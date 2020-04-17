"Два специалиста - 62 и 68 лет - скончались в больницах, сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет", - отметил Фролов. Все трое работали в Москве и Подмосковье.

с чего всё началось

Три специалиста Роскосмоса умерли в больнице, у двоих из них был подтвержден коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора госкорпорации Олега Фролова. Отмечается, что погибшим было 58, 62 и 68 лет. Также Фролов добавил, что всего в компании коронавирусом заразились 42 человека.

Два работника Роскосмоса с коронавирусом умерли в больнице

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