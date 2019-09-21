Происшествия
Lenta.ruДва офицера Росгвардии покончили с собой
Двое сотрудников Росгвардии совершили самоубийство. Инциденты произошли 20 сентября в Вологодской и Ивановской областях, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции». По данным канала, покончивший с собой росгвардеец в Вологодской области занимал должность руководителя отдела вневедомственной охраны.
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с чего всё началось
Росгвардия начала проверку по фактам двух суицидов сотрудников ведомства, которые произошли в Ивановской и Вологодской областях. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.ТАСС03:59
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