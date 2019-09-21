Происшествия

Lenta.ruLenta.ruДва офицера Росгвардии покончили с собой

Двое сотрудников Росгвардии совершили самоубийство. Инциденты произошли 20 сентября в Вологодской и Ивановской областях, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции». По данным канала, покончивший с собой росгвардеец в Вологодской области занимал должность руководителя отдела вневедомственной охраны.
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с чего всё началось

Росгвардия проводит проверку по фактам суицидов двух сотрудников управлений ведомства

Росгвардия начала проверку по фактам двух суицидов сотрудников ведомства, которые произошли в Ивановской и Вологодской областях. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
ТАСС03:59

Подробнее о событии

Росгвардия начала проверки после самоубийств двух сотрудников в регионах

РИА Новости05:47

Росгвардия проводит проверку по фактам суицидов двух сотрудников управлений ведомства

ТАСС03:59

Росгвардия начала проверку сообщений о самоубийстве двух своих сотрудников

Интерфакс05:30

Два офицера Росгвардии покончили с собой

Lenta.ru05:07

Росгвардия проверяет информацию по фактам двух суицидов сотрудников

РЕН ТВ04:45

Сразу два начальника в Росгвардии покончили с собой

Московский Комсомолец04:18

Росгвардия начала проверку после суицида двух сотрудников

РБК05:41
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Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Газета.Ru вчера в 05:45
Политика

На штурм Зоны-51 приехали более 2 тысяч человек

Более двух тысяч человек приехали на штурм секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада.
Газета.Ru вчера в 22:59
Политика

Хуситы заявили о прекращении атак на Саудовскую Аравию

Захватившие власть на севере Йемена повстанцы из движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили о прекращении авиаударов с беспилотников по Саудовской Аравии, повстанцы ожидают аналогичного шага от Эр-Рияда.
Взгляд.ру вчера в 14:53
Армия и оружие

Иран пригрозил сбивать беспилотники

Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран готов сбивать все беспилотники, если они нарушают воздушное пространство этой страны.
Lenta.ru 05:35
Шоу-бизнес

Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца

Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр вчера в 03:48
Культура

В Сети появились новые кадры со съемок «Сватов-7»

В Сети появились новые фотографии со съемок седьмого сезона культового сериала «Сваты».
Donday.ru вчера в 09:44
Армия и оружие

В США признали бессилие перед гиперзвуковыми ракетами РФ

Журналисты американского издания The National Interest признали неспособность США отразить атаку гиперзвуковыми ракетами.
News.ru 19 сентября в 22:38
Кино

Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

Экспресс газета вчера в 10:38
Политика

Киев отказался от участия в сессии ПАСЕ

Верховная Рада Украины не намерена посылать делегацию на предстоящую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Вести.Ru 05:33
Происшествия

Посадка самолета на кукурузное поле обойдется страховщикам в $46 млн

Страховые выплаты за аварийную посадку самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле в Подмосковье составят $46,1 млн.
Известия вчера в 10:27
Футбол

ФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым

Футбольный клуб "Краснодар" по обоюдной договорённости расторг контракт с футболистом Павлом Мамаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Life.ru вчера в 13:41
Шоу-бизнес

Рэпер Гуф может стать героем нового сезона шоу «Холостяк»

В Сети появились слухи о том, что героем нового сезона популярного реалити-шоу «Холостяк», которое выходит в эфире телеканала «ТНТ» может стать Алексей Долматов, более известный как Гуф.
Дни24 01:55
Политика

Разговор Трампа с Зеленским обеспокоил американскую разведку

Американскую разведку обеспокоил разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Наша версия вчера в 03:48
Политика

Глава МИД Украины сообщил о подготовке нового обмена заключенными с РФ

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Москва и Киев активно работают над очередным обменом заключенными.
Газета.Ru 05:14
Общество

В Японии из-за тайфуна отменили более 200 рейсов

Японские авиакомпании отменили более внутренних рейса из-за приближения к южным регионам страны тайфуна «Тапа».
РБК 00:27
Армия и оружие

В России MIM-104 Patriot приравняли к «Бук-М2»

Американская система противоракетной обороны (ПРО) MIM-104 Patriot без использования авиационного комплекса радиообнаружения и наведения Airborne Warning and Control System (AWACS) эквивалентна российскому зенитному ракетному комплексу (ЗРК) «Бук-М2».
Lenta.ru 03:20
Общество

Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000

Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.
Телепрограмма вчера в 19:57
Политика

Глава Генштаба рассказал Путину анекдот про питание в армии

Глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на полигоне военных учений «Центр-2019» рассказал анекдот президенту России Владимиру Путину про питание в армии.
Известия вчера в 11:34
Происшествия

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Lenta.ru вчера в 04:12
Происшествия

Полиция использовала слезоточивый газ против митингующих в Париже

Газета.Ru 04:23
Происшествия

Павла Устинова освободили из СИЗО

ТАСС вчера в 06:34
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо

Американская актриса и модель Ким Кардашьян поделилась фотографией с псориазом на лице. Снимок был опубликован в Instagram-аккаунте Poosh.
ФАН 03:43
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Политика

Украина установит американскую модель охраны на участке границы

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко сообщил, что Украина собирается внедрить американскую модель охраны на одной из государственных границ государства.
Аргументы недели 05:48
Происшествия

Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали

Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
RT на русском вчера в 20:10
Гаджеты

В столице стартовали продажи iPhone 11

Molnet.ru вчера в 03:55
Армия и оружие

Характеристики новейшего российского истребителя МиГ-35 были раскрыты

Разработка МиГ-35 ведется еще с первой половины 2000-х годов, а при его производстве применяется технология истребителя пятого поколения.
Ferra вчера в 12:21
Культура

Савик Шустер заявил, что подает в суд на Коломойского

Телеведущий Савик Шустер заявил, что подаст в суд на олигарха Игоря Коломойского, иск связан с защитой чести и достоинства.
РИА Новости 04:49
Происшествия

В Рязанской области упал вертолетный беспилотник

РИА Новости 04:00
Общество

Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет

Российская газета 19 сентября в 21:20
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