Происшествия
Lenta.ruДва офицера Росгвардии покончили с собой
Двое сотрудников Росгвардии совершили самоубийство. Инциденты произошли 20 сентября в Вологодской и Ивановской областях, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции». По данным канала, покончивший с собой росгвардеец в Вологодской области занимал должность руководителя отдела вневедомственной охраны.
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с чего всё началось
Росгвардия начала проверку по фактам двух суицидов сотрудников ведомства, которые произошли в Ивановской и Вологодской областях. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.ТАСС03:59
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Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие
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Газета.Ru вчера в 15:27
Экономика
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RT на русском 19 сентября в 23:25
Политика
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Газета.Ru 12:13
Общество
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Телепрограмма вчера в 19:57
Происшествия
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В Таджикистане двое российских военнослужащих получили ранения в результате нападения на них психически больного мужчины.
РИА Новости 10:52
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Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Космос
Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны
Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
ГЛАС.RU вчера в 12:38
Происшествия
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
В Турции в городе Анталья перевернулся автобус с туристами, среди которых были россияне.
Газета.Ru 12:21
Армия и оружие
Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию
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Avia.pro вчера в 04:57
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Piter.tv 07:10
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Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
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Российская газета 07:21
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RT на русском 10:02
Армия и оружие
Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35
Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.
Российская газета вчера в 04:40
Футбол
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Спортивный городок в Лужниках — приоритетное место для проведения домашних матчей московского «Торпедо» во второй части сезона-2019/20, сообщила «СЭ» президент клуба Елена Еленцева.
Спорт-Экспресс 12:56
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Газета.Ru вчера в 05:45
Космос
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Ракету-носитель «Союз-ФГ» полностью собрали на космодроме Байконур.
Вечерняя Москва 13:37
Происшествия
В Оренбурге появилась информация о падении самолёта
В местном паблике «Типичный Оренбург» появилась информация о падении самолёта в районе Загородного шоссе Оренбурга.
1743.ru 11:25
Путешествия
Десятки российских туристов отказались заселять в отель в Турции
Не менее 30 туристов из России столкнулись с неприятной ситуацией в Турции. Они оплатили номера в отеле, но их отказались туда заселять.
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Финансы
Российские банки на треть сократили запасы валюты
Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК 03:00