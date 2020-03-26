Всего в стационарах республики на утро 26 марта находится 24 чел. с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных стран. Всего за весь период под медицинское наблюдение было взято 1002 человек, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Два подтвержденных случая коронавируса выявили в Бурятии

Здоровье Путин отметил невозможность заблокировать проникновение коронавируса Президент России Владимир Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса на территорию страны.

Общество Сенатор Людмила Нарусова госпитализирована в больницу в Коммунарке Указано, что ранее сенатор обратилась в одну из больниц, откуда её перенаправили в Коммунарку. У Нарусовой взяли анализ на коронавирус.

Кино Скончался сценарист Илья Рубинштейн Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.

Экономика Путин предложил налог в 13% на доходы по вкладам свыше 1 млн рублей «Предлагаю для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — сказал глава государства в ходе обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.

Общество Путин объявил неделю выходных из-за коронавируса 1. Президент объявил неделю выходных из-за коронавируса Следующая неделя для россиян станет нерабочей с сохранением зарплаты, заявил президент Владимир Путин в ходе обращения к нации.

Общество В России выявили 182 случая коронавируса за сутки За последние сутки в 18 российских регионах зарегистрировали еще 182 больных коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Единоборства Емельяненко вызвал на бой Шлеменко Москва, 25 марта 2020, 10:07 — REGNUM Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вызвал на бой бывшего чемпиона Bellator Александра Шлеменко.

Общество Эксперт назвал примерные сроки окончания пандемии Промежуточным сценарием развития пандемии вирусолог считает такую ситуацию, когда коронавирус в мире останется еще на один сезон, а "чумной барак Европы придется брать на карантин всеобщими усилиями".

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Политика Минздрав Украины опасается катастрофического числа жертв коронавируса Киев, 26 марта 2020, 09:59 — REGNUM Система здравоохранения Украины не готова к массовому лечению людей, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил министр здравоохранения Украины Илья Емец 25 марта в своём видеообращении.

Здоровье В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".

Общество Правительство поручило отправить сотрудников органов власти по домам «Осуществить с 27 марта 2020 года перевод максимально возможного количества сотрудников на дистанционный режим исполнения должностных обязанностей с учётом создания условий для бесперебойного функционирования федерального органа исполнительной власти», - говорится в опубликованном на сайте правительства документе.