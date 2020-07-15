Происшествия

REGNUMREGNUMДва поезда столкнулись в Чехии, есть пострадавшие

Прага, 15 июля 2020, 04:35 — REGNUM Пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом недалеко от столицы Чехии Праги, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление местных властей. Сообщается, что столкновение произошло в районе станции Чески-Брод.
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СМИ: в Чехии столкнулись грузовой и пассажирский поезда

ТАСС21:25

В Чехии столкнулись пассажирский и грузовой поезда

РИА Новости20:25

В Чехии при столкновении поездов пострадали десятки человек

Коммерсантъ20:58

Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Чехии

RT на русском20:54

Два поезда столкнулись в Чехии

Газета.Ru20:39

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Чехии

Российская газета20:30

Два поезда столкнулись в Чехии: 1 погибший, десятки пострадавших

Вести.Ru21:06
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Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
8,5K
Общество

Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
РИА Новости 15:12
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Общество

На акциях протеста в Белоруссии задержаны сотрудники СМИ

Сотрудники милиции в Белоруссии задержали свыше десяти сотрудников СМИ во время освещения несанкционированных уличных акций протеста в ряде городов республики.
Газета.Ru 18:35
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Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Газета.Ru 07:16
1K
Общество

Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы

Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.
РБК 17:00
3
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Вануату

REGNUM 17:24
1
Происшествия

СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ

ТАСС вчера в 12:28
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Технологии

Разработчики вакцин от коронавируса пошли на риски

Израильский иммунолог, профессор Яков Беркун предупредил о рисках запуска вакцины от COVID-19 до полного окончания испытаний.
Lenta.ru 21:10
Армия и оружие

Минобороны показало видео перехвата разведывательного самолета США

Минобороны опубликовало видео перехвата разведывательного самолета RС-135 ВВС США над Черным морем.
РБК 15:41
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Кино

Братья Андреасян получили иск на 50 млн рублей за провалившийся фильм

Как сообщает «Коммерсантъ», Гевонд и Сарик Андреасян получили судебное постановление, в котором указано, что режиссёрам необходимо вернуть более 50 млн рублей компании «Марс Медия».
CT news 18:10
92
Происшествия

МВД проверит сообщения о массовой драке на стройке в Москве

Днем 14 июля телеканал РЕН ТВ сообщил, что на строительной площадке на Балаклавском проспекте произошла массовая драка с участием строителей.
РБК 09:47
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Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня вчера в 10:51
8
Игры

Обладатели ПК получили возможность запустить игру Death Stranding

Вашингтон, 14 июля 2020, 19:02 — REGNUM В сервисах Steam и Epic Games Store состоялся релиз ПК-версии игры японского геймдизайнера Хидео Кодзимы Death Stranding.
REGNUM 12:02
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Армия и оружие

Японский танк Type 10 впервые показали изнутри

На 2020 год запланирована поставка батальонного комплекта основных боевых танков Type 10 Силам самообороны Японии.
Популярная механика 10:30
6
Технологии

«МегаФон» предложил абонентам Кубани и Адыгеи новое качество звонков

14 июля «МегаФон» запустил голосовую связь в сетях LTE — теперь абоненты смогут говорить по телефону, не прерывая интернет-сессии Голосовые вызовы по технологии VoLTE (Voice over LTE) с высоким качеством передачи звука уже доступны в Краснодарском крае и Республике Адыгея.
Юга.ру 06:15
1
Политика

В Баку демонстранты ворвались в здание парламента

В Баку участники несанкционированного митинга в поддержку азербайджанской армии ворвались в здание парламента страны.
Lenta.ru 20:58
3
Футбол

В Румынии вратарь отбил два пенальти и был удален с поля

NewInform 04:38
Общество

ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату

В ПФР опровергают информацию растиражированную российскими СМИ о единовременной денежной компенсации пенсионерам 1953-1967 годов рождения.
Evo-rus.com 13:19
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Общество

Главврача благовещенской «скорой» уволили после гибели подчиненного

Весть о смерти благовещенского кардиолога разлетелась по региону 10 июля. ampravda.ru, после смерти коллеги медики обратились к губернатору, указав на плачевное состояние "скорой" В ходе расследования причин его гибели была подтверждена коронавирусная инфекция, приведшая к пневмонии.
Vostok.Today 19:56
1
Общество

Сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp по всему миру

Пользователи WhatsApp по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера.
Известия 18:05
8
Культура

Появились первые кадры со съемок юбилейного сезона «Тайны следствия»

Piter.tv вчера в 05:00
85
Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
93
Футбол

«Валенсия» выставила на трансфер 7 игроков

«Валенсия» определилась с игроками, которые этим летом будут выставлены на трансфер.
Спорт-Экспресс 19:58
Политика

В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК 15:37
31
Политика

Госдума одобрила законопроект о наказании за отчуждение территорий РФ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий ответственность за нарушение территориальной целостности России.
Коммерсантъ 08:22
2,1K
Происшествия

В Якутии в ДТП погиб водитель КамАЗа

SakhaPress.ru 21:04
Политика

МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией

Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году.
Известия 11:57
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Кино

Опубликован трейлер нового сезона «Люцифера»

Netflix опубликовал на YouTube-канале трейлер пятого сезона сериала «Люцифер», повествующего о дьяволе в исполнении Тома Эллиса, решившего пожить как человек в Лос-Анджелесе и помогать в расследовании преступлений.
Газета Кемерова 16:42
23
Шоу-бизнес

Продюсер «Ласкового мая» Разин похудел на 43 килограмма

CT news 02:14
23
Политика

Трамп заявил, что ЕС был создан для эксплуатации США

Вашингтон, 15 июля 2020, 02:20 — REGNUM ЕС создали, чтобы получать выгоду за счет США, заявил американский президент Дональд Трамп 14 июля в ходе пресс-конференции.
REGNUM 19:20
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