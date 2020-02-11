Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuДва пилота сбитого в Идлибе сирийского вертолета погибли

Оба пилота вертолета сирийской армии, сбитого в Идлибе, погибли. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сирийский военный источник. В настоящее время судьба еще двух членов экипажа неизвестна.
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