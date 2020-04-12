Коронавирус
ИА КрыминформДва новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Крыму
До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан.
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Общество
В мурманском Междуречье из-за коронавируса введен режим ЧС
Мурманск, 12 апреля 2020, 12:26 — REGNUM В селе Междуречье из-за роста числа зараженных коронавирусом на стройплощадке компании «Новатэк» введен режим ЧС.
REGNUM 05:26
Общество
В Москве за нарушение карантина оштрафовано уже 30 человек
"За прошедшие сутки в Москве зафиксировано четыре нарушения карантина людьми с подтвержденным коронавирусом, которые находились на домашнем лечении", – говорится в сообщении.
Москва 24 05:27
Музыка
«Россия 1» покажет концерт в поддержку медиков и волонтеров
Lenta.ru 10 апреля в 11:44
Киберспорт
Fallout 76 уже можно предварительно заказать и загрузить в Steam
Компания Valve объявила, что Fallout 76 уже можно предварительно заказать в Steam за 1999 рублей.
Игромания.ру 02:59
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета вчера в 09:13
Общество
В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов, больных COVID-19
Количество пациентов с коронавирусом в Свердловской области, которые находятся в тяжелом состоянии, возросло до пяти, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 03:47
Общество
Оперативный штаб обновил данные по новым случаям COVID-19 в России
В России за минувшие сутки зафиксировано 2186 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 52 регионах, при этом полностью выздоровели 246 человек, а 24 человека умерло.
Вести.Ru 04:30
Общество
Число заболевших коронавирусом в Красноярском крае достигло 85 человек
20 новых случаев зафиксировано в Красноярске, 2 — в Новоселово. По одному — в Дивногорске, Балахте и Енисейском районе.
ИА 1-Line 04:04
Футбол
Комличенко: до карантина тренировался с охранником
До введения жёсткого карантина даже играл в футбол на площадке тестя с искусственной травой: ставил в ворота охранника и бил.
Чемпионат вчера в 23:36
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
Общество
В Кремле допустили перенос парада Победы
В марте пресс-секретарь Владимира Путина отмечал, что возможность отмены парада Победы в Москве рассматривается в связи с коронавирусом, однако окончательного решения по этому вопросу на тот момент принято не было.
Газета.Ru вчера в 11:24
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
Здоровье
В Белоруссии коронавирусом заражены уже 2,5 тысячи человек
Общее количество инфицированных в стране составляет 2578 человек.
Pravda.Ru 05:34
Общество
Академик РАН назвал самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса
Самый оптимистичный прогноз по завершению эпидемии коронавируса в России — начало июня, заявил ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
Невские Новости 10 апреля в 23:41
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Происшествия
В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки
Около 50 человек арестовали в Брюсселе в ходе бунта местных жителей. Задержанные — молодые люди 18-25 лет.
Вести.Ru вчера в 23:24
Общество
В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию
В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 02:56
Общество
В Курской области зафиксирована первая смерть больного коронавирусом
По последним данным, в регионе зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, три человека выписаны по выздоровлению.
Коммерсантъ Воронеж 05:30
Шоу-бизнес
Муж Нюши отреагировал на ее воссоединение с Кридом
Муж певицы Нюши Игорь Сивов одобрил ее новый совместный трек с Егором Кридом. Песня Mr. & Mrs. Smith вошла в последний альбом Крида.
ФАН вчера в 11:48
Общество
Оперштаб назвал причину пробки из машин скорой помощи в Химках
Радио Sputnik вчера в 12:39
Общество
Граждане Турции подрались за хлеб из-за введения комендантского часа
Экономика сегодня вчера в 13:27
Экономика
Российскому авторынку поставили страшный диагноз
Закрыто на карантин Фото: Антон Ваганов / ТАСС Однако удовлетворение спроса с будущих месяцев и сокращение кредитных продаж оказалось не самым страшным для авторитейла.
Российская газета 00:45
Общество
Число пациентов с пневмонией в Москве выросло в 2 раза
По сравнению с прошлой неделей число пациентов с пневмонией в Москве увеличилось в два раза, говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИАМО 04:38
Шоу-бизнес
Слухи о возможном разводе Меган Маркл и принца Гарри появились в Сети
В Сети появились слухи о возможном разводе Меган Маркл и принца Гарри.
Актуальные Новости вчера в 09:38
Авто
Названы 5 производителей нержавеющих автомобилей
Эксперты назвали самые лучшие автомобили с наиболее высокой коррозийной устойчивостью.
Лезги газет вчера в 23:13