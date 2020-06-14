Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах, а также на издание «Фонтанка». По данным «РИА Новости», инцидент произошел при рулении на взлетно-посадочной полосе.

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково

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