Оба пилота вертолета сирийской армии, сбитого в Идлибе, погибли. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сирийский военный источник. В настоящее время судьба еще двух членов экипажа неизвестна.

Два пилота сбитого в Идлибе сирийского вертолета погибли

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