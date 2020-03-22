Коронавирус

Сахалин.ИнфоСахалин.ИнфоДва подозрения на коронавирусную инфекцию выявили на Сахалине

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Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили у жителей Сахалина. В связи с этим в островном регионе организованы дополнительные мероприятия по обнаружению заболевания. В обоих случаях речь идет о предварительных результатах экспресс-тестирования.
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На Сахалине выявлены два человека с подозрением на COVID-19

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Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили на Сахалине

Сахалин.Инфовчера в 21:11
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За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
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Источник сообщил о возможном ужесточении карантина по коронавирусу

"Для принятия решения о целесообразности дополнительных мер в России изучается международный опыт по наращиванию массового тестирования контактировавших с заболевшими, карантина для заболевших, изоляции людей, закрытию границ, отмене массовых мероприятий, закрытию мест массового скопления", — объяснил источник.
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Север Италии ужесточает карантин из-за коронавируса

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РИА Новости 04:25
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Новый клип Вячеслава Мясникова покорил пользователей Сети

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Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
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Минобороны РФ отправит в Италию около 100 вирусологов и эпидемиологов

Министерство обороны РФ отправит в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом около 100 специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад с оборудованием.
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В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

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Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске

Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
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Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

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США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной

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