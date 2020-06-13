Происшествия
BFM.ruДва пилота погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области
Самолет аэроклуба ДОСААФ Як-52 совершил жесткую посадку в районе аэродрома Бобровка в Самарской области, два человека погибли, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
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Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru вчера в 08:45
Политика
Лавров и Шойгу посетят Турцию во главе российской делегации
В воскресенье, 14 июня, Лавров и Шойгу прибудут в Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике, указано в сообщении.
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Наука
Коронавирус можно найти за полчаса: ученые придумали тест
Американские ученые в ходе исследований обнаружили новый тест, который может диагностировать COVID-19 всего за 30 минут, анализируя образцы мочи, крови или слюны.
Московский Комсомолец 02:49
Авто
Кондиционер забирает около 2% мощности автомобиля
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 02:10
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вместе появились на шоу «Вечерний Ургант»
Оксана Самойлова и Джиган появились вместе на съемках шоу «Вечерний Ургант».
Дни24 10:12
Игры
Sony показала дизайн PlayStation 5
Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube.
ТК Звезда 11 июня в 18:43
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Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова
Анна-Мария осталась ждать отца, а Литвинова покинула квартиру.
Bimru.ru вчера в 23:35
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Росстат: в апреле умерли 2712 человек с коронавирусом
В апреле общее число зарегистрированных умерших с коронавирусом COVID-19 составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 07:19
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП
Областная газета 04:22
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
Шоу-бизнес
Норкин показал фото «летящей» покойной жены
Российский журналист, теле и радиоведущий Андрей Норкин растрогал подписчиков новой фотографией, на которой запечатлена его погибшая жена Юлия Норкина.
Народные новости 04:06
Путешествия
В АТОР рассказали, когда можно планировать летний отдых
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что большинство регионов страны откроют свои двери для туристов с 15-20 июня, поэтому можно планировать длительный отдых, отталкиваясь от этих дат.
ТК Звезда 00:53
Технологии
Найден простой способ бесплатного просмотра YouTube без рекламы
Пользователь интернет-портала Reddit нашел легкий способ бесплатного просмотра видео на YouTube без какой-либо рекламы.
Discover24 06:54
Авто
Skoda представила новый универсал Skoda Octavia Scout
Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout.
Автоновости дня 10 июня в 03:13
Футбол
«Боруссия» дожала «Фортуну» на последней минуте
Дортмундская "Боруссия" обыграла в Дюссельфорде местную "Фортуну" 1:0. Победный мяч был забит Эрлингом Холандом в добавленное время.
Вести.Ru 11:40
Общество
Российские пенсионеры получат единовременную выплату
Получить единовременную выплату смогут пенсионеры, которые являются получателями минимальной пенсии, которая не превышает размеров прожиточного минимума.
СургутИнтерНовости 04:33
Киберспорт
День первый: что показали в ходе шоу Guerrilla Collective
Рассказываем, что показали в ходе первого дня Guerrilla Collective.
Игромания.ру 10:54
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Происшествия
В Омске отремонтировали поврежденный молнией газопровод
Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу из-за попадания молнии в трубопровод загорелся газопровод в Омске на левом берегу в районе пересечения улиц Дианова, Волгоградской и 2-й Солнечной.
РИА Новости 10:24
Политика
ООН обеспокоена возможным введением санкций США в отношении членов МУС
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации обеспокоены в связи с возможным решением США о введении санкций в отношении членов Международного уголовного суда (МУС).
Газета.Ru 11 июня в 13:03
Футбол
Александр Кокорин заявил, что тюрьма ничему его не научила
Экспресс газета 05:31
Происшествия
Сильный ветер сорвал крышу торгового центра в Барнауле
Гроза и сильный ветер стали причиной срыва кровли с торгового центра на одной из улиц Барнаула, обломки которой перегородили проезжую часть и повредили автомобили.
ТАСС 07:45
Политика
Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка»
Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка.
Газета.Ru вчера в 13:27
Театры
БДТ имени Товстоногова покажет первый в России Minecraft-спектакль
В воскресенье, 14 июня, в игровой вселенной Minecraft откроется БДТ имени Товстоногова.
Петербургский дневник 11:26
Общество
Мурашко назвал маски важным элементом профилактики коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что соблюдение масочного режима, несмотря на снижение числа заразившихся коронавирусом и снятие режима самоизоляции, является важным элементом профилактики инфекции.
RT на русском 09:02
Футбол
Новый тренер «Локомотива» прибыл в расположение команды
Новый главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич прибыл на базу команды в Баковке, сообщается на странице команды в Twitter.
Газета.Ru 08:23
Происшествия
На трассе в Китае взорвался бензовоз
В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
Известия 07:55