Прага, 15 июля 2020, 04:35 — REGNUM Пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом недалеко от столицы Чехии Праги, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление местных властей. Сообщается, что столкновение произошло в районе станции Чески-Брод.

Два поезда столкнулись в Чехии, есть пострадавшие

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