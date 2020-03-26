Коронавирус

Тайга.инфоТайга.инфоДва подтвержденных случая коронавируса выявили в Бурятии

Всего в стационарах республики на утро 26 марта находится 24 чел. с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных стран. Всего за весь период под медицинское наблюдение было взято 1002 человек, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.
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Официально: В Бурятии два случая коронавируса

Восток-Телеинформвчера в 21:41

В Бурятии подтвердили первые два случая заражения коронавирусом

РБКвчера в 23:38

В Бурятии появились первые заражённые коронавирусом

Аргументы и Факты - Бурятиявчера в 22:12

В Бурятии зарегистрировано 2 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией

Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 21:45

Министр здравоохранения Бурятии: «Главное – не паниковать»

Ариг Ус03:16

В Бурятии два человека заболели коронавирусом

Первое альтернативное телевидениевчера в 21:41

СМИ: У владельцев крупного ритейла в Бурятии выявлен коронавирус

Байкал-Dailyвчера в 22:39
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Здоровье

Путин отметил невозможность заблокировать проникновение коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса на территорию страны.
Мой Брянск вчера в 12:20
Общество

Сенатор Людмила Нарусова госпитализирована в больницу в Коммунарке

Указано, что ранее сенатор обратилась в одну из больниц, откуда её перенаправили в Коммунарку. У Нарусовой взяли анализ на коронавирус.
REGNUM 02:15
Здоровье

В Крыму определили больницу для лечения больных коронавирусом

РИА Новости Крым 04:28
Спорт

«Рубин» изменил логотип из-за коронавируса

«Рубин» изменил логотип, чтобы обратить внимание на проблему распространения коронавируса.
Матч ТВ 03:09
Кино

Скончался сценарист Илья Рубинштейн

Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Газета.Ru вчера в 04:47
Общество

В Москве закрываются бары и рестораны до 5 апреля из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился закрыть в столице с 28 марта по 5 апреля все бары, рестораны и кафе.
Газета.Ru 03:45
Экономика

Путин предложил налог в 13% на доходы по вкладам свыше 1 млн рублей

«Предлагаю для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — сказал глава государства в ходе обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 11:00
Происшествия

В Москве 200 человек эвакуировали из-за пожара в медицинской клинике

До прибытия аварийно-спасательных служб из здания эвакуировали порядка 200 человек, информации о пострадавших не поступало, отмечается в сообщении.
РИА Новости 04:17
Общество

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
P1spb.ru 01:56
Общество

154 работника ОНОСа отправили на карантин

Все, с кем контактировал пациент, осмотрены медиками, находятся на карантине.
Orsk.ru 03:00
Финансы

Курс доллара превысил ₽79 на открытии торгов

Курс доллара вырос на 1,04%, до ₽79,07 по состоянию на 10:02 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
РБК 03:05
Общество

Путин объявил неделю выходных из-за коронавируса

1. Президент объявил неделю выходных из-за коронавируса Следующая неделя для россиян станет нерабочей с сохранением зарплаты, заявил президент Владимир Путин в ходе обращения к нации.
Lenta.ru вчера в 09:46
Общество

В России выявили 182 случая коронавируса за сутки

За последние сутки в 18 российских регионах зарегистрировали еще 182 больных коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 04:27
Единоборства

Емельяненко вызвал на бой Шлеменко

Москва, 25 марта 2020, 10:07 — REGNUM Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вызвал на бой бывшего чемпиона Bellator Александра Шлеменко.
REGNUM вчера в 03:07
Общество

Эксперт назвал примерные сроки окончания пандемии

Промежуточным сценарием развития пандемии вирусолог считает такую ситуацию, когда коронавирус в мире останется еще на один сезон, а "чумной барак Европы придется брать на карантин всеобщими усилиями".
ТАСС 24 марта в 18:06
Общество

Россияне из-за коронавируса отказываются платить по кредитам

Заемщики начали информировать банки о невозможности обслуживать свои кредиты из-за пандемии коронавируса и общего карантина в стране.
Evo-rus.com 03:10
Политика

Минздрав Украины опасается катастрофического числа жертв коронавируса

Киев, 26 марта 2020, 09:59 — REGNUM Система здравоохранения Украины не готова к массовому лечению людей, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил министр здравоохранения Украины Илья Емец 25 марта в своём видеообращении.
REGNUM 02:59
Политика

Правительство РФ 26 марта примет решения по поручениям Путина

Москва, 26 марта 2020, 11:46 — REGNUM Необходимые решения по поручениям президента РФ Владимира Путина будут приняты 26 марта.
REGNUM 04:46
Политика

Российскую помощь Италии для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной

Большая часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезными.
Lenta.ru 03:56
Общество

Представитель Лещенко сообщил о переводе певца в реанимацию

Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, у которого диагностировали воспаление легких, перевели в реанимацию.
РБК вчера в 15:18
Политика

Путин запретил иностранцам владеть землей в Калининграде и Крыму

Президент России Владимир Путин запретил иностранцам владеть земельными участками в Крыму, Астраханской и Калининградской областях.
Lenta.ru вчера в 13:45
Финансы

Минфину поручили проработать все соглашения о двойном налогооблажении

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минфину в течение месяца проработать все соглашения о двойном налогообложении.
РИА Новости 04:37
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева: «Гарик Харламов, ты меня задолбал»

Дни24 03:58
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Общество

Правительство поручило отправить сотрудников органов власти по домам

«Осуществить с 27 марта 2020 года перевод максимально возможного количества сотрудников на дистанционный режим исполнения должностных обязанностей с учётом создания условий для бесперебойного функционирования федерального органа исполнительной власти», - говорится в опубликованном на сайте правительства документе.
Свободная Пресса 04:01
Политика

В МИД РФ рассказали об отношении к российским военным в Италии

Москва, 26 марта 2020, 10:08 — REGNUM Российских военных специалистов, которые прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, жители страны приветствуют тепло и радостно.
REGNUM 03:08
Происшествия

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

57-летнего экс-главу МИД Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве 56-летнего предпринимателя Сергея Старицкого.
Газета.Ru вчера в 10:54
Происшествия

В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка

Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.
REGNUM 24 марта в 23:44
Технологии

Компания Microsoft указала на две критические уязвимости в ОС Windows

Компания Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 24 марта в 16:10
Общество

Три новых случая заражения коронавирусом выявлено в Татарстане

В Татарстане выявлено три новых случая коронавируса.
Kazanfirst.ru 04:14
Как работают Яндекс.Новости?
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