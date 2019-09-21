Происшествия

Lenta.ruLenta.ruДва офицера Росгвардии покончили с собой

Двое сотрудников Росгвардии совершили самоубийство. Инциденты произошли 20 сентября в Вологодской и Ивановской областях, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции». По данным канала, покончивший с собой росгвардеец в Вологодской области занимал должность руководителя отдела вневедомственной охраны.
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с чего всё началось

Росгвардия проводит проверку по фактам суицидов двух сотрудников управлений ведомства

Росгвардия начала проверку по фактам двух суицидов сотрудников ведомства, которые произошли в Ивановской и Вологодской областях. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
ТАСС03:59

Подробнее о событии

Росгвардия начала проверку сообщений о самоубийстве двух своих сотрудников

Интерфакс05:30

Росгвардия начала проверку после суицида двух сотрудников

РБК05:41

Росгвардия начала проверку после сообщений о самоубийстве двух сотрудников

Телеканал 360°05:31

Росгвардия начала проверки после самоубийств двух сотрудников в регионах

РИА Новости05:47

Сразу два начальника в Росгвардии покончили с собой

Московский Комсомолец04:18

В Росгвардии за сутки два высокопоставленных служащих покончили с собой

Znak.com04:09

Росгвардия проводит проверку по фактам суицидов двух сотрудников управлений ведомства

ТАСС03:59
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 07:31, Вашингтон
Шоу-бизнес

Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером

Телеканал 360° вчера в 14:46
Гаджеты

В столице стартовали продажи iPhone 11

Molnet.ru вчера в 03:55
Политика

В МИД Эстонии вызвали посла РФ после слов об освобождении от нацистов

Ранее о решении вызвать посла говорил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, который подчеркнул, что данный шаг связан с высказыванием Петрова в СМИ об освобождении республики.
Журналистская правда вчера в 12:50
Футбол

ФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым

Футбольный клуб "Краснодар" по обоюдной договорённости расторг контракт с футболистом Павлом Мамаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Life.ru вчера в 13:41
Общество

Росгидромет озвучил прогноз на зиму

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Политика

Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
Газета.Ru 07:22
Происшествия

В Азовском море обнаружили пропавший катер

ТАСС 01:27
Политика

Белый дом подтвердил встречу Трампа и Зеленского

Вашингтон подтвердил информацию, ранее распространённую украинскими СМИ, о том, что встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского пройдёт 25 сентября.
News.ru 06:28
Происшествия

Павла Устинова освободили из СИЗО

ТАСС вчера в 06:34
Кино

Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании

News.ru вчера в 16:31
Политика

Голландский музей скрыл местонахождение скифского золота из Крыма

Голландский музей, где выставлялось найденное в Крыму скифское золото, засекретил местонахождение уникальных предметов после выставки.
Известия 06:14
Армия и оружие

Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео

В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Происшествия

Суд отправил обвиняемого в экстремизме шамана под подписку о невыезде

Суд избрал подписку о невыезде мерой пресечения для якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву, чтобы «изгнать Путина».
Ведомости 03:14
Общество

В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Газета.Ru вчера в 15:27
Армия и оружие

В Пентагоне оправдались за провал американских систем Patriot

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд прокомментировал ситуацию с американскими системами противоракетной обороны (ПРО) Patriot, которые ранее не смогли отразить ракетный удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии.
Известия 07:11
Автоспорт

Леклер стал лучшим в третьей свободной практике Гран-при Сингапура «Ф-1»

Пилот "Феррари" Шарль Леклер стал лучшим в третьей свободной практике 15-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Сингапура.
РИА Новости 07:18
Происшествия

Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали

Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
RT на русском вчера в 20:10
Энергетика

«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа

"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости 03:06
Политика

Скабеева ответила на слова украинской журналистки о «трупе» России

Телеведущая Ольга Скабеева ответила украинской журналистке Янине Соколовской на слова о проплывающем «трупе» России.
РБК 05:58
Игры

Французский суд обязал Valve разрешить перепродажу игр Steam

Запрет на перепродажу игр, которого пытаются добиться разработчики, противоречит законам Евросоюза, поскольку в этом регионе все товары, включая программное обеспечение, могут продаваться без разрешения производителя или первоначального продавца.
News.ru вчера в 10:33
Политика

Украина начала строить новые пункты пропуска на границе с Крымом

Украина строит новые контроль-пропускные пункты на границе с Крымом.
Krym.News вчера в 22:43
Шоу-бизнес

Московский онколог назвал первые признаки опухоли головного мозга

Заведующий кафедрой онкологии, радиотерапии и пластической хирургии Сеченовского университета, академик Российской академии наук (РАН) Игорь Решетов назвал первые признаки опухоли головного мозга.
Вечерняя Москва 06:15
Футбол

Шнякин: поведение уфимских боллбоев на игре со «Спартаком» — это печаль

Спортивный комментатор Дмитрий Шнякин поделился мнением о действиях боллбоев на матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги "Уфы" со "Спартаком" (1:0).
Чемпионат 04:43
Общество

В российском детском саду торжественно открыли окна

Lenta.ru 05:49
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Происшествия

В Петербурге водитель сбил полицейского за вопрос о парковке

В Петербурге сотрудники регионального Следственного комитета выясняют обстоятельства, при которых на 2-й Советской улице, это самый центр города, был сбит инспектор дорожно-патрульной службы Как сообщает СК по Санкт-Петербургу, в ведомстве есть все основания полагать, что инспектора сбили специально.
Российская газета 06:55
Космос

Запуск японского грузового корабля «Конотори» к МКС вновь перенесен

Запуск вновь перенесен после анализа данных о траектории полета МКС и российского пилотируемого корабля "Союз МС-15", который должен пристыковаться к станции 25 сентября.
ТАСС 06:33
Армия и оружие

Иран планирует провести военно-морские учения с Россией и Китаем

Иран, Россия и Китай в скором времени проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.
ТАСС 04:32
Культура

Ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева

Московский Комсомолец вчера в 04:15
Общество

В Москве начался фестиваль «Круг света»

В Москве на Гребном канале стартовал девятый международный фестиваль "Круг света".
Москва 24 вчера в 13:55
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