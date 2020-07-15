Происшествия

REGNUMREGNUMДва поезда столкнулись в Чехии, есть пострадавшие

Прага, 15 июля 2020, 04:35 — REGNUM Пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом недалеко от столицы Чехии Праги, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление местных властей. Сообщается, что столкновение произошло в районе станции Чески-Брод.
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В Чехии столкнулись пассажирский и грузовой поезда

РИА Новости20:25

Два поезда столкнулись в Чехии: 1 погибший, десятки пострадавших

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Два поезда столкнулись в Чехии

Газета.Ru20:39

СМИ: в Чехии столкнулись грузовой и пассажирский поезда

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