Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области, сообщает в субботу МЧС по области. В ведомстве рассказали, что ЯК-52 Самарского областного аэроклуба ДОСААФ России упал с малой высоты.

Двое пилотов погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области

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