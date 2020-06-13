Происшествия

Газета.RuГазета.RuДва человека погибли при жесткой посадке самолета в Самарской области

Самолет Як-52 совершил жесткую посадку в Самарской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный МЧС. Инцидент произошел недалеко от аэропорта Бобровка.
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 05:48, Ашберн
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