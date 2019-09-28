Происшествия
Национальная служба новостейДва пьяных дебошира сорвали вылет самолета в Домодедово
Сaмолет, готовившийся к вылету из московского aэропортa Домодедово, вернулся нa стоянку из-зa двух дебоширов нa борту. Об этом рaсскaзaлa официaльный предстaвитель МВД Иринa Волк. Лaйнер нaпрaвлялся в Минерaльные Воды.
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Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
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Французского «человека-паука» задержали в Германии
В Германии сотрудники полиции задержали французского "человека-паука" Алена Робера после того, как он забрался на высотное здание в Франкфурте-на-Майне.
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Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
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Британские автоэксперты сообщества Driver Power провели исследование и выяснили, какие кроссоверы, предлагающиеся на вторичном рынке, являются самыми надежными.
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Энергетика
«Нафтогаз»: отопительный сезон на Украине находится на грани срыва
Еще 20 августа представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что отопительный сезон 2019-2020 на Украине на фоне споров с "Газпромом" по вопросам транзита российского газа в Европу может оказаться непростым.
Газета.Ru 09:07
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Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
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В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
Газета.Ru 06:38
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Даниил Квят не примет участие в квалификации Гран-при России
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят пропустит квалификацию 16-го этапа чемпионата "Формулы-1" ВТБ Гран-при России, который проходит в Сочи, из-за замены силовой установки на его болиде, сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
Российская газета 07:55
Футбол
Хосеп Гвардиола: «„Манчестер Сити“ не купит игроков зимой, у нас нет денег»
Ранее Гвардиола объяснил, что клуб не купил защитника Гарри Магуайра у «Лестера» из-за слишком высоких финансовых запросов «лисов».
Sportbox.RU 11:01
Происшествия
В Атлантике пропало судно с украинцами
Судно пропало во время шторма на расстоянии около 1200 морских мил от Мартиники, пишет "Интерфакс".
Вести.Ru 11:30
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК 07:33
Шоу-бизнес
Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак
Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.
ГлобалМСК.ру вчера в 11:39
Технологии
Huawei запустит видеосервис в России
Китайская компания Huawei собирается запустить в России и еще нескольких странах свой видеосервис.
Телеканал 360° 09:40
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал американских ЗРК в Саудовской Аравии
Российская газета 10:57
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС 26 сентября в 18:04
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Политика
WP: доступ к расшифровке разговора Трампа и Лаврова ограничили
Отмечается, что разговор между Трампом, Лавровым и бывшим послом России в США Сергеем Кисляком прошёл в 2017 году в Овальном кабинете Белого дома.
RT на русском 06:27
Футбол
Шеффилд Юнайтед — Ливерпуль 0:1
ODDS.ru 09:21
Армия и оружие
Украинские военные получили сертификаты на использование новых дронов
RT на русском вчера в 17:05
Политика
В Кремле ответили на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Ранее Саакашвили, слова которого опубликовали грузинские СМИ, заявил, что у Президента РФ Владимира Путина якобы есть планы по воссозданию СССР, связанные с объединением Армении, Грузии, Белоруссии, Молдавии и части Украины за исключением Западной.
Военное дело вчера в 14:49
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
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Политика
Депутат отреагировал на слова президента Грузии о диалоге с Россией
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отреагировал на заявление грузинского лидера Саломе Зурабишвили.
Газета.Ru 11:42
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Здоровье
Врач назвал главные отличия гриппа от ОРВИ
В департаменте здравоохранения Москвы рассказали, чем грипп отличается от острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).
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Армия и оружие
Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети
Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru 09:26
Гаджеты
Главная «фишка» Google Pixel 4 будет недоступна для России
Не исключено, что Project Soli в РФ все-таки будет работать и об этом объявят на официальной презентации смартфона — 15 октября.
Astera вчера в 17:48
Происшествия
Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка
Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru вчера в 14:14