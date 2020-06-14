Происшествия

РБКРБКДва пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах, а также на издание «Фонтанка». По данным «РИА Новости», инцидент произошел при рулении на взлетно-посадочной полосе.
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Резервный борт с пассажирами «Уральских авиалиний» из Петербурга прибыл в Калининград

78.ru11:10

Столкновением лайнеров в Пулково заинтересовалась прокуратура

Телеканал 360°09:57

Резервный борт с пассажирами «Уральских авиалиний» из Петербурга сел в Калининграде

ТАСС10:43

После столкновения самолетов в Пулково пострадали иркутяне. Им выпала долгая дорога через Новосибирск

Фонтанка.Ру10:39

В «Пулково» два самолета задели друг друга

Мегаполис онлайн07:19

Опубликовано новое видео с места столкновения самолетов в Пулково

РИА Новости11:52

Транспортная прокуратура начала проверку после инцидента с двумя самолётами в Пулково

Интерфакс09:47
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Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
2,2K
Общество

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по заселению в гостиницы

"Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы", — объяснил представитель ведомства.
РИА Новости 10:55
1,8K
Общество

Соловьев раскритиковал видеообращение Ефремова

Экономика сегодня 03:59
1,8K
Футбол

Саленко выступил против конфликта России и Украины

Спортсмен выступил с предложением провести товарищеский матч с участием ветеранов сборных двух стран.
Политика Сегодня 09:18
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
1,7K
Игры

Сумма донатов на разработку Star Citizen достигла $300 миллионов

По всей видимости, счетчик на официальном сайте Star Citizen не учитывает пожертвования инвесторов, поскольку в марте 2020 года Cloud Imperium Games объявила, что ей удалось достичь суммы в 340 миллионов долларов.
Evo-rus.com 11:21
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Происшествия

В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки

Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия на площади Республики в Париже.
Российская газета вчера в 11:16
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Общество

«Иди на войну. Время вышло». Королева Великобритании отправила Путину зашифрованное послание

Дешифровщики телеграммы Елизаветы II склоняются к тому, что королева намекает на начало войны 1941 года – 22 июня, называя его «warmest Day», поскольку это так же день летнего солнцестояния.
Капитал страны 08:00
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
3,8K
Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
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Шоу-бизнес

Ушедший со сцены Сташевский вернулся худым и изможденным

Экономика сегодня 07:58
Футбол

Зараженный коронавирусом игрок «Норвича» провел матч с «Тоттенхэмом»

Футболист "Норвич Сити", у которого обнаружили коронавирус, провел товарищеский матч против лондонского "Тоттенхэм Хотспур", сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru 09:14
Фигурное катание

Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию

Газета.Ru 07:05
Религия

Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл

Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
1,7K
Политика

Лукашенко отнял у «Газпрома» банк в день России

Напомним, ранее стало известно, что Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии провел обыски в Белгазпромбанке, в ходе которых были изъяты более четырех миллионов долларов и ценные бумаги на сумму более полумиллиона долларов.
Свободная Пресса 07:59
1
Общество

Минздрав: снятие мер самоизоляции понимается не совсем правильно

В интервью, размещенном на сайте ведомства Авдеев рассказал, какие последствия может иметь снятие некоторых ограничительных мер.
Вести.Ru 06:23
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Политика

Путин прокомментировал события в США

Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
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Политика

Путин объяснил важность поправок в Конституцию

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ назначено на 1 июля.
9111.ru 09:27
45
Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Газета.Ru 11:12
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Общество

Глава Еврейского музея назвал вакансию для славян провокацией

Ранее на сервисе поиска работы Restojob появилось объявление о поиске бармена-официанта «славянской внешности» Еврейским музеем и центром толерантности.
Коммерсантъ 10:06
8
Политика

Болтон готовит бомбу для Трампа

Вести.Ru вчера в 15:11
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Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
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Экономика

Бизнес просит устранить коллизию с ОКВЭД для получения господдержки

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин направил письмо председателю Правительства Михаилу Мишустину с просьбой устранить правовую коллизию, из-за которой предприятия с трёхзначным кодом ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) не могут получить господдержку.
Парламентская газета вчера в 09:11
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Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
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Единоборства

Мария Агапова прокомментировала победный дебют в UFC

Боец UFC наилегчайшего веса Мария Агапова высказалась о победе над американкой Ханной Сайферс на турнире UFCVEGAS2 on ESPN 10.
Metaratings 07:40
Армия и оружие

США пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину

РИА Новости 11:13
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Гаджеты

Стало известно, когда NVIDIA может анонсировать новые видеокарты

Массовое производство видеокарт намечено на август этого года, а это значит, что устройство будет полностью анонсировано в сентябре 2020 года.
Evo-rus.com 11:31
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Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
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Футбол

«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

RT на русском 11:50
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости 12 июня в 21:10
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