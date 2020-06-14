Происшествия

РБКРБКДва пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах, а также на издание «Фонтанка». По данным «РИА Новости», инцидент произошел при рулении на взлетно-посадочной полосе.
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Транспортная прокуратура начала проверку после столкновения двух самолетов в Пулково

ТАСС09:02

Прокуратура организовала проверку после столкновения самолётов в Пулково

78.ru08:55

«Уральские авиалинии» сообщили, что в Пулково самолет S7 Airlines задел их лайнер

Интерфакс08:14

S7 и «Уральские авиалинии» рассказали о столкновении самолетов в Пулково. Новых рейсов ждут 128 пассажиров

Фонтанка.Ру08:33

В «Пулково» два самолета задели друг друга

Мегаполис онлайн07:19

В Сети появилось видео с места столкновения самолетов в Пулково

РИА Новости08:34

Представители авиакомпании S7 о столкновении в Пулково: будет проведено расследование

Мойка7807:49
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Происшествия

Семья Захарова отказалась принимать извинения Ефремова

Слово и Дело вчера в 06:42
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Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
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Религия

«Духовник Поклонской» отказался покидать монастырь

ИА Красная Весна 07:59
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
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Политика

Путин прокомментировал события в США

Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
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Общество

Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых

В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК 12 июня в 13:21
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Общество

В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности

Российская газета 05:19
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
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Экономика

Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности России до 2035 года.
Коммерсантъ 08:04
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Политика

Путин ответил на критику поправок в Конституцию

Владимир Путин не согласился с мнением о том, что поправки в Основной закон приведут к олигархическому правлению и диктатуре.
РИА Новости 07:26
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Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
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Общество

Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса

Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
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Политика

Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не поедут с визитом в Турцию 14 июня, как это было запланировано.
Коммерсантъ 07:12
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Армия и оружие

Крейсер США пытался следить за погружением беспилотника «Витязь»

News.ru 07:26
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Религия

Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил стать настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ — собора Воскресения Христова.
BFM.ru 07:59
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Политика

Трамп заявил, что США завершают «эру бесконечных войн»

США не желают решать конфликты в зарубежных странах, поскольку это не обязанность американских военнослужащих.
ТАСС вчера в 14:32
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Шоу-бизнес

Андрей Норкин рассказал, как планирует жить после смерти жены

Paparazzi.ru 05:19
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Культура

Хуаньцю шибао (Китай): настало время летних деликатесов! Но сперва дадим вам несколько полезных советов о том, как обезопасить себя (Хуаньцю шибао)

Снова настал сезон, когда повсюду едят раков, шашлык и морепродукты.
ИноСМИ 11 июня в 17:23
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости 12 июня в 21:10
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Армия и оружие

Южная Корея призвала КНДР соблюдать договоренности

В Южной Корее заявили, что правительство страны исключительно серьезно относится к охлаждению отношений с КНДР, но оба государства должны продолжать соблюдение существующих договоренностей.
РЕН ТВ вчера в 23:45
Общество

Популярный бренд прервал работу с Собчак после шутки об изнасиловании Костюшкина

Популярный косметический бренд Mixit прекратил сотрудничество с ведущей Ксенией Собчак после того, как она пошутила об изнасиловании, которое пережил в детстве певец Стас Костюшкин.
Lenta.ru 07:34
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Шоу-бизнес

Маша Малиновская показала результат пластики

Малиновская решила долго не ждать и обратилась к хирургу, проведя операцию на веках.
Paparazzi.ru 07:35
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Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
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Футбол

Во время матча «Мальорка» — «Барселона» на поле выбежал болельщик

Спорт-Экспресс вчера в 17:49
Авто

Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений

Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 02:50
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Общество

В Ростовской области выявили 167 новых случаев заражения коронавирусом

Ростов-на-Дону, 14 июня 2020, 11:09 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:09
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Политика

Болтон готовит бомбу для Трампа

Торопиться Дженни Дуркан и ее однопартийцам некуда. Время пока что работает на них, и хороших вариантов в отношении Сиэтла у Трампа нет.
Вести.Ru вчера в 15:11
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Происшествия

Озвучены причины крушения катера на Камчатке

Вести.Ru 08:13
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Политика

Израиль начинает строительство поселения в честь Трампа

Израиль приступает к реализации практических шагов по созданию поселения в честь президента США Дональда Трампа на Голанских высотах.
Коммерсантъ 08:17
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