Происшествия
ИнтерфаксДвое пилотов погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области
Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области, сообщает в субботу МЧС по области. В ведомстве рассказали, что ЯК-52 Самарского областного аэроклуба ДОСААФ России упал с малой высоты.
Читать в источнике
Оценить222
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 13:19, Ашберн
Армия и оружие
Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете
Президент США Дональд Трамп заявил, что новейшие гиперзвуковые ракеты США с расстояния 1600 километров смогут поразить цель диаметром около 70 сантиметров.
РИА Новости 12:18
Технологии
Недавнее обновление Windows 10 «сломало» запуск программ
Для пользователей Avast уже вышло обновление, а вот тем, у кого программы не работают и без антивируса, нужно удалить Windows KB4557957 или KB4560960 соответственно, после чего перезагрузить систему.
The GEEK 02:16
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельной аварии
Российский актер Михаил Ефремов, который подозревается в смертельном ДТП, совершенном на Смоленской площади в Москве в понедельник, 8 июня, записал видеообращение.
Невские Новости вчера в 17:37
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru вчера в 08:45
Происшествия
В Казани потушили пожар на газохранилище
В Казани полностью потушили крупный пожар на территории ООО "Газпром сжиженный газ", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 09:41
Происшествия
На Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня.
REGNUM 04:06
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Японии
Газета.Ru 12:35
Политика
Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
РБК 13:11
Происшествия
Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков
Газета.Ru 11 июня в 14:19
Общество
Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений
На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:50
Общество
Анджела Дэвис считает, что в США начинается революция
Известная американкскаая правозащитница Анджела Дэвис оценила происходящее в США, как революцию.
Piter.tv 09:32
Путешествия
В АТОР рассказали, когда можно планировать летний отдых
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что большинство регионов страны откроют свои двери для туристов с 15-20 июня, поэтому можно планировать длительный отдых, отталкиваясь от этих дат.
ТК Звезда 00:53
Футбол
«Вильярреал» вырвал победу у «Сельты» в добавленное время
Виго, Испания, 13 июня 2020, 20:08 — REGNUM «Вильярреал» одержал победу над «Сельтой» в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.
REGNUM 13:08
Происшествия
Семья Захарова не приняла извинения актера Ефремова
Семья погибшего в ДТП в центре Москвы Сергея Захарова не приняла извинения актера Михаила Ефремова.
BFM.ru 06:47
Происшествия
В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки
Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия на площади Республики в Париже.
Российская газета 11:16
Общество
Куценко выступил в поддержку Ефремова
Актер Гоша Куценко в Instagram призвал не осуждать Михаила Ефремова, по вине которого в ДТП погиб человек.
Газета.Ru 13:01
Авто
В Сети рассекретили интерьер обновленного Genesis G70
Не дожидаясь официальной презентации, южнокорейские автопапарацци «слили» в Сеть фотографии салона рестайлингового седана Genesis G70.
Letnews.ru 07:23
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
Скончался студент СПбГУ Владислав Голиков, получивший пулевое ранение головы на Невском проспекте в Петербурге, сообщили в пресс-службе вуза.
РИА Новости 10:56
Происшествия
Мужчину убило молнией в Новосибирской области
Мужчину убило молнией в посёлке Коченёво под Новосибирском, сообщили в Следственном комитете.
RT на русском 10:42
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак впервые показал новую возлюбленную
На днях бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отпраздновал свой 42-й день рождения и впервые показал новую возлюбленную.
Версия.Инфо 12:10
Общество
Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса
Зарубежный опыт показывает, что жара не приводит к снижению активности коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ТАСС вчера в 10:58
Происшествия
В Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой водки - таким образом он решил подшутить над приятелем.
Газета.Ru вчера в 10:28
Наука
Создан источник питания, работающий на соли
Российские ученые в содружестве с американскими исследователями создали новейший источник питания, который работает на соли.
NewInform 07:07
Общество
В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились
В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru 11:59
Здоровье
В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом
В региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Свердловской области.
RT на русском вчера в 09:04