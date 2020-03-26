Коронавирус
Тайга.инфоДва подтвержденных случая коронавируса выявили в Бурятии
Всего в стационарах республики на утро 26 марта находится 24 чел. с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных стран. Всего за весь период под медицинское наблюдение было взято 1002 человек, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.
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В Бурятии зарегистрировано 2 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией
Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 21:45
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Здоровье
Путин отметил невозможность заблокировать проникновение коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса на территорию страны.
Общество
Сенатор Людмила Нарусова госпитализирована в больницу в Коммунарке
Указано, что ранее сенатор обратилась в одну из больниц, откуда её перенаправили в Коммунарку. У Нарусовой взяли анализ на коронавирус.
Здоровье
В Крыму определили больницу для лечения больных коронавирусом
Спорт
«Рубин» изменил логотип из-за коронавируса
«Рубин» изменил логотип, чтобы обратить внимание на проблему распространения коронавируса.
Кино
Скончался сценарист Илья Рубинштейн
Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Общество
В Москве закрываются бары и рестораны до 5 апреля из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился закрыть в столице с 28 марта по 5 апреля все бары, рестораны и кафе.
Экономика
Путин предложил налог в 13% на доходы по вкладам свыше 1 млн рублей
«Предлагаю для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — сказал глава государства в ходе обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.
Происшествия
В Москве 200 человек эвакуировали из-за пожара в медицинской клинике
До прибытия аварийно-спасательных служб из здания эвакуировали порядка 200 человек, информации о пострадавших не поступало, отмечается в сообщении.
Общество
Россия прекращает все авиасообщение с другими странами
Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
Общество
154 работника ОНОСа отправили на карантин
Все, с кем контактировал пациент, осмотрены медиками, находятся на карантине.
Финансы
Курс доллара превысил ₽79 на открытии торгов
Курс доллара вырос на 1,04%, до ₽79,07 по состоянию на 10:02 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
Общество
Путин объявил неделю выходных из-за коронавируса
1. Президент объявил неделю выходных из-за коронавируса Следующая неделя для россиян станет нерабочей с сохранением зарплаты, заявил президент Владимир Путин в ходе обращения к нации.
Общество
В России выявили 182 случая коронавируса за сутки
За последние сутки в 18 российских регионах зарегистрировали еще 182 больных коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Единоборства
Емельяненко вызвал на бой Шлеменко
Москва, 25 марта 2020, 10:07 — REGNUM Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вызвал на бой бывшего чемпиона Bellator Александра Шлеменко.
Общество
Эксперт назвал примерные сроки окончания пандемии
Промежуточным сценарием развития пандемии вирусолог считает такую ситуацию, когда коронавирус в мире останется еще на один сезон, а "чумной барак Европы придется брать на карантин всеобщими усилиями".
Общество
Россияне из-за коронавируса отказываются платить по кредитам
Заемщики начали информировать банки о невозможности обслуживать свои кредиты из-за пандемии коронавируса и общего карантина в стране.
Политика
Минздрав Украины опасается катастрофического числа жертв коронавируса
Киев, 26 марта 2020, 09:59 — REGNUM Система здравоохранения Украины не готова к массовому лечению людей, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил министр здравоохранения Украины Илья Емец 25 марта в своём видеообращении.
Политика
Правительство РФ 26 марта примет решения по поручениям Путина
Москва, 26 марта 2020, 11:46 — REGNUM Необходимые решения по поручениям президента РФ Владимира Путина будут приняты 26 марта.
Политика
Российскую помощь Италии для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной
Большая часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезными.
Общество
Представитель Лещенко сообщил о переводе певца в реанимацию
Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, у которого диагностировали воспаление легких, перевели в реанимацию.
Политика
Путин запретил иностранцам владеть землей в Калининграде и Крыму
Президент России Владимир Путин запретил иностранцам владеть земельными участками в Крыму, Астраханской и Калининградской областях.
Финансы
Минфину поручили проработать все соглашения о двойном налогооблажении
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минфину в течение месяца проработать все соглашения о двойном налогообложении.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Общество
Правительство поручило отправить сотрудников органов власти по домам
«Осуществить с 27 марта 2020 года перевод максимально возможного количества сотрудников на дистанционный режим исполнения должностных обязанностей с учётом создания условий для бесперебойного функционирования федерального органа исполнительной власти», - говорится в опубликованном на сайте правительства документе.
Политика
В МИД РФ рассказали об отношении к российским военным в Италии
Москва, 26 марта 2020, 10:08 — REGNUM Российских военных специалистов, которые прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, жители страны приветствуют тепло и радостно.
Происшествия
Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве
57-летнего экс-главу МИД Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве 56-летнего предпринимателя Сергея Старицкого.
Происшествия
В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка
Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.
Технологии
Компания Microsoft указала на две критические уязвимости в ОС Windows
Компания Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Общество
Три новых случая заражения коронавирусом выявлено в Татарстане
В Татарстане выявлено три новых случая коронавируса.