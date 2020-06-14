Происшествия
РБКДва пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах, а также на издание «Фонтанка». По данным «РИА Новости», инцидент произошел при рулении на взлетно-посадочной полосе.
Читать в источнике
Оценить717
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 12:15, Ашберн
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
Общество
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по заселению в гостиницы
"Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы", — объяснил представитель ведомства.
РИА Новости 10:55
Общество
Соловьев раскритиковал видеообращение Ефремова
Экономика сегодня 03:59
Футбол
Саленко выступил против конфликта России и Украины
Спортсмен выступил с предложением провести товарищеский матч с участием ветеранов сборных двух стран.
Политика Сегодня 09:18
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Игры
Сумма донатов на разработку Star Citizen достигла $300 миллионов
По всей видимости, счетчик на официальном сайте Star Citizen не учитывает пожертвования инвесторов, поскольку в марте 2020 года Cloud Imperium Games объявила, что ей удалось достичь суммы в 340 миллионов долларов.
Evo-rus.com 11:21
Происшествия
В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки
Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия на площади Республики в Париже.
Российская газета вчера в 11:16
Общество
«Иди на войну. Время вышло». Королева Великобритании отправила Путину зашифрованное послание
Дешифровщики телеграммы Елизаветы II склоняются к тому, что королева намекает на начало войны 1941 года – 22 июня, называя его «warmest Day», поскольку это так же день летнего солнцестояния.
Капитал страны 08:00
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Шоу-бизнес
Ушедший со сцены Сташевский вернулся худым и изможденным
Экономика сегодня 07:58
Футбол
Зараженный коронавирусом игрок «Норвича» провел матч с «Тоттенхэмом»
Футболист "Норвич Сити", у которого обнаружили коронавирус, провел товарищеский матч против лондонского "Тоттенхэм Хотспур", сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru 09:14
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
Политика
Лукашенко отнял у «Газпрома» банк в день России
Напомним, ранее стало известно, что Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии провел обыски в Белгазпромбанке, в ходе которых были изъяты более четырех миллионов долларов и ценные бумаги на сумму более полумиллиона долларов.
Свободная Пресса 07:59
Общество
Минздрав: снятие мер самоизоляции понимается не совсем правильно
В интервью, размещенном на сайте ведомства Авдеев рассказал, какие последствия может иметь снятие некоторых ограничительных мер.
Вести.Ru 06:23
Политика
Путин прокомментировал события в США
Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
Политика
Путин объяснил важность поправок в Конституцию
Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ назначено на 1 июля.
9111.ru 09:27
Общество
Глава Еврейского музея назвал вакансию для славян провокацией
Ранее на сервисе поиска работы Restojob появилось объявление о поиске бармена-официанта «славянской внешности» Еврейским музеем и центром толерантности.
Коммерсантъ 10:06
Политика
Болтон готовит бомбу для Трампа
Вести.Ru вчера в 15:11
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
Экономика
Бизнес просит устранить коллизию с ОКВЭД для получения господдержки
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин направил письмо председателю Правительства Михаилу Мишустину с просьбой устранить правовую коллизию, из-за которой предприятия с трёхзначным кодом ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) не могут получить господдержку.
Парламентская газета вчера в 09:11
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
Единоборства
Мария Агапова прокомментировала победный дебют в UFC
Боец UFC наилегчайшего веса Мария Агапова высказалась о победе над американкой Ханной Сайферс на турнире UFCVEGAS2 on ESPN 10.
Metaratings 07:40
Гаджеты
Стало известно, когда NVIDIA может анонсировать новые видеокарты
Массовое производство видеокарт намечено на август этого года, а это значит, что устройство будет полностью анонсировано в сентябре 2020 года.
Evo-rus.com 11:31
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском 11:50
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости 12 июня в 21:10