот момент принято не было.
Газета.Ru вчера в 11:24
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Здоровье

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
1,8K
Здоровье

В Белоруссии коронавирусом заражены уже 2,5 тысячи человек

Общее количество инфицированных в стране составляет 2578 человек.
Pravda.Ru 05:34
Общество

Академик РАН назвал самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса

Самый оптимистичный прогноз по завершению эпидемии коронавируса в России — начало июня, заявил ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
Невские Новости 10 апреля в 23:41
2,5K
Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
3,2K
Происшествия

В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки

Около 50 человек арестовали в Брюсселе в ходе бунта местных жителей. Задержанные — молодые люди 18-25 лет.
Вести.Ru вчера в 23:24
40
Общество

В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию

В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 02:56
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Общество

В Курской области зафиксирована первая смерть больного коронавирусом

По последним данным, в регионе зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, три человека выписаны по выздоровлению.
Коммерсантъ Воронеж 05:30
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Шоу-бизнес

Муж Нюши отреагировал на ее воссоединение с Кридом

Муж певицы Нюши Игорь Сивов одобрил ее новый совместный трек с Егором Кридом. Песня Mr. & Mrs. Smith вошла в последний альбом Крида.
ФАН вчера в 11:48
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Общество

Оперштаб назвал причину пробки из машин скорой помощи в Химках

Радио Sputnik вчера в 12:39
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Общество

Граждане Турции подрались за хлеб из-за введения комендантского часа

Экономика сегодня вчера в 13:27
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Экономика

Российскому авторынку поставили страшный диагноз

Закрыто на карантин Фото: Антон Ваганов / ТАСС Однако удовлетворение спроса с будущих месяцев и сокращение кредитных продаж оказалось не самым страшным для авторитейла.
Российская газета 00:45
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Общество

Число пациентов с пневмонией в Москве выросло в 2 раза

По сравнению с прошлой неделей число пациентов с пневмонией в Москве увеличилось в два раза, говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИАМО 04:38
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Шоу-бизнес

Слухи о возможном разводе Меган Маркл и принца Гарри появились в Сети

В Сети появились слухи о возможном разводе Меган Маркл и принца Гарри.
Актуальные Новости вчера в 09:38
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Авто

Названы 5 производителей нержавеющих автомобилей

Эксперты назвали самые лучшие автомобили с наиболее высокой коррозийной устойчивостью.
Лезги газет вчера в 23:13
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Православные христиане отметят Вербное воскресенье дома

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Лидия Федосеева-Шукшина раскрыла размер своей пенсии

Lenta.ru 01:58
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