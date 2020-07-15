Происшествия
REGNUMДва поезда столкнулись в Чехии, есть пострадавшие
Прага, 15 июля 2020, 04:35 — REGNUM Пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом недалеко от столицы Чехии Праги, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление местных властей. Сообщается, что столкновение произошло в районе станции Чески-Брод.
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Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
Общество
Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
РИА Новости 15:12
Общество
На акциях протеста в Белоруссии задержаны сотрудники СМИ
Сотрудники милиции в Белоруссии задержали свыше десяти сотрудников СМИ во время освещения несанкционированных уличных акций протеста в ряде городов республики.
Газета.Ru 18:35
Общество
Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы
Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.
РБК 17:00
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
ТАСС вчера в 12:28
Технологии
Разработчики вакцин от коронавируса пошли на риски
Израильский иммунолог, профессор Яков Беркун предупредил о рисках запуска вакцины от COVID-19 до полного окончания испытаний.
Lenta.ru 21:10
Армия и оружие
Минобороны показало видео перехвата разведывательного самолета США
Минобороны опубликовало видео перехвата разведывательного самолета RС-135 ВВС США над Черным морем.
РБК 15:41
Кино
Братья Андреасян получили иск на 50 млн рублей за провалившийся фильм
Как сообщает «Коммерсантъ», Гевонд и Сарик Андреасян получили судебное постановление, в котором указано, что режиссёрам необходимо вернуть более 50 млн рублей компании «Марс Медия».
CT news 18:10
Происшествия
МВД проверит сообщения о массовой драке на стройке в Москве
Днем 14 июля телеканал РЕН ТВ сообщил, что на строительной площадке на Балаклавском проспекте произошла массовая драка с участием строителей.
РБК 09:47
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня вчера в 10:51
Игры
Обладатели ПК получили возможность запустить игру Death Stranding
Вашингтон, 14 июля 2020, 19:02 — REGNUM В сервисах Steam и Epic Games Store состоялся релиз ПК-версии игры японского геймдизайнера Хидео Кодзимы Death Stranding.
REGNUM 12:02
Армия и оружие
Японский танк Type 10 впервые показали изнутри
На 2020 год запланирована поставка батальонного комплекта основных боевых танков Type 10 Силам самообороны Японии.
Популярная механика 10:30
Технологии
«МегаФон» предложил абонентам Кубани и Адыгеи новое качество звонков
14 июля «МегаФон» запустил голосовую связь в сетях LTE — теперь абоненты смогут говорить по телефону, не прерывая интернет-сессии Голосовые вызовы по технологии VoLTE (Voice over LTE) с высоким качеством передачи звука уже доступны в Краснодарском крае и Республике Адыгея.
Юга.ру 06:15
Политика
В Баку демонстранты ворвались в здание парламента
В Баку участники несанкционированного митинга в поддержку азербайджанской армии ворвались в здание парламента страны.
Lenta.ru 20:58
Общество
ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату
В ПФР опровергают информацию растиражированную российскими СМИ о единовременной денежной компенсации пенсионерам 1953-1967 годов рождения.
Evo-rus.com 13:19
Общество
Главврача благовещенской «скорой» уволили после гибели подчиненного
Весть о смерти благовещенского кардиолога разлетелась по региону 10 июля. ampravda.ru, после смерти коллеги медики обратились к губернатору, указав на плачевное состояние "скорой" В ходе расследования причин его гибели была подтверждена коронавирусная инфекция, приведшая к пневмонии.
Vostok.Today 19:56
Общество
Сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp по всему миру
Пользователи WhatsApp по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера.
Известия 18:05
Культура
Появились первые кадры со съемок юбилейного сезона «Тайны следствия»
Piter.tv вчера в 05:00
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
Футбол
«Валенсия» выставила на трансфер 7 игроков
«Валенсия» определилась с игроками, которые этим летом будут выставлены на трансфер.
Спорт-Экспресс 19:58
Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК 15:37
Политика
Госдума одобрила законопроект о наказании за отчуждение территорий РФ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий ответственность за нарушение территориальной целостности России.
Коммерсантъ 08:22
Происшествия
В Якутии в ДТП погиб водитель КамАЗа
SakhaPress.ru 21:04
Политика
МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией
Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году.
Известия 11:57
Кино
Опубликован трейлер нового сезона «Люцифера»
Netflix опубликовал на YouTube-канале трейлер пятого сезона сериала «Люцифер», повествующего о дьяволе в исполнении Тома Эллиса, решившего пожить как человек в Лос-Анджелесе и помогать в расследовании преступлений.
Газета Кемерова 16:42
Политика
Трамп заявил, что ЕС был создан для эксплуатации США
Вашингтон, 15 июля 2020, 02:20 — REGNUM ЕС создали, чтобы получать выгоду за счет США, заявил американский президент Дональд Трамп 14 июля в ходе пресс-конференции.
REGNUM 19:20