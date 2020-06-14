Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах, а также на издание «Фонтанка». По данным «РИА Новости», инцидент произошел при рулении на взлетно-посадочной полосе.

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково

Происшествия В американской Атланте продолжаются протесты В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами. 299

Политика Путин прокомментировал события в США Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США. 765

Общество Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке. 1,4K

Экономика Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности России до 2035 года. 13

Политика Путин ответил на критику поправок в Конституцию Владимир Путин не согласился с мнением о том, что поправки в Основной закон приведут к олигархическому правлению и диктатуре. 1,3K

Политика Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира. 1,5K

Политика Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не поедут с визитом в Турцию 14 июня, как это было запланировано. 407

Религия Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил стать настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ — собора Воскресения Христова. 1,3K

Армия и оружие Южная Корея призвала КНДР соблюдать договоренности В Южной Корее заявили, что правительство страны исключительно серьезно относится к охлаждению отношений с КНДР, но оба государства должны продолжать соблюдение существующих договоренностей.

Общество Популярный бренд прервал работу с Собчак после шутки об изнасиловании Костюшкина Популярный косметический бренд Mixit прекратил сотрудничество с ведущей Ксенией Собчак после того, как она пошутила об изнасиловании, которое пережил в детстве певец Стас Костюшкин. 2

Шоу-бизнес Маша Малиновская показала результат пластики Малиновская решила долго не ждать и обратилась к хирургу, проведя операцию на веках. 12

Общество Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру». 502

Авто Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года. 159

Политика Болтон готовит бомбу для Трампа Торопиться Дженни Дуркан и ее однопартийцам некуда. Время пока что работает на них, и хороших вариантов в отношении Сиэтла у Трампа нет. 212