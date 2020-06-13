Самолет аэроклуба ДОСААФ Як-52 совершил жесткую посадку в районе аэродрома Бобровка в Самарской области, два человека погибли, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Два пилота погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области

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