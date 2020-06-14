Происшествия
РБКДва пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах, а также на издание «Фонтанка». По данным «РИА Новости», инцидент произошел при рулении на взлетно-посадочной полосе.
Читать в источнике
Оценить806
с чего всё началось
Следователи проводят проверку по факту столкновения двух самолетов в петербургском аэропорту Пулково, сообщается на сайте регионального управления на транспорте СКР.Коммерсантъ11:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 13:47, Ашберн
Политика
Глава МИД Украины рассчитывает на улучшение отношений с Грузией
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что рассчитывает на спад напряжения в отношениях с Грузией, произошедшего на фоне назначения Михаила Саакашвили на государственный пост на Украине.
РИА Новости 12:28
Политика
Болтон готовит бомбу для Трампа
Вести.Ru вчера в 15:11
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы
Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия 12:00
Политика
Израиль начинает шаги по созданию поселения на Голанах в честь Трампа
Израиль приступает к реализации "практических шагов" по созданию поселения на Голанских высотах в честь президента США Дональда Трампа.
Инфорос 11:29
Здоровье
Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом
Наиболее опасными с точки зрения угрозы распространения коронавируса являются места скопления людей, такие как офисы, кинотеатры, религиозные учреждения и театры.
РИА Новости 12:34
Экономика
Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей
Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей.
Интерфакс 11 июня в 14:52
Общество
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Наука
Найдена еще одна угроза коронавируса для организма
Lenta.ru 12:10
Здоровье
В Воркуте уменьшилось число новых случаев заражения коронавирусом
Фото Виктора Бобыря Как сообщили БНК в администрации Воркуты, на 14 июня в городе подтвержден 731 случай заражения коронавирусом.
ИА БНК 08:15
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru 12 июня в 19:47
Общество
В Челябинске отменили парад Победы 24 июня
В этом году Челябинск останется без парада Победы.
Уральский меридиан 11:31
Единоборства
Менеджер Хабиба оскорбил Макгрегора
Газета.Ru 12:11
Общество
Экономисты: нынешний уровень безработицы в США может стать постоянным
Экономисты спрогнозировали, что нынешний уровень безработицы в США может сохраниться надолго или даже стать постоянным, пишет Bloomberg Economics.
Газета.Ru 13:34
Религия
Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье в подмосковной Кубинке совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России; в настоящее время начинается Божественная литургия.
РИА Новости 02:57
Политика
Полиция Армении начала задерживать сторонников оппозиции у здания СНБ
Полиция Армении в воскресенье, 14 июня, начала задерживать сторонников Гарика Царукяна, главы оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения», у здания Службы национальной безопасности (СНБ).
Известия 08:44
Шоу-бизнес
Известный артист пожаловался на тексты песен Константина Меладзе
Известный артист пожаловался на тексты песен Константина Меладзе Экс-участник "Фабрики звезд" Дмитрий Бикбаев остался недоволен сотрудничеством с мужем Веры Брежневой.
Экспресс газета 13:08
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ 04:52
Политика
Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса
Уверенно и с "минимальными потерями" выходит Россия из пандемии коронавируса, заявил президент Путин.
Газета.Ru 08:09
Авто
Поставки в Европу электрокаров Volkswagen ID.3 начнутся в сентябре
Автоновости дня 12 июня в 03:14
Гаджеты
Стало известно, когда NVIDIA может анонсировать новые видеокарты
Массовое производство видеокарт намечено на август этого года, а это значит, что устройство будет полностью анонсировано в сентябре 2020 года.
Evo-rus.com 11:31
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о российских Курилах
РИА Новости 07:59
Транспорт
Все закрытые в период самоизоляции вестибюли метро откроют 15 июня
Все 25 вестибюлей метро, которые были закрыты в период самоизоляции из-за сниженного пассажиропотока, вновь откроются утром 15 июня.
Москва 24 12:45
Общество
Узбекистан возобновляет международное авиасообщение
"Авиасообщение восстанавливается со странами, где наблюдается стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация", - говорится в сообщении.
Интерфакс 10:46
Экономика
В ПФР рассказали, как получить пенсионерам выплату 1700 рублей
ToDay News Ufa 02:23
Армия и оружие
Военные США не смогли заблокировать российский патруль в Сирии
«Мастер-класс от российских военнослужащих по грамотному уходу от попыток заблокировать военный патруль американскими военнослужащими», — говорится в публикации.
Госновости 11 июня в 05:04
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26