Происшествия

Lenta.ruLenta.ruДва офицера Росгвардии покончили с собой

Двое сотрудников Росгвардии совершили самоубийство. Инциденты произошли 20 сентября в Вологодской и Ивановской областях, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции». По данным канала, покончивший с собой росгвардеец в Вологодской области занимал должность руководителя отдела вневедомственной охраны.
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с чего всё началось

Росгвардия проводит проверку по фактам суицидов двух сотрудников управлений ведомства

Росгвардия начала проверку по фактам двух суицидов сотрудников ведомства, которые произошли в Ивановской и Вологодской областях. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
ТАСС03:59

Подробнее о событии

СК начал проверку по факту самоубийства сотрудника Росгвардии в Иваново

РИА Новости07:39

Росгвардия начала проверку после суицида двух сотрудников

РБК05:41

Росгвардия проводит проверку по фактам суицидов двух сотрудников управлений ведомства

ТАСС03:59

Два офицера Росгвардии покончили с собой

Lenta.ru05:07

Сразу два начальника в Росгвардии покончили с собой

Московский Комсомолец04:18

В Росгвардии за сутки два высокопоставленных служащих покончили с собой

Znak.com04:09

Росгвардия начала проверку сообщений о самоубийстве двух своих сотрудников

Интерфакс05:30
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 13:50, Вашингтон
Происшествия

Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области

REGNUM 08:55
Политика

Байден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.
Интерфакс вчера в 22:35
Политика

Ермак пообещал, что «формула Штайнмайера» станет основой законопроекта

Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал об итогах встречи в Офисе президента с активистами для обсуждения "формулы Штайнмайера" и ее роли в урегулировании ситуации в Донбассе.
Вести.Ru 13:42
Происшествия

Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие

Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
RT на русском 11:30
Шоу-бизнес

Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером

Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Здоровье

Врачи предупредили об опасности проживания в однокомнатных квартирах

Газета.Ru 07:09
Общество

В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Уточняется, что позже администрация детского сада согласилась принять девочку, но только после проведения операции на сросшихся пальцах рук и ног, чтобы она могла ходить в садик и играть с детьми.
Газета.Ru вчера в 15:27
Экономика

Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян

Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК вчера в 03:58
Общество

В России могут отменить несколько профессиональных праздников

В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском 19 сентября в 23:25
Политика

Эрдоган допустил покупку Patriot у США

Газета.Ru 12:13
Здоровье

Челябинские власти выделят помощь женщине, родившей в Турции ребенка

РИА Новости 12:24
Общество

Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000

Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.
Телепрограмма вчера в 19:57
Происшествия

В Таджикистане двое российских военных получили ранения

В Таджикистане двое российских военнослужащих получили ранения в результате нападения на них психически больного мужчины.
РИА Новости 10:52
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Футбол

Дубль Мелкадзе выводит «Тамбов» вперед в игре с «Ростовом»

Bobsoccer 13:35
Космос

Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны

Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
ГЛАС.RU вчера в 12:38
Происшествия

Автобус с россиянами перевернулся в Турции

В Турции в городе Анталья перевернулся автобус с туристами, среди которых были россияне.
Газета.Ru 12:21
Армия и оружие

Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию

Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
Avia.pro вчера в 04:57
Культура

В Петербурге открылась панорама «Дорога через войну»

Проект занимает 2 тысячи квадратных метров, на которых воссозданы события Великой Отечественной войны.
Piter.tv 07:10
Политика

Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 07:21
Хоккей

«Спартак» нанёс «Автомобилисту» первое поражение в сезоне КХЛ

RT на русском 10:02
Армия и оружие

Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35

Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.
Российская газета вчера в 04:40
Футбол

Президент «Торпедо»: «Спортивный городок в Лужниках — приоритетный вариант для домашних матчей»

Спортивный городок в Лужниках — приоритетное место для проведения домашних матчей московского «Торпедо» во второй части сезона-2019/20, сообщила «СЭ» президент клуба Елена Еленцева.
Спорт-Экспресс 12:56
Единоборства

Россияне завоевали три золота на ЧМ по боксу в Екатеринбурге

Бронза досталась представителю Казахстана Аблайхану Жусупову и Бобо-Усмону Батурову из Узбекистана Позднее 22-летний россиянин Муслим Гаджимагомедов завоевал золото чемпионата в весовой категории до 91 кг.
Известия 12:30
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Космос

Последняя ракета-носитель «Союз-ФГ» собрана на Байконуре

Ракету-носитель «Союз-ФГ» полностью собрали на космодроме Байконур.
Вечерняя Москва 13:37
Происшествия

В Оренбурге появилась информация о падении самолёта

В местном паблике «Типичный Оренбург» появилась информация о падении самолёта в районе Загородного шоссе Оренбурга.
1743.ru 11:25
Путешествия

Десятки российских туристов отказались заселять в отель в Турции

Не менее 30 туристов из России столкнулись с неприятной ситуацией в Турции. Они оплатили номера в отеле, но их отказались туда заселять.
Московский Комсомолец 12:40
Финансы

Российские банки на треть сократили запасы валюты

Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК 03:00
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