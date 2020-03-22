Коронавирус
Сахалин.ИнфоДва подозрения на коронавирусную инфекцию выявили на Сахалине
Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили у жителей Сахалина. В связи с этим в островном регионе организованы дополнительные мероприятия по обнаружению заболевания. В обоих случаях речь идет о предварительных результатах экспресс-тестирования.
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Происшествия
В Загребе произошло разрушительное землетрясение
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Политика
Источник сообщил о возможном ужесточении карантина по коронавирусу
"Для принятия решения о целесообразности дополнительных мер в России изучается международный опыт по наращиванию массового тестирования контактировавших с заболевшими, карантина для заболевших, изоляции людей, закрытию границ, отмене массовых мероприятий, закрытию мест массового скопления", — объяснил источник.
Здоровье
Север Италии ужесточает карантин из-за коронавируса
Ломбардия – регион Италии, наиболее пострадавший от коронавируса – ужесточает карантин для жителей.
Религия
Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты новых молитв, созданных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Политика
Хаменеи отверг помощь США в борьбе с коронавирусом
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о дефиците медпрепаратов в США для борьбы с коронавирусом и отверг помощь от США как страны, которую обвиняют в создании COVID-19.
Музыка
Новый клип Вячеслава Мясникова покорил пользователей Сети
Армия и оружие
Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ
Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Политика
Минобороны РФ отправит в Италию около 100 вирусологов и эпидемиологов
Министерство обороны РФ отправит в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом около 100 специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад с оборудованием.
Музыка
Из-за коронавируса российские музыканты массово дают онлайн-концерты
Пока россияне находятся на карантине, многие мероприятия переместились в интернет: некоторые онлайн-кинотеатры предоставляют бесплатную подписку, музеи проводят виртуальные экскурсии, а театральные актеры и музыканты выступают перед зрителями через трансляции в соцсетях.
Общество
Рекордное распространение коронавируса в Италии объяснила Малышева
Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, почему коронавирус нанёс столь сильный урон Италии.
Происшествия
В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт
В субботу, около 17:00 (мск), сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина.
Игры
В DOOM Eternal можно пройти две классические Doom
В DOOM Eternal, как оказалось, входят две классические части франшизы — оригинальная Doom (в издании Ultimate DOOM) и Doom II: Hell on Earth.
Политика
В Абхазии начались выборы президента
Голосование на повторных президентских выборах стартовало в Абхазии, сообщает РИА "Новости".
Здоровье
На Сахалине усилены карантинные меры из-за коронавируса
Власти Сахалина сообщили об усилении карантинных мер из-за потенциальных новых случаев коронавирусной инфекции.
Политика
Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске
Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Происшествия
Летевших с зараженным коронавирусом россиянином пассажиров потеряли
Пассажиров, летевших одним рейсом с жителем Сургута, у которого выявили коронавирус, потеряли: Роспотребнадзор не может найти адреса их фактического проживания.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Космос
Рогозин сообщил об успешном выводе на орбиту всех спутников OneWeb
Все 34 спутника британской компании OneWeb успешно выведены на орбиту. Об этом в Twitter сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Общество
Собянин заверил в отсутствии проблем с продовольствием в Москве
Как заявил 19 марта премьер-министр Михаил Мишустин, в России достаточно продуктов питания.
Происшествия
Московский водитель протаранил ограждение у Кремля на каршеринге
Московский водитель на каршеринговом автомобиле протаранил бетонное ограждение у Кремля.
Происшествия
Против магаданского СМИ возбуждено дело за фейк о коронавирусе
Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении интернет-издания "Говорит Магадан" за распространение фейковой информации о коронавирусе нового типа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Магаданской области.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Здоровье
Главный терапевт рассказала, какие витамины поддержат иммунитет
Подтвержденных исследованиями сведений, что прием витаминов влияет на смертность при распространении инфекций, в рамках доказательной медицины нет, считает главный специалист по терапии и общей практики Минздрава, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина.
Происшествия
На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха
В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
Общество
«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 странами
Речь идет о государствах, которые временно прекратили обработку международной почты из-за пандемии коронавируса.
Общество
США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной
Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, в США достигло 26 138 человек.
Армия и оружие
Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160
10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».