Происшествия

РБКРБКДва пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах, а также на издание «Фонтанка». По данным «РИА Новости», инцидент произошел при рулении на взлетно-посадочной полосе.
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с чего всё началось
Следователи проводят проверку по факту столкновения двух самолетов в петербургском аэропорту Пулково, сообщается на сайте
 регионального управления на транспорте СКР.
Коммерсантъ11:51

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Резервный борт с пассажирами «Уральских авиалиний» из Петербурга прибыл в Калининград

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Резервный борт с пассажирами «Уральских авиалиний» из Петербурга сел в Калининграде

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После столкновения самолетов в Пулково пострадали иркутяне. Им выпала долгая дорога через Новосибирск

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В «Пулково» два самолета задели друг друга

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Опубликовано новое видео с места столкновения самолетов в Пулково

РИА Новости11:52

Транспортная прокуратура начала проверку после инцидента с двумя самолётами в Пулково

Интерфакс09:47
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Глава МИД Украины рассчитывает на улучшение отношений с Грузией

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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы

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Политика

Израиль начинает шаги по созданию поселения на Голанах в честь Трампа

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Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом

Наиболее опасными с точки зрения угрозы распространения коронавируса являются места скопления людей, такие как офисы, кинотеатры, религиозные учреждения и театры.
РИА Новости 12:34
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Экономика

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Интерфакс 11 июня в 14:52
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Общество

Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
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Найдена еще одна угроза коронавируса для организма

Lenta.ru 12:10
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В Воркуте уменьшилось число новых случаев заражения коронавирусом

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Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

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В Челябинске отменили парад Победы 24 июня

В этом году Челябинск останется без парада Победы.
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Менеджер Хабиба оскорбил Макгрегора

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Экономисты спрогнозировали, что нынешний уровень безработицы в США может сохраниться надолго или даже стать постоянным, пишет Bloomberg Economics.
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Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил

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Полиция Армении в воскресенье, 14 июня, начала задерживать сторонников Гарика Царукяна, главы оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения», у здания Службы национальной безопасности (СНБ).
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Известный артист пожаловался на тексты песен Константина Меладзе

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Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка

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Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса

Уверенно и с "минимальными потерями" выходит Россия из пандемии коронавируса, заявил президент Путин.
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Авто

Поставки в Европу электрокаров Volkswagen ID.3 начнутся в сентябре

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Стало известно, когда NVIDIA может анонсировать новые видеокарты

Массовое производство видеокарт намечено на август этого года, а это значит, что устройство будет полностью анонсировано в сентябре 2020 года.
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В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
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Японцы прокомментировали слова Путина о российских Курилах

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Все закрытые в период самоизоляции вестибюли метро откроют 15 июня

Все 25 вестибюлей метро, которые были закрыты в период самоизоляции из-за сниженного пассажиропотока, вновь откроются утром 15 июня.
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Узбекистан возобновляет международное авиасообщение

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Военные США не смогли заблокировать российский патруль в Сирии

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Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
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